«Меня отравили «Новичком». Сантехник, захвативший заложников в цветочном, объяснил свой поступок

Суд арестовал обоих фигурантов дела о захвате заложников в центре Москвы 18 февраля, они будут находиться под стражей до 17 апреля 2023 года. Им предъявлены обвинения по нескольким пунктам ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Основной фигурант дела, сантехник Андрей Сафронов, заявил, что не осознавал свои действия и утверждает, что его отравили «Новичком». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Пресненском суде Москвы назначили меру пресечения фигурантам дела о захвате заложников в цветочном магазине на улице Таганской в Москве 17 февраля.

«С учетом позиции прокуратуры Москвы суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 апреля 2023 года», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

41-летний сантехник Андрей Сафронов вину не признал и не согласился с заключением под стражу. Его обвиняют по пунктам «а, г, ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органах) — во время освобождения заложников он ранил начальника московского уголовного розыска.

Второму фигуранту, 44-летнему Алексею Горюнкову, также назначили арест до 17 апреля. Ему предъявлено обвинение в захвате заложников.

Горюнкову грозит срок до 15 лет лишения свободы. Сафронов может оказаться в тюрьме на пожизненном.

Раскаяние и отравление

Хотя Сафронов и не признал вину, в разговоре с журналистами в зале суда он извинился перед заложницей – продавщицей цветов. Он также рассказал, что давно с ней знаком и несколько раз покупал у нее цветы.

В разговоре с прессой он признался, что не отдавал отчет своим поступкам. Также Сафронов утверждает, что, судя по всему, его отравили ядом «Новичок».

«Я не пойму, как это стечение обстоятельств произошло, вот и все. Меня отравили. «Новичком». У меня вся кожа лезет», — передает корреспондент KP.ru из зала суда.

На вопрос, кто его отравил, Сафронов ответить не смог.

Захват заложников

17 февраля Сафронов и Горюнков подъехали на бронированном автомобиле к цветочному магазину на улице Таганской, вошли в него и, угрожая оружием, удерживали в помещении двух женщин, выдвигая различные требования. Одну из заложниц отпустили до того, как в цветочный приехал спецназ.

Во время спецоперации по освобождению заложницы Сафронов выстрелил в сотрудника полиции. Позже Telegram-канал SHOT и телеканал «Звезда» со ссылкой на источники в органах сообщили, что раненым оказался начальник московского уголовного розыска генерал-майор полиции Сергей Кузьмин. Также SHOT писал, что Сафронов стрелял в генерала из травматического пистолета Grand Power Т-10. У Сафронова была лицензия на оружие, однако в 2020 году его осудили по статье «Угроза убийством» (ст. 119 УК РФ), утверждает SHOT.

После освобождения продавщица цветочного рассказала, что Сафронов требовал некий «зеленый коридор, чтобы вылететь», поскольку кто-то «убивает его ребенка». Также она рассказала, что Сафронов поставил Горюнкова на колени в центре магазина, а затем уволок в подсобку.

В зале суда Сафронов не смог объяснить журналистам требование «зеленого коридора». На вопрос, куда ему необходимо вылететь, он ответил «куда-то».

«Новичок»

«Новичок» стал известен после покушения на убийство экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В марте 2018 года в британском Солсбери их обнаружили без сознания на лавочке рядом с торговым центром. Прохожие вызвали скорую, Скрипалей госпитализировали. Британские власти утверждают, что семья была отравлена «Новичком», и возлагают ответственность на российскую сторону. Москва отвергала причастность к инциденту и утверждала, что с делом могут быть связаны спецслужбы Великобритании и США. Позже СМИ писали, что Скрипали переехали в Новую Зеландию и живут там под новыми именами.

Вторым наиболее известным стал инцидент с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов) 20 августа 2020 года. На рейсе Томск – Москва Навальный плохо себя почувствовал, и экипаж принял решение экстренно приземлиться в Омске, где политика доставили в больницу. Он впал в кому. Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ.

Через двое суток Навального перевезли в Германию в клинику «Шарите», где медики заявили, что Навальный был отравлен веществами из группы «Новичок», однако соответствующих доказательств российской стороне не предъявляли. Москва обвинения Запада в причастности к отравлению Навального неоднократно отвергала. Расследованием инцидента занималась Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая позже представила доклад. Российская сторона указывала на несостыковки в отчете ОЗХО и заявляла, что страны Запада используют ситуацию с Навальным в качестве повода для санкционного давления на Москву.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, но был задержан в аэропорту Шереметьево за нарушения отбывания условного наказания. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области.