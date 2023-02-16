Двух полковников из Москвы уволили из-за блогера из Латвии

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил замглавы управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве полковника полиции Игоря Дудника «за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан». Также уволена глава отдела по вопросам беженцев полковник полиции Татьяна Дмитриева. Ранее русский активист из Латвии, блогер Сергей Васильев получил отказ в убежище в России за подписью Дудника. По словам представителя МВД Ирины Волк, это послужило причиной для увольнения силовиков, а отказ Васильеву аннулировали.

В Москве указом министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева уволены со своих должностей заместитель начальника управления по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД по Москве полковник полиции Игорь Дудник и начальница отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ московского главка полковник полиции Татьяна Дмитриева. Об этом сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк, передает РИА Новости.

«Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности <…> за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан», — заявила Волк.

По ее словам, увольнение Дудника и Дмитриевой связано с тем, что столичное УВМ отказало латвийскому русскому писателю и общественному деятелю Сергею Васильеву во временном убежище. В отношении Васильева в ЕС заведены уголовные дела из-за поддержки Донбасса, добавила представитель МВД РФ.

«Проверка показала, что заявление Сергея Васильева было рассмотрено уполномоченными должностными лицами поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания», — добавила Ирина Волк.

Она также отметила, что отказ предоставить Васильеву убежище был «необоснованным» и сейчас аннулирован – скоро прошение активиста и блогера будет удовлетворено.

Издание «Сибкрай.ру» ранее сообщало, что бежавший из Латвии пророссийский активист Сергей Васильев получил письмо из ГУ МВД по Москве за подписью замначальника ГУВД по Москве по вопросам миграции Игоря Дудника.

«Этот самый Дудник угрожает Васильеву немедленной депортацией в Латвию, поскольку российское государство отказывает ему в статусе беженца, и дальнейшее пребывание его на территории Российской Федерации незаконно. В отличие от 140 тысяч граждан Таджикистана, которые в прошлом году получили российское гражданство, Васильев на это никакого права не имеет», — говорится в материале.

В Финляндии в отношении Сергея Васильева преследовали за «спонсирование терроризма» — хотя он, по собственным словам, просто помогал жителям ДНР и ЛНР гуманитарной помощью в 2014-2015 годах. Финский суд заочно приговорил его к трем годам лишения свободы.

Сейчас Васильев зарабатывает публицистикой и написанием книг, а в 2014 году он, гражданин Латвии, руководил частной компанией в финском Хельсинки. Через эту компанию он и начал отправлять гуманитарную помощь Донбассу.

«Когда в 2014 году в Донбассе началась война, люди стали откликаться и собирать гуманитарные караваны, в том числе из стран ближнего зарубежья. Но власти за переделами России начали реагировать на этих людей – только в Латвии было возбуждено более 10 тысяч уголовных дел», — говорил Васильев в интервью агентству Sputnik Латвия.

В Латвии ему также грозил срок, поэтому Васильев бежал через Эстонию в Российскую Федерацию. Здесь он сделал 90-дневную визу и обратился в столичный главк МВД с просьбой предоставить ему временное убежище, но получил отказ.

Уволенный полковник полиции Игорь Дудник неоднократно появлялся в СМИ с официальными заявлениями по поводу миграционной ситуации в Москве. В декабре 2018 года он сообщил, что «в целом ситуацию в столице можно охарактеризовать как стабильную».

В том же году Дудник участвовал в торжественной церемонии принятия Присяги гражданина РФ и вручения паспортов новоявленным россиянам.

«Уважаемые граждане! Сегодня вы стали полноправными гражданами Российской Федерации! Поздравляю вас с этим знаменательным событием в вашей жизни! Особенно хочу обратить ваше внимание на то, что этот день совпал с Днем Конституции Российской Федерации, и это очень символично»: Игорь Дудник пожелал новичкам быть достойными гражданами России, уважать традиции и обычаи нашей великой многонациональной страны», — сообщала газета «Петровка, 38».

Полковник Татьяна Дмитриева в 2019 году защитила диссертацию на тему «Реализация политики адаптации и интеграции мигрантов в Российской Федерации как фактор развития институтов гражданского общества» на соискание ученой степени кандидата политических наук.