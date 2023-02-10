«Машина соскользнула в озеро»: в Латвии погиб основатель ретейлера Sela Борис Остроброд

«Случайность» — так двоюродный брат и сын Бориса Остроброда назвали его гибель в Латвии. По словам, одного из них, машина основателя Sela упала в озеро, где 65-летний бизнесмен утонул. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Борис Остроброд, который вместе со своим двоюродным братом Аркадием Пекаревским в 1991 году основал ретейлер Sela, утонул в латвийском озере в результате ДТП.

«Трагическая случайность – ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул», – написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Пекаревский.

Информацию о гибели бизнесмена подтвердил и его сын Эдуард, также отметив, что это была «трагическая случайность».

Борису Остроброду было 65 лет. Он окончил Ленинградский горный институт им. Плеханова по специальности инженер. После обучения он работал в НИИ алюминиево-магниевых руд. Затем – в 1987 году – вместе с Пекаревским создал кооператив «Блик», который изготавливал полиграфическую и рекламную продукцию.

После эмиграции в начале 1990-х годов в Израиль Остроброд и его двоюродный брат создали компанию Sela. Так назывался пляж и скала в курортном городе Бат-Ям под Тель-Авивом (там поселилась семья Остроброда).

Они начали с продажи косметики, спирта Royal и продуктов питания, «ввязываясь в разные проекты», они пытались понять, что получится. Через пару лет проб и ошибок братья вышли на прямые поставки вещей из Китая, постепенно расширяя ассортимент и создавая собственный дизайн одежды и аксессуаров.

Первый фирменный магазин Остроброд и Пекаревский открыли в Санкт-Петербурге в 1997 году. Сначала дизайн-бюро располагалось в Израиле, но потом его перенесли в Россию. При этом большая часть товаров производилась на китайских фабриках, но встречалась и одежда, пошитая в Бангладеше и России. Например, в 2013 году Sela делала заказы одновременно 70 фабрикам Китая, каждая из которых отшивала от 5 до 50 моделей одежды в зависимости от мощности производства.

Вместе с тем бизнесмены разделили зоны ответственности в общем деле: Пекаревский отвечал за развитие в России, Остроброд – за производство, дизайн, финансирование.

Помимо двух братьев в бизнесе была задействована с самого начала почти вся семья Остроброда. Например, жена (по образованию врач) в первые годы помогала с дизайном и налаживанием производства, сын Бориса Эдуард выполнял мелкие поручения отца. Когда подростку исполнилось лет 16, Остроброд стал брать его с собой в Китай, в поездках Эдуард постепенно узнавал, как устроено производство.

В 2006 году после окончания академического колледжа Ono Эдуард возглавил израильский офис Sela. У него в подчинении было 100 сотрудников. Спустя годы он стал главой фирмы.

В 2009 году Пекаревский продал свою долю (45%) Остроброду (сумма сделки не разглашалась) и занялся своими проектами, в том числе развитием шоколадного и марципанового производства Grondard.

Спустя два года в развитии компании настал пиковый момент. Сеть распространилась в 14 странах, всего насчитывалось около 600 точек, розница в основном состояла из франчайзинговых магазинов. Ее оборот составлял около $200 млн.

В 2016 году Sela преодолевала последствия кризиса 2014-2015 годов. Прошла значительная реорганизация, в частности, владельцы сети сократили сотрудников, а также снизили количество офисов и магазинов. В 2018 году Остроброд искал инвестора. По оценкам бизнесмена, требовалось 1,3 млрд рублей. Но специалисты посчитали, что стоимость компании была ниже почти в три раза.

В конце лета 2019 года Sela купила петербургская Melon Fashion Group (MFG), она по сей день владеет также брендами befree, Love Republic и Zarina. Условия и объемы сделки неизвестны.

После покупки MFG изменила основу ассортимента магазинов. Теперь это одежда для детей и мам. На конец 2021 года Sela насчитывала 181 магазин, выручку сети холдинг не раскрывал. По итогам 2022 года выручка MFG составила 37,5 млрд руб., чистая прибыль – 3,5 млрд руб.