МВД готовит изменения в сроках пребывания для мигрантов

Условия пребывания в РФ могут изменить для иностранных граждан. Трудовые мигранты ранее могли находиться в стране до 90 дней в течение полугода, теперь же срок планируют увеличить до года, сообщают СМИ. Речь идет о безвизовом нахождении в России. Кроме того, для мигрантов планируют установить денежный сбор, похожий на визовый, размер его пока не установлен.

Правила пребывания мигрантов из безвизовых стран в России могут ужесточить. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Baza.

«Раньше они могли находиться в стране до 90 дней в течение 180 дней (полгода — «Газета.Ru»). Теперь этот срок планируют увеличить до года. Власти также могут ввести «миграционный сбор», — говорится в сообщении.

МВД ведет работу над поправками к федеральному закону ФЗ-115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Миграционный сбор может быть похожим на визовый сбор для иностранцев, но размер его пока не определен точно.

На конец 2021 в России находилось 7 млн иностранных граждан, сообщало МВД.

По данным Росстата за первое полугодие 2022, в Россию на постоянное жительство или длительное пребывание прибыли из-за границы 322,3 тысячи человек. По данным МВД за январь-июнь 2022 на миграционный учет было поставлено более 8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства.

В марте прошлого года ТАСС со ссылкой на МВД сообщило, что более 59 тыс. иностранцев выслали из России за нарушения законодательства за 2020–2021 годы.

В МВД отметили, что в силу действия послаблений в этот период органы внутренних дел были «существенно ограничены в своих возможностях» по высылке за пределы страны нарушивших российские законы иностранных граждан.

В ведомстве напомнили, что указами президента в России из-за пандемии коронавируса было приостановлено течение сроков пребывания иностранцев в РФ, мигрантам дали возможность оформлять патенты и трудоустраиваться вне зависимости от цели приезда в страну, смягчены меры административного воздействия, в частности, вынесения решений о депортации, реадмиссии и аннулировании миграционных статусов.

Одновременно эти меры позволяли не допустить роста числа незаконных мигрантов в стране и содействовали процессу легализации тех, кто хотел работать и жить в России. В ведомстве отметили, что с марта 2020 года разрешения получили более 8 млн иностранцев, в том числе более 1 млн узаконили свое пребывание в РФ.

Чаще всего иностранцев высылали «за совершение административных правонарушений в сфере миграции» и «после освобождения из мест лишения свободы».

4 января МВД заявило, что количество преступлений, которые были совершены иностранными гражданами в РФ за 11 месяцев 2021 года, выросло почти на 10%.

По данным ведомства, сравнивалась данные по преступности с аналогичным периодом 2020 года. Такой показатель оказался наибольшим за последние пять лет.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 37 тыс. преступлений, что на 9,8% больше, чем за январь–ноябрь 2021 года, в том числе гражданами государств — участников СНГ — 30,4 тыс. преступлений, что на 15,2% больше, чем годом ранее», — уточнили в министерстве.

При этом в МВД добавили, что стало больше преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан — рост практически на 3% (15 тыс. преступлений). Статистика за 2022 год не была приведена.