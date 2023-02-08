«Я выбрал тюрьму»: Фургал выступил с последним словом, обвинение просит дать ему 23 года

Обвинение просит приговорить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам лишения свободы. Его обвиняют в организации заказных убийств. Жюри присяжных на прошлой неделе признало политика виновным в устройстве покушений на троих бизнесменов. Фургал заявил в последнем слове, что перед выборами главы региона его шантажировали, — а также выразил мнение, что присяжные вынесли вердикт под давлением. «Газета.Ru» вспоминает детали громкого дела, приговор по которому должны огласить 10 февраля.

Представитель гособвинения в ходе заседания Люберецкого городского суда в Подмосковье запросил 23 года лишения свободы для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС. Приговор по делу суд огласит 10 февраля.

Сейчас в суде обсуждается вердикт жюри присяжных по делу Фургала.

«Прошу назначить Фургалу С. И. путем частичного сложения наказаний 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявил прокурор.

При этом обвинитель потребовал освободить Фургала от наказания по эпизоду с незаконным приобретением огнестрельного оружия в связи с истечением срока давности. Фургала обвиняли в нелегальной покупке гранат и пистолета.

В начале февраля присяжные признали экс-губернатора виновным в организации покушений на убийство своих конкурентов по бизнесу – Александра Смольского и Евгения Зори. Кроме того, его признали виновным в устройстве покушения на собственного делового партнера Олега Булатова.

При этом по обвинению в приобретении оружия его также признали виновным.

Присяжные также признали вину сообщников Фургала – Марата Кадырова, Андрея Карепова и Андрея Палея. При этом Кадыров, по мнению жюри, заслуживает снисхождения, но все равно должен быть приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Карепову и Палею присяжные запросили 22 и 17 годов заключения соответственно.

Экс-губернатор и другие обвиняемые по делу свою вину отрицают.

После требования прокурора посадить его на 23 года, Сергей Фургал выступил с последним словом, передает издание Baza. По его мнению, на присяжных «оказывается беспрецедентное давление — кто зависим через службу, кто через работу, кто-то через деньги».

«Не пугает меня этот срок... Я эту речь говорю не для прокуроров и для судей, я говорю для людей. Люди, ошалевшие от власти и денег, могут уничтожить любого человека. Но вы-то в этом участвуете [сказано суду и присяжным]. <...> Этот безумный срок – это зеркало. Та система, которая заказала это дело, она говорит: «Мы боимся, мы сделаем так, чтобы такие люди исчезли из памяти». Но имя вы все равно не смогли убить», — сказал экс-губернатор.

Он добавил, что «за два дня до выборов его предупредили: либо уйди, либо тюрьма — и он выбрал тюрьму».

2 февраля во время оглашения вердикта присяжных Фургал из «аквариума» в зале суда стыдил жюри.

«Ну стыдно! Поднимите глаза, стыдно же! Вы с ума сошли!» — выражал бывший чиновник свой протест во время чтения вердикта.

В публикации отмечается, что в совещательной комнате присяжные ответили на 35 вопросов суда. «Я прочитал вопросы, и если честно, то неправильно ставить вопросы перед присяжными, которые не исследованы и которых нет в обвинительном заключении», — выразил Фургал в суде свое несогласие.

Адвокат бывшего губернатора Михаил Карапетян рассказал ТАСС, что Фургал не может быть приговорен к пожизненному сроку лишения свободы, несмотря на решение присяжных, так как по всем преступлениям, в которых была признана вина экс-главы региона, истек срок давности.

Весной 2022 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что Люберецкий городской суд Московской области два раза не смог отобрать присяжных для рассмотрения уголовного дела Фургала.

Кандидаты «отсеивались по собственной инициативе на стадии обсуждения условий их труда». Многих не устроило, что им придется «работать» по три раза в неделю, получая по 638 рублей «за судодень».

Участники отбора прошли только первый «фильтр» — в суде просто изучили анкетные данные претендентов и на заседание пригласили только тех, чьи биографии оказались абсолютно прозрачны и чисты. Всего таких кандидатов нашлось семнадцать.

Для рассмотрения дела по существу требуется шесть основных и двое запасных присяжных, а для нормальной работы в течение нескольких месяцев планировалось сформировать коллегию из 12 человек. Отмечается, что для этой цели отобралось «катастрофически мало претендентов».

Сергей Фургал был губернатором Хабаровского края в 2018-2020 годах. В июне 2020-го он был арестован и отправлен в следственный изолятор «Лефортово». Жители Хабаровского края из-за отставки и ареста популярного в регионе политика выходили на массовые акции протеста. Место губернатора занял уроженец Самары Михаил Дегтярев.

Фургала обвиняли в том, что в 2004–2005 годах он, будучи бизнесменом, пошел по пути криминала.

Первый эпизод уголовного дела касается покушения на жизнь амурского предпринимателя Александра Смольского в июле 2004 года. В ходе слушаний прокурор рассказал, что Смольский в начале 2000-х вел бизнес в поселке Прогресс Амурской области и занимался скупкой металлолома, чем создавал конкуренцию компании Фургала за счет более высоких закупочных цен. По версии обвинения, Фургал требовал уравнять цены, но безуспешно — и Смольского хотели убить ручными гранатами.

Второй эпизод касается убийства бизнесмена Евгения Зори в 2004 году у подъезда своего дома. По данным обвинения, поводом для убийства послужил контроль над железной дорогой, которая вела к металлоперерабатывающей площадке на Заводе железобетонных изделий №2. Железнодорожный путь не принадлежал компании Фургала, однако она им пользовалась. Зоря выкупил путь у третьей стороны, после чего был убит.

Третий эпизод дела связан с убийством бывшего сотрудника компании Фургала Олега Булатова. Покушение произошло 31 января 2005 года – мужчину расстреляли возле его гаража, а в его дом бросили гранату. Утверждается, что Булатов знал об одном из совершенных «бандой Фургала» преступлений.