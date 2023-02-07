Маршруты знакомые, автобусы новые

Городской общественный транспорт в регионах быстро стареет, особенно в небольших городских и административных центрах. Средний возраст общественного автобусного парка в России уже превышает 16 лет. Комплексно решить проблему должны федеральные программы модернизации пассажирского транспорта, но они, как правило, направлены на закупку больших автобусов в крупных городах. Вопрос остается острым для небольших населенных пунктов, где необходимы автобусы средней размерности: они более доступны по цене и соответствуют объемам пассажиропотока. При этом важно, чтобы по удобству они не уступали большим автобусам. Оптимальным решением для небольших городов может стать отечественный автобус среднего класса нового поколения Citymax 9. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Во многих регионах остро стоит проблема устаревания автобусных парков. «Автопарк пассажирского транспорта обновляется крайне медленно, особенно в дальних регионах и небольших городах. В среднем, возраст автобусного парка по России составляет 16 лет», — говорит директор по маркетингу и развитию продаж ГК «Современные транспортные технологии» Михаил Бахтарин. По его словам, есть регионы и города, где коэффициент обновления парка составляет всего 0,5%.

Это приводит к тому, что городской пассажирский транспорт в регионах эксплуатируется сверх нормативов вплоть до аварийного состояния. С одной стороны, это влияет на безопасность дорожного движения, с другой – приводит к сокращению маршрутной сети, увеличению интервалов движения и загрузки автобусов. То есть обеспеченность жителей автобусами остается недостаточной для качественного транспортного обслуживания.

Городской запрос

Основные заказчики новых городских автобусов – города-миллионники, в первую очередь Москва и Санкт-Петербург. Спросом пользуются большие автобусы повышенной вместимости.

Для небольших городов требуется разработка других решений с учетом специфики использования транспортных средств в регионах. Особенно учитывая, что в последние три года (с начала пандемии) наблюдается снижение количества людей, пользующихся общественным транспортом. Если рассматривать вопрос с точки зрения обновления парка, то доходная часть уменьшилась у перевозчиков, а если с точки зрения тарифа, то он сдерживается в социальном аспекте.

«Окупаемость автобусов в небольших городах ниже, чем в крупных, как и наполняемость, – отмечает Михаил Бахтарин. – В связи с этим необходимо поддерживать такие регионы финансированием и подбирать актуальные модели, в том числе с точки зрения размерности автобусов и затрат ресурсов, которые потребляет та или иная модель».

Господдержка

Решить проблему стареющего автобусного парка чиновники намерены к 2030 году. «Для 60 миллионов человек будут сформированы новые эффективные транспортные системы, обновится 100 процентов автобусов большого класса», — пообещал год назад вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

При этом обновление парков по нацпроекту происходит пока только в крупных городах. Тогда как в сельских поселениях и небольших населенных пунктах ситуация оставляет желать лучшего.

«Есть достаточно большое количество государственных национальных программ в области общественных перевозок. Самая крупная из них - «Безопасные и качественные дороги», которая охватывает 37 процентов населения. «Но она направлена, как и остальные программы, на крупные регионы и большие города», – говорит Михаил Бахтарин. – В городах же с населением до 250 тысяч человек, районных центрах и сельской местности ситуация не такая оптимистичная».

Важно, чтобы федеральные средства сделали доступным, комфортным и удобным общественный транспорт во всех регионах России. Кроме того, учитывая существующую проблему стареющих автобусных парков, необходимо не просто обновлять технику, но и выбирать подходящие под нужды конкретного региона модели автобусов, в том числе и по размерности, чтобы они не ходили полупустыми, были экономичны не только по затратам на топливо, но и в техническом обслуживании и ремонте. Например, для небольших городов с населением от 100 тысяч человек оптимальным вариантом общественного транспорта может стать Citymax 9, автобус среднего класса с низким уровнем входа (без ступеней). Он производится Павловским автобусным заводом, создан в полном соответствии с программой «Доступная среда» и предназначен для регулярных городских маршрутов.

Для жизни в маленьком городе

Какими же характеристиками должен обладать автобус, чтобы отвечать потребностям жителей небольшого города? Длина автобуса Citymax – 9,7 метра. При этом конструкторские решения позволили разместить в нем столько же сидений, как и в автобусе большого класса. Общая пассажировместимость составляет 77 человек.

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Доступность для маломобильных пассажиров обеспечивается низким уровнем входа без ступеней, специально оборудованным местом для инвалидной коляски и кнопками связи с водителем. Отсутствие узких проходов, большая площадь низкого пола (около 10 квадратных метров) и две просторные площадки облегчают передвижение по салону автобуса даже в часы пик.

Вопрос движения по узким улицам решается благодаря 5,8-метровой колесной базе. Автобус имеет небольшой радиус разворота - всего 8,8 метра. А большая площадь остекления создает хорошую обзорность водителю и пассажирам. В салоне водителя также созданы все условия для комфортной работы.

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Большим плюсом для сферы транспортных перевозок является и то, что автобус оснащен агрегатами и компонентами российского производства. На нем установлена 6-ступенчатая АКПП разработки ГАЗа и отечественный дизельный двигатель семейства ЯМЗ-530. А это значит, что не будет проблем с доступностью запчастей, а обслуживание будет недорогим.