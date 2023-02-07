Маршруты знакомые, автобусы новые

Во многих регионах остро стоит проблема устаревания автобусных парков. «Автопарк пассажирского транспорта обновляется крайне медленно, особенно в дальних регионах и небольших городах. В среднем, возраст автобусного парка по России составляет 16 лет», — говорит директор по маркетингу и развитию продаж ГК «Современные транспортные технологии» Михаил Бахтарин. По его словам, есть регионы и города, где коэффициент обновления парка составляет всего 0,5%.
Это приводит к тому, что городской пассажирский транспорт в регионах эксплуатируется сверх нормативов вплоть до аварийного состояния. С одной стороны, это влияет на безопасность дорожного движения, с другой – приводит к сокращению маршрутной сети, увеличению интервалов движения и загрузки автобусов. То есть обеспеченность жителей автобусами остается недостаточной для качественного транспортного обслуживания.
Городской запрос
Основные заказчики новых городских автобусов – города-миллионники, в первую очередь Москва и Санкт-Петербург. Спросом пользуются большие автобусы повышенной вместимости.
Для небольших городов требуется разработка других решений с учетом специфики использования транспортных средств в регионах. Особенно учитывая, что в последние три года (с начала пандемии) наблюдается снижение количества людей, пользующихся общественным транспортом. Если рассматривать вопрос с точки зрения обновления парка, то доходная часть уменьшилась у перевозчиков, а если с точки зрения тарифа, то он сдерживается в социальном аспекте.
«Окупаемость автобусов в небольших городах ниже, чем в крупных, как и наполняемость, – отмечает Михаил Бахтарин. – В связи с этим необходимо поддерживать такие регионы финансированием и подбирать актуальные модели, в том числе с точки зрения размерности автобусов и затрат ресурсов, которые потребляет та или иная модель».
Господдержка
Решить проблему стареющего автобусного парка чиновники намерены к 2030 году. «Для 60 миллионов человек будут сформированы новые эффективные транспортные системы, обновится 100 процентов автобусов большого класса», — пообещал год назад вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
При этом обновление парков по нацпроекту происходит пока только в крупных городах. Тогда как в сельских поселениях и небольших населенных пунктах ситуация оставляет желать лучшего.
«Есть достаточно большое количество государственных национальных программ в области общественных перевозок. Самая крупная из них - «Безопасные и качественные дороги», которая охватывает 37 процентов населения. «Но она направлена, как и остальные программы, на крупные регионы и большие города», – говорит Михаил Бахтарин. – В городах же с населением до 250 тысяч человек, районных центрах и сельской местности ситуация не такая оптимистичная».
Важно, чтобы федеральные средства сделали доступным, комфортным и удобным общественный транспорт во всех регионах России. Кроме того, учитывая существующую проблему стареющих автобусных парков, необходимо не просто обновлять технику, но и выбирать подходящие под нужды конкретного региона модели автобусов, в том числе и по размерности, чтобы они не ходили полупустыми, были экономичны не только по затратам на топливо, но и в техническом обслуживании и ремонте. Например, для небольших городов с населением от 100 тысяч человек оптимальным вариантом общественного транспорта может стать Citymax 9, автобус среднего класса с низким уровнем входа (без ступеней). Он производится Павловским автобусным заводом, создан в полном соответствии с программой «Доступная среда» и предназначен для регулярных городских маршрутов.
Для жизни в маленьком городе
Какими же характеристиками должен обладать автобус, чтобы отвечать потребностям жителей небольшого города? Длина автобуса Citymax – 9,7 метра. При этом конструкторские решения позволили разместить в нем столько же сидений, как и в автобусе большого класса. Общая пассажировместимость составляет 77 человек.
Доступность для маломобильных пассажиров обеспечивается низким уровнем входа без ступеней, специально оборудованным местом для инвалидной коляски и кнопками связи с водителем. Отсутствие узких проходов, большая площадь низкого пола (около 10 квадратных метров) и две просторные площадки облегчают передвижение по салону автобуса даже в часы пик.
Вопрос движения по узким улицам решается благодаря 5,8-метровой колесной базе. Автобус имеет небольшой радиус разворота - всего 8,8 метра. А большая площадь остекления создает хорошую обзорность водителю и пассажирам. В салоне водителя также созданы все условия для комфортной работы.
Большим плюсом для сферы транспортных перевозок является и то, что автобус оснащен агрегатами и компонентами российского производства. На нем установлена 6-ступенчатая АКПП разработки ГАЗа и отечественный дизельный двигатель семейства ЯМЗ-530. А это значит, что не будет проблем с доступностью запчастей, а обслуживание будет недорогим.