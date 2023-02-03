«Вот такие дела скорбные». Прокуратура назвала срок для блогера Белоники

Для Вероники Белоцерковской*, известной в сети как Белоника, прокуратура запросила девять лет колонии. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии. В феврале и марте журналистка неоднократно высказывалась о событиях на Украине в критическом для российских властей ключе. Белоцерковская уже давно живет во Франции, в России она заочно арестована (как и ее имущество) и признана иноагентом. Она была одной из первых публичных персон, на которую завели дело о дискредитации вооруженных сил РФ.

Прокуратура в пятницу, 3 февраля, потребовала заочно приговорить журналиста и блогера Веронику Белоцерковскую (признана в РФ иностранным агентом) к девяти годам тюрьмы за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы, рассматривающего дело.

«В ходе прений сторон прокурор потребовал признать Белоцерковскую виновной в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и назначить ей наказание в виде девяти лет лишения свободы и запрета администрировать интернет-ресурсы сроком на пять лет», — заявили в суде.

Вероника Белоцерковская (в интернет-среде известная под прозвищем «Белоника») — фотограф, медиаменеджер, блогер, телеведущая, предприниматель и автор популярных кулинарных книг. Бывший издатель глянцевого петербургского журнала «Собака.ru».

52-летняя Белоцерковская родилась и училась в школе в Одессе. После чего переехала в Санкт-Петербург, где училась в Ленинградском технологическом институте и на режиссерских курсах Юрия Норштейна. В 1990-х и начале нулевых годов занималась бизнесом на рынке наружной и телерекламы. После — владела и издавала несколько журналов.

Активно занимается кулинарной журналистикой и известна как фуд-блогер. Автор нескольких кулинарных книг и ведущая кулинарных шоу на телеканалах «Домашний» и СТС. В нулевых годах начала открывать гастрономические школы в России и за границей. Хорошо известна в светских кругах.

В марте 2022 года Следственный комитет возбудил против Белоцерковской дело о распространении феков о российской армии. Поводом для этого стали посты блогера в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которые, по версии следствия «под видом достоверных сообщений содержали заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей». В частности, блогер высказывалась о событиях в Буче Киевской области.

В СК отмечали, что Белоцерковская на момент возбуждения дела находилась за границей. По информации СМИ, блогер уже долгое время проживает во Франции, где у нее собственная кулинарная школа. Сама она говорила, что узнала об обвинении из Telegram-каналов и не получала никаких официальных извещений от правоохранительных органов. Белоцерковская стала одной из первых публичных персон, против которой завели дело о фейках о ВС РФ после появления данной статьи в Уголовном кодексе.

13 мая 2022-го МВД объявило блогера в розыск, а 24 мая Басманный суд заочно арестовал ее. В июне прошлого года суд наложил арест на ее имущество в России — машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге. Спустя месяц Белоцерковская была внесена в список иноагентов Минюста.

Как писали «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда», после возбуждения уголовного дела, но до ареста имущества, Белоцерковская успела продать часть своих российских активов — издания сообщали, что она реализовала или переписала на третьих лиц коммерческие помещения, автомобили. Кроме того, она вышла из руководства журнала «Собака.ru».

3 февраля Белоцерковская у себя в соцсетях продублировала сообщения о том, что прокуратура просит назначить ей девять лет колонии. «Вот такие дела скорбные доходят до нашей Шенгенской зоны, братья и сестры! 9 лет. А уже отчаленный срок в СИЗО мне зачтут?», — написала блогер.