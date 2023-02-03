«Тонкости фейка». Почему стало так много дезинформации

В последние годы широкое распространение фейков в сети стало настоящей негативной тенденцией. Бум на лживую информацию начался в 2020 году с ковида. А 2022 год принес дезинформаторам новый повод для «творчества» и спекуляций на фоне специальной военной операции на Украине и частичной мобилизации.

Всего экспертами платформы «Лапша медиа» за прошлый год было выявлено 9 млн фейков в сети. Это в шесть раз больше по сравнению с 2021 годом. И, по прогнозам специалистов, дезинформаторы не планируют сбавлять обороты. Это означает, что проблема фейков для россиян все еще сохраняется.

Со скоростью клика

Лживая информация разлетается в интернете как горячие пирожки. Ее распространителем могут быть люди, которые целенаправленно этим занимаются, а также те, кто делает это без злого умысла. В последнем случае срабатывает эффект вирусного распространения. В результате огромное количество растиражированных фейков разом появляются на нескольких площадках, создавая плотный информационный шум. Через него достоверной информации бывает сложно пробиться. Даже когда фейк в итоге разоблачают, все равно остается огромный посев недостоверных репостов, перепечаток и сообщений в личных чатах.

«У значимого роста дезинформации есть несколько причин. Фейки и дезинформация были всегда, они — неотъемлемая часть человеческой психики. С ростом количества самой информации выросло и количественное значение фейков.

Затем, выросло количество источников. На это, безусловно, повлияли технологии — теперь любой человек может вырастить популярный блог или телеграм-канал, сравнимый со СМИ. Увы, прямой результат таких возможностей — снижение качества и достоверности контента.

Еще один технологический фактор - программы, которые упрощают создание контента. Больше не надо долго учиться на дизайнера или видеомонтажера — фейк можно слепить прямо с телефона в несколько прикосновений.

Изменилась модель потребления информации, появились мессенджеры. В них уровень доверия к сообщениям значительно выше, чем в соцсетях. Это помогает дезинформации распространяться быстрее.

Наконец, дезинформация стала отличным оружием. Враги не стесняются его применять, поэтому удивляться резкому росту фейков за последний год не стоит», - считает руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви.

Подмена понятий и лживые истории

Пристанищем фейков являются не только мессенджеры и соцсети, порой их можно найти даже на очень авторитетных, по мнению многих, ресурсах. Например, в «Википедии». Интернет-энциклопедией пользуются миллиарды людей по всему миру. И главная ее фишка — любой может создавать новые материалы и редактировать уже существующие. При этом сама энциклопедия не несет ответственности за написанное.

«Распространение информации, особенно на широкую аудиторию, это всегда ответственность. И порой вызывает множество вопросов, когда крупные информационные ресурсы предпочитают снимать с себя ответственность, сваливая все на пользователей. Ярким примером такого поведения является «Википедия». Слабая модерация создает раздолье для некомпетентных авторов, которые под видом истины публикуют фейки, ложные теории и прочую недостоверную информацию. Самое печальное, что многие пользователи сами не спешат проверять факты, наивно полагаясь на первую попавшуюся ссылку в поиске, которой зачастую и является «Википедия».

Стоит помнить, что истина лежит где-то посередине. И, адаптируя эту фразу на наши с вами цифровые реалии, советую проверять информацию не только в самом легкодоступном источнике на первой странице поиска. А все же обратить внимание на несколько альтернативных ресурсов», — рассказал член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

Друзья фейков — рекомендательные алгоритмы

Чтобы что-то разошлось по сети как можно шире, стоит это посоветовать. Рекомендательные алгоритмы иностранных соцсетей работают непрозрачно и неоднозначно.

Возникает множество вопросов, как именно тот или иной контент попадает в ленты.

Особенно, как отмечают эксперты, ситуация усугубилась после начала массовой антироссийской информационной кампании на фоне СВО. В рекомендации пользователям стали попадать не только деструктивные ролики с открытой демонстрацией насилия, но и фейковые материалы.

«Если человек не обращает внимания на лживую информацию в сети, рекомендательные алгоритмы западных ИТ-гигантов постараются это исправить: они настырно будут предлагать пользователю ознакомиться с фейками. Яркий пример — популярный во всем мире видеохостинг YouTube. Политика модерации этого сервиса вызывает один большой вопрос. Модераторы площадки удаляют контент, идущий вразрез с западным мировоззрением, в то время как российское видение событий откровенно принижается и пессимизируется. Например, в прошлом году YouTube отказался удалить более 35 тыс. видеороликов, которые нарушают законы нашей страны.

Злоупотребление рекомендательными алгоритмами опасно не только для взрослых пользователей видеохостинга, но и для детей. Хотя иного от беспощадной западной пропаганды ожидать и не стоит. Ей без разницы, кто будет целью для ее лжи и деструктивного контента», — подчеркнул руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич.