«Родники» — это целая экосистема, которую мы строим с нуля»

К проекту «Родники» — открытой творческой площадке для музыкантов, поэтов и композиторов, исполнителей и музыкальных коллективов, любителей и профессионалов, слушателей и всех тех, кто создает и любит музыку — в последние дни приковано много внимания. Один из авторов проекта и его продюсер Елена Ульянова поделилась амбициозными планами, связанными с построением целой экосистемы, способной вернуть на музыкальный олимп патриотическую музыку. О том, почему «Родники» ждет большое будущее, она рассказала в интервью «Газете.Ru».

— Общенациональный проект поддержки российской песни «Родники» был запущен в прошлом году. Подскажите, как появилась идея его создания, кто является автором идеи?

— Идея проекта «Родники» появилась еще 15 лет тому назад, мы проработали проект, у нас была готова презентация, но тогда востребованности в нем не было, и мы не могли найти финансирование. В мае прошлого года мы вспомнили об этой идее, стало понятно, сегодня появился реальный запрос общества на то, чтобы «Родники» «взлетели». Заявка на грант прорабатывалась и подавалась от фонда «Равенство возможностей», который существует давно и всем известен. Совместными усилиями мы выиграли грант в 2022 году. Также мы искали дополнительное финансирование. У нас подписано трехстороннее соглашение между Ставропольским краем, фондом «Равенство возможностей», нашу идею, действительно, поддержал Олег Газманов, в команде он стал художественным руководителем проекта. Что очень важно и для нас, и для проекта, и, уверена, для участников.

— В чем вы видите миссию проекта?

— Если говорить про «Родники» с точки зрения миссии и идеи проекта, то это не просто конкурс патриотической песни. В первую очередь это создание с нуля единой экосистемы, объединения музыкантов, которые сегодня не могут найти выход на широкую аудиторию. Это социальная сеть, которая объединяет музыкантов, композиторов, поэтов, аранжировщиков, тех, кто создает музыкальные клипы. На нашей площадке сегодня каждый может поделиться своим творчеством, внести в каталог свои песни или отправить их на конкурс. Также творческие люди могут зайти на портал и найти себе партнера и единомышленника, такая функция предусмотрена. Например, можно задать запрос: ищу композитора для своих стихов или исполнителя для своих песен. Такая коллаборация уже началась, мы ее наблюдаем, и это очень важно. По сути, мы создаем музыкальную социальную сеть, которой никогда ранее в нашей стране не было. Законы шоу-бизнеса таковы, что ни один, даже самый талантливый музыкант, тем более из региона, не может найти выход на большого зрителя, на большую аудиторию. Как ему себя проявить, чтобы быть услышанным? Мы, общество, заинтересованы в том, чтобы знать и слышать талантливых исполнителей. Наша площадка доказывает, что в России талантов огромное количество.

— Почему вас лично заинтересовал этот проект?

— У меня есть большой опыт в продвижении проектов, я продюсер, всегда занималась социальными проектами, меня интересовало то, что может изменить жизнь многих людей. Мой фонд называется «Равенство возможностей». Все мы имеем разный социальный статус, разные физические возможности, разные культурные ценности, но мы хотим жить в стране в единстве, гармонии, взаимоуважении, принимая друг друга на равных. Во мне уже заложен код на создание равных условий для всех, в «Родниках» такая среда будет для музыкантов. По сути, мы хотим создать формат для национальной песни, придать этому жанру силы для развития. Это будет как российский аналог Песни года. Масштаб мероприятий предполагает прямой эфир, более двадцати финалистов песенного конкурса, организацию голосования. Кроме того, требуется подготовка номеров, создание аранжировок, оборудование площадки.

Проект «Родники» стартовал 4 ноября и это был концерт в Пятигорске, куда мы пригласили молодых потрясающих ребят-исполнителей из Москвы, Владивостока, Донбасса и других регионов.

Они вышли на сцену вместе с Олегом Газмановым и дали такой концерт, что пятитысячная аудитория аплодировала им стоя. Это было по-настоящему.

— Формат патриотической песни, пожалуй, один из самых непростых, потому что не прощает фальши и требует большого таланта, искренности, только тогда песня получит шанс на жизнь. Нет ли опасений, что конкурс станет площадкой для однотипных произведений?

— Не будет. Объясняю почему. Мы осознанно четко не определяли границы жанров. Это может быть и блюз, и реп, и джаз. Уже сегодня у нас есть очень много заявок от детей — светлых, потрясающих, красивых песен. Уже 10 февраля мы подписываем соглашение о сотрудничестве с Музыкальным педагогическим институтом. Студенты на 1 стадии конкурса будут экспертами и музыкальными критиками, которые будут отбирать материал. Сейчас есть идея создания «Родников» для исполнителей классического жанра. Это движение, о котором мы мечтали. Оно наберет силу маленьких ручейков и в конечном итоге выльется в большую реку. Когда мы только объявили этот конкурс, то в первые недели получали в основном военные, либо такие трагические песни. Но мы донесли мысль, что патриотическая песня шире и должна нести только позитивный код. Сразу стали появляться и лирические песни — и про любовь, и про отношения, и шуточные. Это не песни однодневки, они не однотипные. Мы приложим все усилия, чтобы этот материал услышали как можно больше людей. Только на этой неделе мы получили 250 новых заявок.

— Как музыка, которая рождается в рамках проекта или которая проходит отбор, дойдет до слушателя?

— Пока вся информация, в том числе каталог композиций и хит-парады, содержится у нас на платформе. Сейчас мы ищем радийного партнера. Не забывайте, нам всего два месяца. Как только у нас появится выход в радиоэфир, мы будем предлагать широкому слушателю наши песни. Уже сейчас очень многие песни могут взлететь. Мы не ждем финала «Родников», чтобы продвигать музыку и тех ребят, кто нам доверил свое творчество.

— Как вы относитесь к мнению, что у государства есть более приоритетные статьи расходов сегодня?

— Есть ли у государства более приоритетные статьи расходов? Безусловно, есть. Но нужно помнить и думать о людях, о каждом из нас. Нужно ответить себе честно. Чего мы хотим больше всего? Мы хотим простого человеческого счастья. Чтобы солдаты возвращались живыми домой, чтобы рождались дети. Песня, как никакой другой инструмент, создает атмосферу добра, любви и взаимопонимания. Поэтому, когда говорят пушки, музыка не должна замолкать. Она может дать возможность любому человеку чувствовать защиту в этой стране. Да, через музыку, да через вот такое общение, через какие-то вещи, которые кажутся не приоритетными, но они согревают душу и сердце.