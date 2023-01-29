«Тела нашли лежащими в обнимку». Все, что известно об убийстве семьи на севере Москвы

На Флотской улице в Москве произошло двойное убийство. 45-летний мужчина зарезал своего сына и бывшую супругу, а после покончил с собой. Свидетели рассказали, что убийца постоянно ссорился с бывшей женой, потому что она отказывалась прописывать его в квартире. По информации следствия, супруги расторгли брак около года назад.

В Москве на Флoтской улицe 45-летний мужчина в ходе ссоры убил своего 20-летнего сына и бывшую жену из-за того, что они отказывались прописать его в квартире, где он раньше жил вместе с семьей.

«Нa лeстничной плoщадке 7 этaжа 45-лeтний мужчинa в хoде ссoры пpичинил свoему сыну нoжевые рaнения, пoсле чeго прoшел в квaртиру и пpичинил нoжевые рaнения бывшeй жeне 1980 гoда рoждения», — сoобщила столичная прoкуратура в Telegram-канале.

От пoлученных тeлесных поврeждений оба скoнчались на мeсте, а убийца покончил с собой.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

На месте происшествия работу правоохранителей координирует Головинский межрайонный прокурор Александр Боев.

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ», — заявили в надзорном ведомстве.

Детали двойного убийства

По данным прокуратуры, убийство произошло 28 января около 23 часов. Как сообщил Telegram-канал «112», 45-летний Камиль Юсупов решил заставить экс-супругу с сыном пустить его в квартиру и вернуть прописку. На лестничной клетке он дождался своего 20-летнего сына Даниса Юсупова, но тот отказался пускать его в квартиру и за это получил 13 ножевых ударов. Затем убийца прошел в квартиру и нанес 10 ножевых ранений бывшей жене — 42-летней Гульнаре Юсуповой, женщина погибла на месте.

После расправы мужчина покончил с собой. Тела убийцы и его бывшей жены нашли в спальне лежащими на кровати в обнимку, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По данным канала «112», в момент убийства в квартире находились невеста сына, а также подруга матери, которая была в душе. Женщины услышали шум и вышли, обнаружив тела без признаков жизни.

Они рассказали, что подозреваемый постоянно ссорился с бывшей супругой, потому что она отказывалась прописывать его в квартире. По информации следствия, супруги расторгли брак около года назад.

«Предварительно установлено, что бывшие супруги находились в длительном конфликте из-за отказа потерпевшей в прописке бывшего супруга в ее квартире», — подтвердила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Как рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах, супруги развелись около двух лет назад.

«Квартира на Флотской принадлежала москвичке еще до брака, поэтому экс-супруг ушел на съемное жилье. Но в последнее время между ними возникли конфликты — мужчина требовал, чтобы его снова прописали в квартире. Жаловался, что без регистрации у него возникают сложности с устройством на работу», — сказал источник.

По его словам, преступник взял два кухонных ножа и, предварительно выпив, пошел выяснять отношения с бывшей супругой.