Мужчина с автоматом напал на посольство Азербайджана в Иране. Он решил, что там прячется его жена

На посольство Азербайджана в Тегеране напал мужчина, вооруженный автоматом Калашникова. Глава службы безопасности погиб, еще двое охранников дипмиссии получили ранения. Преступника задержали. На допросе он признался, что совершил нападение из-за семейных проблем. Он думал, что в здании посольства находится его жена, переставшая выходить с ним на связь в апреле 2022 года.

Нападение произошло утром, около 8:30 по бакинскому времени (7:30 мск).

«Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, прорвавшись через пост охраны, убил начальника охранной службы. При отражении нападения ранены двое сотрудников охраны. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщили в МИД Азербайджана.

Имя погибшего начальника службы безопасности посольства — Орхан Аскеров, пишут агентство Trend и портал 1News. По информации азербайджанского МИД, в настоящее время идет расследование нападения.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил атаку на дипмиссию. Он заявил, что иранская полиция и службы безопасности «немедленно вмешались и арестовали нападавшего». По его словам, расследованию атаки присвоена высокая степень приоритетности для определения масштабов нападения и его истинных мотивов.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в свою очередь заявил, что Иран должен был обеспечить охрану посольства, но этого сделано не было.

После нападения на здание посольства должности лишился начальник полиции Тегерана Сардар Хоссейн Рахими. По информации телеканала AlHadath, его место занял бывший руководитель разведки.

Напал на посольство из-за пропажи жены

В полиции Тегерана сообщили о задержании нападавшего. На допросе он заявил, что его мотивом были семейные проблемы, пишет агентство Tasnim.

«Нападавший вошел в здание посольства вместе с двумя своими малолетними детьми», — рассказал глава полицейского управления Хосейн Рахими.

По информации иранских СМИ, задержанный — мужчина в возрасте 50 лет. Он подъехал к зданию дипмиссии на автомобиле вместе с двумя несовершеннолетними детьми: 14-летней девочкой и семилетним мальчиком, указывает Tasnim.

Сам мужчина на допросе заявил, что атаковал посольство из-за пропажи жены.

«В апреле [2022 года] моя жена отправилась в посольство Азербайджана в Тегеране и не вернулась домой. При моих неоднократных визитах в посольство я не получил от них никакого ответа», — приводит издание Asriran слова задержанного.

Он сделал вывод, что женщина находится на территории дипмиссии и не хочет с ним общаться.

«Сегодня утром я решил пойти в посольство с заранее приготовленным автоматом Калашникова», — сказал он.

Азербайджан назвал атаку терактом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение на посольство и потребовал скорейшего расследования преступления.

«Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства недопустима!» — написал он в Twitter.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил, что Анкара «жестко осуждает вероломное нападение на посольство Азербайджана». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нападение «чудовищным».

В МИД России также выразили соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам.

«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны»,— написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Из-за инцидента иранского посла в Баку Сейеда Аббаса Мусави вызвали в МИД Азербайджана. Как пишет ТАСС, дипломату заявили о решительном осуждении Азербайджаном нападения на его диппредставительство. Посол Ирана в свою очередь сообщил, что правоохранительные органы проводят расследование, по итогам которого предоставят общественности подробную информацию.

«Мы осуждаем трагический инцидент с нападением на посольство братской и соседней страны Азербайджан. Сразу же после получения этой печальной новости [президент Эбрахим] Раиси приказал провести всестороннее расследование этого дела», — отметил представитель администрации иранского президента Мохаммад Джамшиди.