«Сигнал был подменен». Как Зеленский выступил перед россиянами в свой день рождения

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно выступил по российским федеральным каналам в Белгородской области и Крыму. Об инциденте сообщили местные телезрители.
Вечером 25 января вместо обычных телепередач в эфире внезапно начали показывать обращение украинского лидера. Спустя некоторое время привычное вещание было восстановлено.
«Канал СТС и все остальные каналы – вот такая вот чертовщина. Белгородская область. Жесть», — приводит комментарий одного из жителей региона Telegram-канал «Подъём».
В пресс-службе областной администрации Белгородчины заявили журналистам, что замена телевизионного сигнала была произведена извне.
«Произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных был осуществлён переход на прием сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков также сообщил РИА Новости, что ряд крымских каналов 25 января показали выступление украинского президента Зеленского «из-за взлома».
Он возложил ответственность за инцидент на руководство США и украинских хакеров.
«Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодам самых распространенных «вещалок», через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети. Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание и запускают клоуна», — заявил чиновник.
По его словам, технические специалисты устранили большую часть уязвимостей в системе вещания.
Крючков призвал крымчан не паниковать, и выразил мнение, что активность украинских кибер-взломщиков указывает на «то, что наша армия наступает». В комментарии РБК он добавил, что «как таковой трансляции Зеленского по каналам не было».
Выступление президента Украины могли увидеть зрители также в Севастополе и Краснодарском крае. Обращение было показано по телеканалам «СТС», «ТНТ», «ТВ-3» и некоторым другим.
В обращении в свой день рождения Зеленский заявил, что ВСУ вскоре вернет территории, которые ранее были в составе Украины. Президенту Украины сегодня исполняется 45 лет.
Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что вряд ли взломщики подменяли спутниковый сигнал.
«Честно говоря, информации крайне мало, поэтому наши рассуждения носят теоретический характер. Более того, у меня есть определенные сомнения, что такая подмена сигнала именно со спутника, потому что если подменяется сигнал самого спутника, то он будет подменен не только для жителей какого-то определенного небольшого района, но фактически для всех пользователей, которые подключены на этот самый спутник. А если мы говорим о европейской территории России, то там большинство людей как раз на один спутник и направляют свои тарелки», — заявил специалист.
По его словам, самые самые распространенные способы доставки телесигнала – это, во-первых, спутник, во-вторых, кабель и интернет-вещание.
«Какое-то именно техническое зерно и объяснение, как это произошло, что конкретно, кто виноват – непонятно. Вероятно, сигнал действительно где-то был подменен, то есть источник сигнала, есть получатель – конечные устройства пользователей – где-то между ними сигнал подменялся», — добавил Ульянов.
30 августа 2022 года в результате взлома в эфире радиостанции «Крым» несколько минут звучал гимн Украины. В июне хакеры атаковали интернет-эфир радиостанции «Коммерсантъ FM». Взломщики также транслировали гимн Украины, украинские песни и треки антивоенного характера. При этом взломана была только мобильная версия сайта.
В частности, в эфир попала песня «Мне не нужна война», за которую в отношении фронтмена группы «Ногу свело» Максима Покровского было возбуждено дело по статье о дискредитации ВС РФ.