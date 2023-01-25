«Сигнал был подменен». Как Зеленский выступил перед россиянами в свой день рождения

В Крыму и Белгородской области телезрители вместо обычных программ федеральных каналов увидели обращение президента Украины Владимира Зеленского. Власти регионов объяснили это несанкционированной подменой сигнала вещания. Советник главы Крыма сообщил, что США выдали украинцам коды «интернет-вещалок», чем хакеры и воспользовались. Эксперт заявил «Газете.Ru», что вряд ли был взломан сигнал со спутника, поскольку увидели Зеленского только жители нескольких регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно выступил по российским федеральным каналам в Белгородской области и Крыму. Об инциденте сообщили местные телезрители.

Вечером 25 января вместо обычных телепередач в эфире внезапно начали показывать обращение украинского лидера. Спустя некоторое время привычное вещание было восстановлено.

«Канал СТС и все остальные каналы – вот такая вот чертовщина. Белгородская область. Жесть», — приводит комментарий одного из жителей региона Telegram-канал «Подъём».

В пресс-службе областной администрации Белгородчины заявили журналистам, что замена телевизионного сигнала была произведена извне.

«Произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных был осуществлён переход на прием сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков также сообщил РИА Новости, что ряд крымских каналов 25 января показали выступление украинского президента Зеленского «из-за взлома».

Он возложил ответственность за инцидент на руководство США и украинских хакеров.

«Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодам самых распространенных «вещалок», через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети. Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание и запускают клоуна», — заявил чиновник.

По его словам, технические специалисты устранили большую часть уязвимостей в системе вещания.

Крючков призвал крымчан не паниковать, и выразил мнение, что активность украинских кибер-взломщиков указывает на «то, что наша армия наступает». В комментарии РБК он добавил, что «как таковой трансляции Зеленского по каналам не было».

Выступление президента Украины могли увидеть зрители также в Севастополе и Краснодарском крае. Обращение было показано по телеканалам «СТС», «ТНТ», «ТВ-3» и некоторым другим.

В обращении в свой день рождения Зеленский заявил, что ВСУ вскоре вернет территории, которые ранее были в составе Украины. Президенту Украины сегодня исполняется 45 лет.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что вряд ли взломщики подменяли спутниковый сигнал.

«Честно говоря, информации крайне мало, поэтому наши рассуждения носят теоретический характер. Более того, у меня есть определенные сомнения, что такая подмена сигнала именно со спутника, потому что если подменяется сигнал самого спутника, то он будет подменен не только для жителей какого-то определенного небольшого района, но фактически для всех пользователей, которые подключены на этот самый спутник. А если мы говорим о европейской территории России, то там большинство людей как раз на один спутник и направляют свои тарелки», — заявил специалист.

По его словам, самые самые распространенные способы доставки телесигнала – это, во-первых, спутник, во-вторых, кабель и интернет-вещание.

«Какое-то именно техническое зерно и объяснение, как это произошло, что конкретно, кто виноват – непонятно. Вероятно, сигнал действительно где-то был подменен, то есть источник сигнала, есть получатель – конечные устройства пользователей – где-то между ними сигнал подменялся», — добавил Ульянов.

30 августа 2022 года в результате взлома в эфире радиостанции «Крым» несколько минут звучал гимн Украины. В июне хакеры атаковали интернет-эфир радиостанции «Коммерсантъ FM». Взломщики также транслировали гимн Украины, украинские песни и треки антивоенного характера. При этом взломана была только мобильная версия сайта.

В частности, в эфир попала песня «Мне не нужна война», за которую в отношении фронтмена группы «Ногу свело» Максима Покровского было возбуждено дело по статье о дискредитации ВС РФ.