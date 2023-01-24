Выпорол «по-отечески». Почему в школе Усть-Лабинска уволили учителя

Учитель математики школы №4 в Усть-Лабинске Краснодарского края Владислав Дорофеев уволен после того как в интернет попало видео, на котором он при детях избивает ремнем двух шестиклассников. Региональные прокуратура и следственный комитет начали проверку инцидента. Сам учитель настаивает, что порка была «шуткой», в его защиту также выступили несколько учеников.

«Будешь спорить – будет десять»

Накануне в интернете появилось видео, на котором видно, как Владислав Дорофеев, учитель математики в школе №4 Усть-Лабинска, бьет детей ремнем. Согласно данным портала 93.ru, мужчина также является в учебном заведении заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а его жертвы – учащиеся шестого класса. Сам инцидент произошел 18 января, но стал достоянием общественности только 23 января.

На кадрах, опубликованных в интернете, мальчики вскрикивают от боли во время избиения, а подросток, которого учитель выпорол первым, после каждого удара пытается отвернуться. Но Дорофеев требует, чтобы мальчик обратно поворачивался к нему спиной. После третьего шлепка ученик просит мужчину остановиться, но тот отвечает, что «осталось два, а если он будет спорить», то ударов «будет десять».

Закончив с первым мальчиком, учитель математики берется за второго. От боли подросток закрывает себе рот и выгибается от ударов. Дети, сидящие при этом в классе, либо вскрикивают вместе с провинившимися школьниками, либо смеются. Судя по расположению камеры, видео снял один из одноклассников жертв учителя.

После появления кадров избиения в интернете инцидентом заинтересовалась региональная прокуратура.

Проверка правоохранительных органов

«Прокуратура Усть-Лабинского района организовала проверку всех обстоятельств по факту противоправных действий учителя в отношении несовершеннолетнего. Территориальным отделом полиции в настоящее время проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль», — говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Методами воспитания Дорофеева также заинтересовались в следственном комитете по Краснодарскому краю. На сайте ведомства также сообщается, что его сотрудники «незамедлительно» начали доследственную проверку после появления в СМИ информации об избиении учащихся ремнем.

«Согласно полученным данным, один из учителей средней школы во время учебного процесса нанес двум ученикам 6 класса несколько ударов ремнем, использовав, как повод для применения силы их непослушание», — говорится в сообщении.

В прокуратуре Краснодарского края РИА Новости уточнили, что Дорофеев отстранен от работы с детьми.

«Завуч уволен. Дети (пострадавшие) на учете не состояли, у них абсолютно нормальные семьи», — сообщили в ведомстве агентству через некоторое время.

«По заднице так прогладил»

Сам Дорофеев заявил Telegram-каналу Readovka, что его преподавательский стаж составляет 24 года. Согласно данным канала, родители избитых учеников «уже приходили в школу для разборок». При этом преподаватель заявил, что дети якобы сами хотели, чтобы он их избил. По его словам, за провинность он поставил ребят перед выбором: либо он вызовет их родителей в школу, либо порка. Ребята выбрали второе.

Учитель рассказал журналистам канала, что ученики шестого класса кидались стульями друг в друга и на его замечания не реагировали.

А Tekegram-каналу KubMash Дорофеев заявил, что на попавшем в СМИ видео показано «больше шоу», чем настоящее наказание.

«Я отношусь к ним (к детям — «Газета.Ru») по-отечески, может, поэтому и видео такое появилось. Знаете, как добрый отец, но строгий. Вот это видео было не то что постановочное, а больше шуточное. То есть вариант выбора (у выпоротых ребят – «Газета.Ru») был добровольный: вызвать родителей или получить ремня», — сказал учитель.

Он отметил, что, если бы «хотел» по-настоящему наказать подростков, то отвел бы их в свой кабинет. По его словам, после инцидента он сам написал заявление об увольнении, так как ему стало «жалко директора просто по-человечески». При этом окончательно уходить из школы он не намерен.

«К сожалению, кроме меня больше нет учителя математики. Я настроен, что раза два-три в неделю буду к ним приходить проводить консультации, потому что экзамены же у детей. Надо быть добрым, надо быть справедливым, и надо быть иногда строгим, когда это нужно», — заключил Дорофеев.

Изданию «Подъем» мужчина заявил, что у него «не было цели избиения».

«Хлопок делаю ремнем вдвое сложенным – и по заднице так прогладил. Всем было весело, никто никаких претензий не предъявлял. Я потом еще просмотрел их на следующий день – ну, мальчишки ж – синяки там», — заявил он, не уточнив, принуждал ли детей снять штаны и трусы, чтобы увидеть результат своих побоев.

Он также настаивает, что у родителей шестиклассников к нему «претензий не было».

«Финал пришел сверху, что надо написать заявление <…> Я думаю: ну, напишу заявление об уходе, а потом вернусь. Вот сейчас идет расследование – из-за появления видео, а до этого ПДН работал: опрашивали родителей, меня. Претензий никто не имеет. Родители этого класса написали письмо с просьбой вернуть меня на работу», — добавил мужчина.

Учитель также сообщил, что «понятно», что «где-то» он был «не прав». Но, «с другой стороны, если по-человечески посудить, то, может, и прав». Он рассуждает, что «по закону, вроде как, не прав, но жестокого обращения не было, так сказать, маленькое шоу-наказание».

Заступники учителя

23 января в социальных сетях и местных Telegram-каналах также появились видеозаписи, на которых ученики Дорофеева требуют вернуть математика обратно. Ребята считают, что учителя «обвинили незаслуженно», а сам педагог «достоин уважения и понимания», «он многое сделал».

«Педагог с большой буквы. Он хорошо понимает детей и ладит с ними. Он всегда на стороне учеников и всегда помогает. На одной волне с учениками, без него мы не сможем», — говорят дети на одной из таких видеозаписей.

Ученица школы №4 в Усть-Лабинске Краснодарского края Милана (имя изменено), которая приняла участие в записи одного из таких видеороликов, заявила «Газете.Ru», что родители пострадавших школьников были «не в восторге» от действий учителя, однако все равно хотят его возвращения.

«Мы решили это снять, потому что мы его очень любим и без него нам никак. Родители все согласны и за то, чтобы его вернули. Я к нему отношусь очень хорошо. Он — уважаемый учитель и достоин своей должности, он всегда подержит нас и не бросит. Родители были не в восторге (от ударов детей ремнем — «Газета.Ru») и они понимают, что, как педагог, он не должен был идти на провокацию детей, но они все равно хотят его вернуть. Он очень нужен нам», — сказала она.