Нурсултан Назарбаев попал в больницу. Ему сделали операцию на сердце

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай. По его словам, жизни 82-летнего Назарбаева ничего не угрожает. Назарбаев был президентом Казахстана порядка 30 лет, дольше всех на постсоветском пространстве. В январе 2023 года Конституционный суд признал недействительным закон, обеспечивавший первому президенту и членам его семьи пожизненные привилегии. Помимо прочего, Назарбаев был лишен статуса елбасы.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев попал в больницу, сообщил со ссылкой на источники экс-глава телеканала «Хабар» Александр Аксютиц.

«Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство», — написал Аксютиц на своей странице в социальной сети.

Телеведущая Динара Сатжан, ссылаясь на свои источники, рассказала изданию Orda.kz, что первый президент республики перенес операцию на сердце — плановую.

«Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю. Пя», — подтвердил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

Госпитализацию в Национальном научном кардиохирургическом центре также подтвердили в Минздраве. Корреспондент Orda.kz сообщил, что в кардиохирургическом центре «все тихо» и «переполоха не видно».

Этот центр находится в Астане, его образовали по поручению Назарбаева, а работать он начал в 2011 году. На сайте утверждается, что это ведущий кардиохирургический центр в Центральной Азии.

Больше не елбасы

Назарбаеву 82 года. В 2019 году он покинул пост президента Казахстана, который занимал с 1991 года.

После ухода с должности он сохранил некоторые привилегии, в том числе статус первого президента и лидера нации (елбасы), которые закреплялись в конституционном законе. Кроме того, Назарбаев сохранил свое влияние на политические процессы в стране, поскольку действующие власти были обязаны согласовывать с ним основные направления внутренней и внешней политики. В 2018 году Назарбаев получил пожизненное право возглавлять Совет безопасности.

После массовых протестов в январе 2022 года и поправок в конституцию страны первый президент лишился своих гарантий и привилегий, в том числе статуса елбасы и почетного сенатора.

В январе 2023 года Конституционный суд Казахстана признал закон о первом президенте республики утратившим силу. Министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев объяснил, что сам Назарбаев сохранит личную неприкосновенность, однако его семья потеряет все привилегии.

Кроме того, упраздняются гарантии неприкосновенности для имущества и банковских счетов членов семьи бывшего президента страны. Журналисты спросили министра, можно ли будет вернуть в государственную собственность незаконно оформленное госимущество. «Если правоохранительные органы рассмотрят и признают таковым, то должны принять законные меры», — ответил глава Минюста.

В рамках конституционной реформы новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ограничил полномочия главы государства одним сроком длиной в семь лет. В январе 2023 года прошли выборы в Сенат (верхняя палата парламента), по итогам которых его состав обновился на 80%. 19 января президент распустил Мажилис (нижнюю палату парламента), назначив внеочередные выборы депутатов на 19 марта 2023 года.