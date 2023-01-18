Пила вино, ела шоколад и помогала старикам. Как жила старейшая в мире женщина

118-летняя французская монахиня Люсиль Рандон умерла во сне в доме престарелых в Тулоне, не дожив до 119-летия 25 дней. Она стала старейшим человеком Земли после смерти Канэ Танаки из Японии в апреле 2022 года. Люсиль Рандон пережила две мировые войны и вспышку COVID-19 в своем доме престарелых.

Старейшая жительница планеты, француженка сестра Андрэ (в миру Люсиль Рандон) умерла 17 января в возрасте 118 лет. Об этом французским СМИ сообщил Дэвид Тавелла, представитель дома престарелых, в котором жила сестра Андрэ.

«Это большая печаль, но... это было ее желание присоединиться к своему любимому брату. Для нее это освобождение», — рассказал Тавелла журналистам.

По его словам, смерть наступила во сне. Люсиль Рандон не дожила до 119-летия 25 дней.

Свои последние дни сестра Андрэ провела в доме престарелых Сент-Катрин-Лабур в Тулоне.

В возрасте 116 лет Люсиль Рандон перенесла COVID-19, став самой пожилой из зарегистрированных переболевших. Как пишет местное издание Var-Matin, сестра Андрэ сперва даже не поняла, что заразилась. Заболевание у нее протекало бессимптомно.

Наиболее тяжело долгожительница переживала одиночество на самоизоляции. По словам представителя дома престарелых, она «не выказывала страха перед болезнью. Однако она очень переживала за других постояльцев».

Тогда от COVID-19 скончались 10 постояльцев дома престарелых, где она проживала, а сестру Андрэ выписали незадолго до 117-го дня рождения.

Как жила старейшая женщина планеты

Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года — в том же году, когда было запущено нью-йоркское метро, и за целое десятилетие до начала Первой мировой войны.

Она выросла в протестантской семье в южном городке Алес во Франции. У нее было трое братьев, а она была единственной девочкой.

Как рассказывала долгожительница, одним из ее самых ярких воспоминаний было возвращение домой двух ее братьев в конце Первой мировой войны.

«Это было редкостью, в семьях обычно было двое погибших, а не двое живых. Они оба вернулись», — рассказала она в интервью, посвященном ее 116-летию.

В молодости она была гувернанткой в Париже. Этот период Люсиль однажды назвала самым счастливым временем в своей жизни. В 41 год Люсиль Рандон стала католической монахиней и приняла имя сестра Андрэ.

По информации CNN, еще до того, как Рандон стала монахиней, она начала работать в госпитале. Люсиль 28 лет помогала сиротам и пожилым людям, работая в больнице города Виши.

В 1979 году сестра Андрэ поступила на службу в монастырь в Савойе. Она продолжала работать вплоть до 108 лет. С 2009 года стала жить в тулонском доме престарелых, а в начале 2010-х годов Рандон полностью ослепла и была вынуждена передвигаться на инвалидном кресле.

На свой день рождения в 2019 году она получила личное письмо от папы Римского Франциска и освященные четки. В том же году сестра Андрэ стала почетным гражданином Тулона.

Секрет долголетия

В одном из интервью сестра Андрэ рассказала, что один из ее секретов долголетия — усердная работа, чтобы помогать другим людям.

«Люди говорят, что работа убивает, для меня работа поддерживала меня, я продолжала работать, пока мне не исполнилось 108 лет, — сказала сестра Андрэ. — Люди должны помогать друг другу и любить друг друга, а не ненавидеть. Если бы мы делились всем этим, все было бы намного лучше».

Даже когда она уже была слепой и передвигалась на инвалидной коляске, Люсиль Рандон ухаживала за другими пожилыми людьми, которые были моложе ее.

Одна жительница дома престарелых рассказывала телеканалу CNN, что сестра Андрэ любит есть шоколад и пить вино, и что она баловала себя одним бокалом вина каждый день.

Сама монахиня отклонила просьбы проанализировать образцы ее ДНК, заявив, что секрет ее долголетия «знает только Господь».

Свои соболезнования по поводу смерти старейшей жительницы планеты выразил главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крэйг Глендей.

«Как невероятно, что мы делили один воздух с кем-то, кто родился всего через пару месяцев после первого полета братьев Райт… Она войдет в историю как четвертый старейший человек», — отметил он.

«На ее родине во Франции Сезанн все еще рисовал, у Матисса еще не было персональной выставки, и Жан-Поль Сартр еще даже не родился! Трудно представить, что кто-то, родившийся до патентования пластика, молний или даже бюстгальтеров, дожил до XXI века и был достаточно силен, чтобы победить COVID-19», — сказал Глендей.

Известные долгожители

Сестра Андрэ стала старейшим живущим человеком на Земле в марте 2022 года после того, как скончалась предыдущая рекордсменка, 119-летняя Канэ Танака из Японии.

Теперь старейшим живущим человеком Земли считается испанская долгожительница Мария Браньяс Морера, родившаяся 4 марта 1907. 4 марта 2022 года она стала 59-м человеком в истории, отметившим 115 лет, а 12 ноября 2022 года вошла в число 30 старейших людей в истории.

Дольше всего на Земле, по данным Книги рекордов Гиннеса, прожила француженка Жанна Луиза Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Среди мужчин супердолгожителем был Дзироэмон Кимура из Японии, проживший 116 лет и умерший в 2013 году.