Ковид подтвердился, состояние тяжелое. Что известно о попавшем в больницу Михалкове

Режиссер Никита Михалков остается в реанимации, сообщило РИА Новости. При этом, по данным «МК», у него подтвердился коронавирус, хотя изначально представители режиссера говорили о гриппе, а тесты на Covid-19 показывали отрицательный результат. Сейчас Михалков в 52-й ГКБ Москвы, его лечат те же врачи, что в позапрошлом году спасли певицу МакSим.

У российского режиссера и председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова, которого на прошлой неделе госпитализировали с гриппом, подтвердился новый диагноз — коронавирус. Об этом 9 января сообщил «Московский комсомолец».

По данным газеты, 77-летнего режиссера госпитализировали в 67-ю горбольницу Москвы 5 января. Изначально врачи диагностировали у Михалкова грипп, у него была пониженная сатурация (94 вместо положенных 97 и выше) и температура выше 37 градусов. Но позже пришел положительный тест на Covid-19.

Как пишет «МК», сразу после подтверждения нового диагноза режиссера перевели в городскую клиническую больницу №52 в районе Щукино, которая специализируется на спасении коронавирусных пациентов.

РИА Новости со ссылкой на представителя медучреждения сообщило, что Михалков продолжает находиться в отделении реанимации.

По информации «Комсомольской правды», лечением режиссера занимаются те же врачи, что спасли певицу МакSим. Она поступила в ГКБ №52 в июне 2021 года с запущенной пневмонией после лечения в частной клинике. Певицу тогда лечили несколько месяцев: ее тоже сначала перевели в реанимацию, потом ввели в медикаментозную кому, а затем подключили к аппарату ЭКМО. Самостоятельно дышать МакSим смогла только в августе.

В 2021 году Никита Михалков сообщил, что привился от коронавируса. Однако до этого, в 2020 году, в своей программе «Бесогон» он неоднократно рассуждал об опасности вакцинации и даже допускал правдивость конспирологической теории о чипировании людей через прививки.

Первым о госпитализации Михалкова в прошлый четверг сообщил Telegram-канал Baza. По информации издания, режиссер находился в тяжелом состоянии, у него диагностировали двухстороннюю пневмонию.

После этого пресс-служба режиссера подтвердила ТАСС госпитализацию, добавив, что врачи выявили у Михалкова грипп. На следующий день, 6 января, Baza писала о переводе Михалкова из 67-й больницы в другое медучреждение. Издание отмечало, что у пациента ковидная пневмония, хотя его официальные представители сообщают о гриппе.

В этот же день Mash написал, что Михалкова перевели в реанимацию другой клиники из-за выявленной двусторонней полисегментарной пневмонии и интоксикационного синдрома.

Как сообщило издание позже, первые тесты Михалкова на коронавирус не подтвердили диагноз. «Тесты на ковид и грипп показали отрицательные результаты», — писал Mash. У режиссера началась дыхательная недостаточность на фоне пневмонии, однако он находился в сознании и мог дышать самостоятельно. Его состояние оценивали как тяжелое с умеренно-положительной динамикой.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что за здоровье Михалкова молился патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

«Патриарх сегодня за литургией молился о здравии Никиты Сергеевича Михалкова. Святейший передал Никите Сергеевичу в больницу святую просфору, из которой была вынута частица о его здравии», — сообщил Легойда 6 января, добавив, что сам он разговаривал с режиссером по телефону.

Актриса Яна Поплавская вечером в пятницу говорила, что Михалков продолжает оставаться в тяжелом состоянии. «Никита Сергеевич в реанимации, состояние по-прежнему тяжелое. Сейчас не время уходить. Люблю, ценю и уважаю, желаю только одного, чтобы выздоровел!» — писала она в Telegram.

Журналистка Ксения Собчак после госпитализации Михалкова предположила, что смерть режиссера сейчас может быть сравнима со смертью Сталина. Такую ассоциацию Собчак объяснила тем, что вся кинематографическая среда страны и институты культуры в целом «выстроены под Никиту Сергеевича».

Это мнение вызвало неоднозначную реакцию среди знаменитостей. Публицист Михаил Шахназаров, например, назвал Собчак чудовищем и бесовкой. Журналистка же назвала негатив в свой адрес «королевством кривых зеркал», объяснив, что она не желала режиссеру смерти, а наоборот — прямым текстом желала ему выздоровления.