В СК рассказали о преступлениях украинских военных в Мариуполе

После того, как Мариуполь был взят под контроль и российские силы обследовали бывшие позиции ВСУ, было найдено более 3000 тел мирных граждан. В СК РФ сообщили, что большинство из них — жители города, которые пытались покинуть Мариуполь по гуманитарным коридорам, но были расстреляны «украинскими карателями». Многих из них опознать не удается, поэтому в СК предложили создать специальную базу данных ДНК.

Несколько тысяч тел мирных жителей были найдены в Мариуполе после того, как украинские войска потеряли контроль над Мариуполем весной 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета, руководитель которого, Александр Бастрыкин, 29 декабря провел оперативное совещание в городе.

«Так, только в апреле на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч», — заявили в ведомстве.

В СК подчеркнули, что ВСУ поделили Мариуполь на несколько секторов, через которые по гуманитарным коридорам выводились жители. При эвакуации гражданского населения через сектор «А» бойцы украинской Нацгвардии якобы создавали препятствия.

«Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, мирные жители стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения», — сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве отметили, что существуют сложности с установлением личностей погибших мариупольцев. В связи с этим СК предлагает создать специальную ДНК-базу.

Ведомство сообщило, что в ходе допросов военнопленных из числа украинских воинских формирований и других следственных действий удалось установить цепочку причастных к преступлениям лиц.

«Ущерб от их противоправных действий, выразившихся в намеренном использовании города и его гражданской инфраструктуры в военных целях, составил более 176 млрд рублей. На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного», — заявили в СК.

Уголовные дела возбудили также против командующего операцией Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» ВСУ генерал-лейтенанта Содоля, командующего Нацгвардией генерал-лейтенанта Лебедя и других военных, включая командира батальона «Азов» (организация запрещена в России) майора Прокопенко. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, а также применение запрещенных методов войны), максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.

На совещании с Бастрыкиным также сообщили, что СК провел более 68 тыс. судебных экспертиз по поврежденным или разрушенным объектам инфраструктуры и жилья в ЛНР и ДНР. Эксперты пришли к заключению, что сумма ущерба по ним составляет 228,2 млрд рублей.

Накануне были опубликованы материалы Международного общественного трибунала по Украине, созданного в России. Из них следует, что боец батальона «Азов» Иван Бочкарев с позывным Ведьмак признался в серии убийств мирных жителей в Мариуполе.

Как заявили в трибунале, вместе с сослуживцами он расстреливал мирных граждан при патрулировании улиц возле торговых центров и Мариупольского госуниверситета.

В частности, Бочкарев, который тогда служил водителем-стрелком в группе разведки, в феврале 2022 года занимал вместе с группой позиции в школе №42. Он, по данным трибунала, признался, что расстреливал прятавшихся в школе и проходивших мимо мирных жителей.

В марте рота Ведьмака переместилась сначала на территорию завода «Азовсталь», а затем в здание Мариупольского университета. Там к членам батальона присоединились бойцы Национальной гвардии Украины и теробороны, в общей сложности 250-300 человек.

С огневых позиций они сначала расстреливали горожан, а затем минировали тела убитых. «Предполагалось, что военнослужащие ВС РФ или мирные жители подорвутся при их обнаружении», — говорится в материалах трибунала.

Бочкарев также признался, что открывал огонь по окнам жилых зданий и автомобилям, следует из материалов трибунала. В результате этих действий минимум три человека погибли и один был ранен.