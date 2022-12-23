Банкротная арифметика. «Стокманн» оспорит оценку «Подиум Маркета»

В январе суд рассмотрит апелляционную жалобу компании «Стокманн» на судебный акт, который признал недействительной сделку по покупке ритейлером части имущества сети магазинов «Подиум Маркет» (впоследствии переименована в ИПК «Атлас»). Заурядная, казалось бы, тяжба между продавцом и покупателем привлекла внимание из-за цифр, фигурирующих в деле. Истец требует от «Стокманна» 1,7 млрд — практически в 17 раз больше суммы, которую пять лет назад получили акционеры «Подиума» за свое имущество.

Рекордные цифры

Цену бизнеса определили эксперты, кандидатуру которых предложил «Подиум Маркет». Они расценили покупку как длительную инвестицию: получившаяся стоимость более чем в 200 раз превысила годовой показатель чистой прибыли «Подиум Маркета». То есть, если предположить, что показатели компании не ухудшатся, срок окупаемости бизнеса должен составить дольше 200 лет. Для сравнения, аналогичный показатель Магнита, который является одним из крупнейших ритейлеров России, в 2017 году едва превысил 18 лет, а в данный момент составляет порядка 7 лет.

Юристы говорят, что попытки более чем в 16 раз пересмотреть цену сделки чаще всего встречаются при фиктивных соглашениях. Но здесь речь идет о взаимоотношениях независимых участников рынка, реальность сделок не вызывает сомнений. И скачок от 105 млн рублей до практически 1,7 млрд рублей — это нонсенс. Тем не менее, попытки пересмотреть параметры сделок, которые были заключены пять лет назад без возражений со стороны кредиторов «Подиум Маркет», продолжаются. Хотя с точки зрения законности и обоснованности претензии «Подиум Маркета» не выдерживают никакой критики.

Сделки широко освещались в СМИ и были донельзя прозрачными, невозможно представить, что они могли быть заключены многократно меньше рыночной стоимости отчуждаемых активов. Равным образом невозможно представить, что отдельно взятое имущество убыточной компании-банкрота стоило 1,69 млрд рублей. По сути, в результате оспаривания сделок добросовестный покупатель фактически стал должником владельца «Подиум Маркета» Эдуарда Киценко. Последний согласовал условия сделок, а спустя годы его «Подиум Маркет» потребовал взыскать со «Стокманна» в 17 раз больше.

«Невозможно объяснить, зачем «Подиум Маркету» продавать имущество, а «Стокманну» — покупать в 17 раз дешевле: компании никак не связаны. На момент заключения сделок было возбуждено дело о банкротстве «Подиума», то есть было понятно, что компания будет проходить финансовый аудит арбитражного управляющего», — говорит советник Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» Денис Голубев.

Разбираться в этих математических странностях будет суд и, возможно, контролирующие органы. В компании подчеркивают, что удовлетворение иска «Подиума» может легализовать целую мошенническую схему, жертвами которой впоследствии станут другие добросовестные участники оборота.

Последний писк моды

Основание этой финансово-судебной схемы заложили еще в 2017 году. Тогда сеть магазинов одежды и аксессуаров «Подиум Маркет» столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, накопив долгов более чем на 1,5 млрд рублей. Для расчетов с кредиторами Эдуард Киценко решил продать имущество компании. В итоге отдельными активами заинтересовался крупнейший ритейлер «Стокманн».

«На нас вышел лично Киценко. Он приехал к нам в офис, договорился о встрече с нашим акционером, и активно начал уговаривать купить хоть что-нибудь. Мы, честно говоря, не очень хотели соглашаться. Киценко нас какое-то время уговаривал — наверное, пару недель. Он рассказывал о том, как мы ему сильно поможем, если купим у него торговое оборудование и остатки товара», — вспоминает глава торговой сети «Стокманн» Геннадий Левкин.

В итоге бенефициар «Подиума» сумел убедить покупателей, и «Стокманн» купил у него остатки товара и оборудование, годовую лицензию на часть товарных знаков, а также права аренды одной торговой точки. Причем за товарные остатки продавец выручил гораздо больше средств, чем мог бы получить, распродавая все на открытом рынке с дисконтом. Что касается магазина, в «Стокманне» решили, что эта точка, расположенная в Казани, обладает перспективой для ведения торговли.

Киценко согласился принять и такой формат помощи. Всего между «Стокманном» и «Подиум Маркет» было заключено 10 сделок на 105 млн рублей. Впоследствии сделки стали для спасителей «Подиума» роковыми.

«Ловкие люди»

Параллельно оформлению этих сделок стартовал процесс банкротства «Подиум Маркет». Его владелец — Эдуард Киценко — впоследствии почему-то решил, что продал «Стокманну» не часть компании, а весь свой fashion-бизнес с брендом в придачу. Продавец постфактум оценил его уже в 1,7 млрд рублей. Это положило начало долгому судебному процессу.

«Точную дату первого суда я не помню, но история достаточно длинная. То есть суды продолжаются уже, наверное, года два. Примерно через полгода после того, как мы закрыли сделки, «Подиум Маркет» вошел в процедуру банкротства. А этот процесс очень формализован. Первое, что делает любой конкурсный управляющий — оспаривает практически все сделки, которые произошли в компании за последний год. И пытается вернуть по ним либо имущество, либо деньги. Это вполне укладывается в некую общую схему. Ловкие люди пользуются тем законодательством, которое существует в России», — констатирует глава «Стокманна».

Топ-менеджер, очевидно, имеет в виду схему, когда интересантам предлагают купить имущество предбанкротных компаний по адекватной цене, в которой новый покупатель видит свой интерес. После этого актив вводят в процедуру банкротства, и пытаются задним числом получить с добросовестных приобретателей деньги. Размер претензий, как правило, берется с потолка, а цифра зависит от наглости изобретателей схемы.

Часто подобные инциденты происходят в сфере недвижимости. Например, когда одна сторона начинает испытывать финансовые трудности и распродает коммерческие квадратные метры. Другая сторона покупает эти склады или офисы с разумным дисконтом, и вроде бы все в выигрыше. Но затем продавцы банкротятся, а конкурсные управляющие приступают к экзекуции новых владельцев, настаивая на том, что сделки незаконные и их нужно оспорить, а деньги вернуть. Количество средств при этом определяет сам «пострадавший» продавец.

Как ни странно, но эта схема совершенно легальна. И работает, как мы теперь видим, не только в сфере недвижимости. Причем срока давности у претензий банкротов-продавцов к новым владельцам активов практически нет. «Конкурсный управляющий может оспаривать сделки, заключенные в пределах трех лет до банкротства. Срок подачи заявления — один год с момента, когда управляющий узнал или должен был узнать о сделке: это может быть как сразу после признания должника банкротом, так и спустя продолжительное время. По факту можно оспаривать сделки, заключенные четыре-пять лет назад. В отдельных случаях глубина оспаривания еще больше. Ключевое для управляющего — доказать, что он мог узнать о сделке не позднее, чем за год до обращения в суд», — напоминает Денис Голубев.

Семнадцатикратная разница

Удивляться тому, что одним из фигурантов дела стал бывший актив супругов Эдуарда и Полины Киценко, не приходится. У семьи коммерсантов сложилась сомнительная репутация в бизнес-кругах. Ранее чета Киценко вела бизнес через другое юридическое лицо – ОАО «Подиум», но оно обанкротилось в 2012 году, перестав обслуживать кредит «Росбанка» в сумме 1,3 млрд рублей.

Этому факту в 2017 году владельцы «Стокманна» не придали значения и поверили господину Киценко. В результате вместо одной «суммы в чеке» в 105 млн рублей получили другую — 1,7 млрд рублей.

Имя Полины Киценко всплывало в сетевом издании The Blueprint в контексте скандала. В своем телеграмм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак в уходящем году обвинила Полину, занимавшую должность креативного директора «Подиум Маркет», в том, что та «оставила после себя в «Подиуме» огромное количество разоренных фирм, которым по итогу не выплатили денег». Примерно в том же ключе высказалась у себя в телеграмм-канале бывшая подруга Полины Яна Рудковская: продюсер призвала ее «просто публично извиниться перед всеми российскими молодыми дизайнерами, которых она кинула, как и нас».

Аргументы и факты

На данном этапе из материалов дела следует, что компании должны вернуться в исходное положение сделки. Поскольку вернуть имущество уже нельзя, товар распродан, «Атлас» должен вернуть «Стокманну» — 105 млн рублей, а «Стокманн» «Атласу» — заплатить 1,7 млрд рублей. Как говорится, почувствуйте разницу.

«Если говорить о семнадцатикратной разнице, то мы не считаем, что мы купили бизнес «Подиума» только потому, что приобрели некоторые элементы, которые посчитали для себя интересными. Торговое оборудование, бывшее в употреблении, и товар — это явно не бизнес. Экспертиза, по которой была насчитана эта чудовищная сумма в 1,7 млрд рублей, содержит фундаментальные и необъяснимые ошибки. Во-первых, эксперты оценили все виды деятельности «Атласа», в том числе, на которые мы даже не смотрели. Во-вторых, выводы экспертов основаны на прогнозе бывшего менеджмента «Подиума» о том, какой могла бы быть прибыль компании через пять лет. Так оценки не делают, это всего лишь предположение каких-то физических лиц о том, что, может быть, случится, а, может быть, не случится. Оценки делаются на фактах, а не на прогнозах. Особенно, если эти прогнозы не сбылись», — убежден Геннадий Левкин.

Но эксперты взяли в расчет не объективные финансовые показатели компании, а бизнес-план менеджмента «Подиума». Который, как показывает время, не имел ничего общего с реальностью: наполеоновские амбиции команды Киценко предполагали кратный рост прибыли, а на деле компания была признана банкротом, который изобрел иск с девятью нулями по отношению к своим же потенциальным спасителям из «Стокманна».

«Иск предъявлен конкурсным управляющим от лица должника, поскольку управляющий выполняет функции руководителя, заменяя генерального директора. Оспаривание сделок конкурсным управляющим — распространенная практика, он выявляет подозрительные сделки по выводу активов и обращается в суд, чтобы вернуть имущество должнику. В свою очередь, оспаривание сделок, которые заключались под пристальным вниманием деловой прессы и никем не скрывались, вызывает вопросы к мотивам заявителя. Спор со «Стокманном» был разрешен исключительно на основании мнения экспертов, чью кандидатуру предложил конкурсный управляющий. При наличии такой оценки доводы ответчика по существу спора не имели значения», — резюмирует Денис Голубев.

На очередном слушании у суда появится новая возможность оценить все нюансы этого неоднозначного дела. И разобраться, была ли пять лет назад сделка честной или нет. Рассмотрение дела назначили на начало января.