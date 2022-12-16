«Дико жаль рыб». В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум

В центре Берлина лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум – 16-метровый AquaDom, который стоял в лобби отеля Radisson Blu, сообщает Die Zeit со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Инцидент произошел рано утром 16 декабря. Изначально сотрудники экстренных служб сообщили, что аквариум протекает из-за повреждений. Позже стало известно, что аквариум полностью разрушился, из-за чего вода разлилась вместе с обитавшими в нем рыбами.
Как пишет Der Spiegel, в момент аварии раздался громкий шум, на улицу вылетели части фасада отеля, вылилась вода.
«Аквариум в моем отеле взорвался посреди ночи. ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ», — написал один из постояльцев отеля в Twitter.
Всего из аквариума вытек 1 млн литров воды. Улица Карл-Либкнехт-штрассе, на которой стоит сам комплекс DomAquaree, была подтоплена, ее пришлось перекрыть.
Пострадавшие и разрушения
В аквариуме жило около 1500 тропических рыб 100 разных видов, большинство из них погибли. Персонал и посетителей отеля – около 350 человек – успели эвакуировать, но два человека получили травмы.
«В дополнение к невероятным потерям морской фауны два человека были ранены осколками стекла», — сообщила полиция Берлина.
На месте происшествия работают спасательные службы, в общей сложности примерно 100 человек. Разрушенный первый этаж обыскивали с собаками-спасателями.
«Мы дежурим со 100 сотрудниками аварийно-спасательных служб в отеле DomAquaree. Аквариум поврежден, вода вытекает», — сообщили в пожарной службе Берлина.
Пресс-секретарь отеля Radisson Collection Hotel, где располагался аквариум, сообщила Euronews, что никто из посетителей не пострадал. «Вместе с властями мы выясняем причину инцидента. Мы немедленно закрыли отель до дальнейшего уведомления и переселяем гостей», — сказала она.
Мэр Берлина Франциска Гиффай, которая приехала на место происшествия, сравнила последствия взрыва аквариума с цунами.
Она выразила облегчение, что это произошло так рано утром, поскольку уже через час вестибюль и улица были бы заняты посетителями, многие из которых — дети.
Член федерального парламента Сандра Визер, которая остановилась в отеле, сказала, что сцена после аварии напомнила ей зону боевых действий. «Это была разруха с множеством мертвой рыбы и осколков», — сказала она, описывая умирающую рыбу на тротуаре. «Те, кого можно было спасти, замерзли насмерть», — сказала она.
Тем не менее, спасатели пытались перенести выживших рыб в безопасное место. Берлинский зоологический сад предложил принять рыб, которых удастся спасти.
Почему лопнул аквариум
«Если аквариум неисправен, он резко лопается», — рассказал представитель пожарной службы изданию Der Spiegel.
Проектировал аквариум немецкий архитектор российского происхождения Сергей Чобан. В частности, в России по его проекту построили комплекс высоток «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити», также он занимался реконструкцией «Лужников» и созданием домашних стадионов для «ЦСКА» и «Динамо».
В беседе с «Газетой.Ru» Сергей Чобан рассказал, что не знает, что могло стать причиной разрушения аквариума.
«Как можно предположить причину? Отель 20 лет находится в эксплуатации. Откуда я знаю, что могло быть? Конечно, дико жаль рыб, это понятно. Тут говорить не о чем, это очевидно», — сказал он.
AquaDom открыли в 2003 году, стоимость проекта — €12,8 млн. Высота аквариума составляет 16 м, диаметр — 11,5 м. Вес конструкции – около 2000 тонн. Благодаря приближенности к естественным условиям, в цилиндре удалось вырастить искусственный коралловый риф. Внутри аквариума работал стеклянный лифт, который поднимал посетителей, открывая обзор на 360 градусов.
Похожий по форме и виду аквариум есть в московском ТЦ «Авиапарк». Это самый высокий цилиндрический аквариум в мире. Аквариум 23 м в высоту и 6 м в диаметре вмещает 370 000 литров морской воды, и в нем плавают около 2 500 рыб, пишет РБК.
В 2020 году аквариум в Москве капитально ремонтировали.