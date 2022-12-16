«Дико жаль рыб». В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум

В берлинском отеле Radisson Blu лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум AquaDom. Он вмещал 1 млн литров воды, в нем плавали 1,5 тыс. рыб. При взрыве пострадали два человека, вода из аквариума вместе с рыбами вылилась на улицу. Пока неизвестно, что стало причиной инцидента. Среди возможных вариантов — техническая неисправность самого аквариума.

В центре Берлина лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум – 16-метровый AquaDom, который стоял в лобби отеля Radisson Blu, сообщает Die Zeit со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Инцидент произошел рано утром 16 декабря. Изначально сотрудники экстренных служб сообщили, что аквариум протекает из-за повреждений. Позже стало известно, что аквариум полностью разрушился, из-за чего вода разлилась вместе с обитавшими в нем рыбами.

Как пишет Der Spiegel, в момент аварии раздался громкий шум, на улицу вылетели части фасада отеля, вылилась вода.

«Аквариум в моем отеле взорвался посреди ночи. ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ», — написал один из постояльцев отеля в Twitter.

Всего из аквариума вытек 1 млн литров воды. Улица Карл-Либкнехт-штрассе, на которой стоит сам комплекс DomAquaree, была подтоплена, ее пришлось перекрыть.

Пострадавшие и разрушения

В аквариуме жило около 1500 тропических рыб 100 разных видов, большинство из них погибли. Персонал и посетителей отеля – около 350 человек – успели эвакуировать, но два человека получили травмы.

«В дополнение к невероятным потерям морской фауны два человека были ранены осколками стекла», — сообщила полиция Берлина.

На месте происшествия работают спасательные службы, в общей сложности примерно 100 человек. Разрушенный первый этаж обыскивали с собаками-спасателями.

«Мы дежурим со 100 сотрудниками аварийно-спасательных служб в отеле DomAquaree. Аквариум поврежден, вода вытекает», — сообщили в пожарной службе Берлина.

Пресс-секретарь отеля Radisson Collection Hotel, где располагался аквариум, сообщила Euronews, что никто из посетителей не пострадал. «Вместе с властями мы выясняем причину инцидента. Мы немедленно закрыли отель до дальнейшего уведомления и переселяем гостей», — сказала она.

Мэр Берлина Франциска Гиффай, которая приехала на место происшествия, сравнила последствия взрыва аквариума с цунами.

Она выразила облегчение, что это произошло так рано утром, поскольку уже через час вестибюль и улица были бы заняты посетителями, многие из которых — дети.

Член федерального парламента Сандра Визер, которая остановилась в отеле, сказала, что сцена после аварии напомнила ей зону боевых действий. «Это была разруха с множеством мертвой рыбы и осколков», — сказала она, описывая умирающую рыбу на тротуаре. «Те, кого можно было спасти, замерзли насмерть», — сказала она.

Тем не менее, спасатели пытались перенести выживших рыб в безопасное место. Берлинский зоологический сад предложил принять рыб, которых удастся спасти.

Почему лопнул аквариум

«Если аквариум неисправен, он резко лопается», — рассказал представитель пожарной службы изданию Der Spiegel.

Проектировал аквариум немецкий архитектор российского происхождения Сергей Чобан. В частности, в России по его проекту построили комплекс высоток «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити», также он занимался реконструкцией «Лужников» и созданием домашних стадионов для «ЦСКА» и «Динамо».

В беседе с «Газетой.Ru» Сергей Чобан рассказал, что не знает, что могло стать причиной разрушения аквариума.

«Как можно предположить причину? Отель 20 лет находится в эксплуатации. Откуда я знаю, что могло быть? Конечно, дико жаль рыб, это понятно. Тут говорить не о чем, это очевидно», — сказал он.

AquaDom открыли в 2003 году, стоимость проекта — €12,8 млн. Высота аквариума составляет 16 м, диаметр — 11,5 м. Вес конструкции – около 2000 тонн. Благодаря приближенности к естественным условиям, в цилиндре удалось вырастить искусственный коралловый риф. Внутри аквариума работал стеклянный лифт, который поднимал посетителей, открывая обзор на 360 градусов.

Похожий по форме и виду аквариум есть в московском ТЦ «Авиапарк». Это самый высокий цилиндрический аквариум в мире. Аквариум 23 м в высоту и 6 м в диаметре вмещает 370 000 литров морской воды, и в нем плавают около 2 500 рыб, пишет РБК.

В 2020 году аквариум в Москве капитально ремонтировали.