Помощь рядом. В России волонтерское движение выходит на новый уровень

Волонтерство, как важное социальное явление, объединяет десятки тысяч людей по всей стране, готовых бескорыстно протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Волонтеры не только оказывают медицинскую, психологическую и бытовую помощь, они в числе первых оказываются в зоне стихийных бедствий, отправляются с гуманитарными миссиями в зону специальной военной операции и в меру своих сил помогают российской армии. О том, как волонтерская деятельность наполняет жизнь новыми смыслами и объединяет единомышленников, — в материале «Газеты.Ru».

Россияне стали чаще помогать друг другу и больше ценить такую поддержку, свидетельствуют данные социологических опросов. Период пандемии показал всему миру ценность человеческой солидарности в борьбе с общей бедой. В России на фоне распространения коронавирусной инфекции волонтерство приобрело новые формы и пополнило свои ряды тысячами добровольцев. Неравнодушные люди разных возрастов доставляли продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости тем, кто вынужден был находиться на самоизоляции, были на подхвате у врачей, дежурили в зеленой зоне медицинских учреждений.

Импульс, который придала пандемия волонтерскому движению, позволил говорить о новом тренде: молодое поколение готово активнее проявлять себя и видит в волонтерстве точку личностного и профессионального роста. Речь идет не только о социальном, событийном, культурном волонтерстве, но и о требующих более серьезной подготовки военно-патриотических гуманитарных акциях, а также участии в ликвидации ЧС и различного рода катастроф.

Сегодня волонтеры со всей России отправляются на тушение лесных пожаров и на спасение от огня населенных пунктов, работают в зоне ЧС и специальной военной операции. Они проводят вдали от дома недели и месяцы, рискуют здоровьем, а часто и жизнью, не жалуются на бытовые сложности и капризы природы и видят свою миссию в реальном результате. Что движет человеком, готовым помогать незнакомым людям? Как волонтеры справляются с выгоранием, ежедневно сталкиваясь с человеческим горем и потерями? Готово ли наше общество к тому, чтобы поддержать огонь эмпатии и распространить практику волонтерства?

«Меня это зацепило»

Количество добровольцев в России с 2013-го по 2021 год увеличилось в восемь раз и достигло 3 млн официально зарегистрированных волонтеров. Эта статистика Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) учитывает тех, кто состоит в официальных волонтерских организациях. Очевидно, что россиян, готовых прийти на помощь, намного больше. Так, число добровольцев, работающих на базе некоммерческих организаций, государственных, муниципальных и образовательных учреждений, превышает 7,5 млн человек.

У каждого, кто попадает в эту среду и остается в команде волонтеров, свой путь и свое представление о том, как сделать этот мир лучше. Волонтерство основывается на принципах добровольного участия без получения вознаграждения за общественно значимую деятельность. Этот путь по силам благородным, уверенным в себе людям с открытым сердцем. Изначально в ряды волонтеров всех их ведет одна мысль: я могу помочь и не вижу причин оставаться в стороне.

Своеобразным откликом на запрос объединять усилия в помощи стала Общероссийская акция «Мы вместе», которая была запущена в рамках нацпроекта «Образование» и собрала вместе активных людей, неравнодушные коммерческие компании и общественные волонтерские организации. В числе последних - одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в России Всероссийский студенческий корпус спасателей, который осуществляет свою деятельность более двадцати лет. В его состав входит свыше 8 тыс. добровольцев из 67 субъектов страны. Именно они оказывают реальную помощь пожарным и спасателям, берут на себя заботу о пострадавших от стихии людях. Их объединяет готовность не только прийти на помощь, но и желание выйти за рамки своих возможностей, обучаться новому, чтобы повысить свою эффективность и принести реальную пользу.

Игорь Ильин возглавляет поисковый кинологический отряд добровольцев ВСКС «Сарма» в Иркутске. По его словам, в самом начале своего пути в волонтерстве он искал единомышленников, видел нереализованность собак, которые, по его ощущениям, могли бы стать незаменимыми помощниками в поисково-спасательных операциях. «Всю жизнь я работал кинологом. Я знал возможности своих собак, оставалось пройти обучение мне, чтобы ориентироваться в координации, радиосвязи, картографии. Так наше кинологическое звено оказалось в волонтерском отряде Лиза Алерт, а затем и в ВСКС», - рассказал Ильин. Его группа участвует не только в поиске людей, она откликается на любые инициативы, будь то сбор мусора или выезд на ликвидацию последствий авиакатастрофы, как это было в Иркутске в 2022 году.

«Когда я начал участвовать в поиске людей в лесах, меня это зацепило. После того как находишь первого человека, избежавшего смертельной опасности, особенно если счет времени идет на часы, обратной дороги нет: эти ощущения сложно с чем-то сравнить, ты чувствуешь свою значимость, свою надобность, находишься плечом к плечу с единомышленниками, веришь в свою работу», - рассказал Ильин.

Многие волонтеры, работающие в зоне ЧС, видят в этой деятельности возможность реализовывать себя. Для них опыт, приобретенный в ходе благотворительных миссий, становится кирпичиком для будущей профессии. Как в случае Станислава Проскурина, добровольца из Тюменского регионального отделения ВСКС, который мечтает стать спасателем международного класса. За год с момента вступления в ВСКС Станислав успел принять участие в тушении пожаров в Тюменской области, оказывал помощь МЧС РФ в развертывании палаточного лагеря для беженцев в Джанкое, принимал участие в выездах в ДНР и ЛНР.

«Я выезжал с миссией в Луганск, Донецк, Мариуполь, Волноваху, Лисичанск, регионы, долгое время живущие в состоянии боевых действий. Мы формировали гуманитарные грузы и продуктовые наборы в Ростове, они включали в себя воду, продукты питания, необходимые вещи. Участие в таких акциях выбор каждого. Я, как патриот своей страны, считаю это своим долгом. Сегодня в волонтерском движении принимают участие ребята из всех регионов, молодежи очень много. Все горят желанием быть полезными. Это очень приятно и действительно объединяет», — отметил Станислав.

close 100% Павел Лисицын/РИА «Новости»

«Дело найдется каждому!»

Волонтеры движения «Мы вместе» выполняют важную социальную функцию: спешат туда, где больше всего требуются добрые сердца и работящие руки. Задача государства - поддержать их, создать условия и инфраструктуру для работы, подставить плечо, обеспечить признание этого непростого труда, чтобы волонтеры чувствовали нашу благодарность и смотрели в будущее с уверенностью. Обо всем остальном они позаботятся сами.

«Отряды добровольцев формируются из тех, кто хочет в свободное от основных нагрузок время помогать людям. В наших отрядах добровольцы из учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, студенты совершенно разных профилей. Ребята могут получать профессию по направлениям бух учет, информационные технологии, слесарные работы, менеджмент, но в них горит желание овладеть навыками и знаниями пожарно-спасательного дела и по необходимости применять их для всеобщего блага. Вот из таких людей состоят наши студенческие-спасательные отряды», - рассказывает председатель совета Московского городского отделения ВСКС Максим Джетыгенов.

Стать добровольцем во Всероссийском студенческом корпусе спасателей может любой желающий в возрасте от 14 лет, но вид подготовки и работ, на которые будет привлекаться доброволец, будет зависеть от его здоровья и физических возможностей. «Дело найдется каждому! Очень много направлений, где ребята могут помочь без применения физических навыков и умений, к примеру психологическая поддержка пострадавших, работа в штабе ликвидации ЧС или в штабе волонтеров безопасности, медиаволонтеры и другое», - отмечает Джетыгенов.

По его словам, добровольцы ВСКС получают базовый курс подготовки в объеме 72 часов для ознакомления с основными дисциплинами в области спасения: оказание первой помощи пострадавшему; пожарная безопасность; альпинистская подготовка; радиосвязь; топография. После прохождения подготовки добровольцы привлекаются для решения различных задач. Это может быть популяризация культуры безопасности в обществе (уроки в школах, мастер-классы, интерактивные площадки, профилактические мероприятия), обеспечение безопасности на общественных мероприятиях. Также добровольцы заступают в смены вместе с АНО «Центр Помощь», занимаются гуманитарной помощью, выезжают на мероприятия по ликвидации последствий ЧС по всей стране, помогают профильным организациям в решении различных задач.

«Каждый ощущал себя частью команды»

Еще десять лет назад в деятельность по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС не вовлекались волонтеры. Сегодня крупные катастрофы природного характера, не обходятся без помощи добровольцев, которые трудятся плечом к плечу с пожарными и спасателями. Активно проявили себя добровольцы движения «Мы вместе» и в результате чрезвычайной ситуации, возникшей на месте подрыва Крымского моста.

Взрыв произошел утром в субботу, 8 октября 2022 года, и повредил около 250 м шоссейного полотна, что привело к остановке движения по главной артерии, соединяющей полуостров и материковую часть страны. Уже через несколько часов после ЧП на месте катастрофы работали волонтеры «Мы вместе». Они организовали несколько мобильных пунктов обогрева для людей, оказавшихся в пробке, регулировали безопасность движения на парковке, обеспечивали контрольно-пропускной режим, вели учет въезжающих и выезжающих автомобилей.

По стечению обстоятельств группа волонтеров, в числе которых была и Алена Афонина, руководитель Татарстанского РО ВСКС, оказалась на подъезде к Крымскому мосту. «Мы должны были отправиться с гуманитарной миссией в ДНР, когда произошел взрыв на Крымском мосту. Стали приходить первые новости о катастрофе, у нас было буквально 10 минут на сборы. Нашу колонну перебросили на пароме в Керчь. Все было очень быстро. Так совпало, что мы были рядом и смогли оперативно развернуть помощь людям, которые не могли продолжать движение из-за ЧП», - рассказала Алена.

К работе оперативно присоединились и волонтеры Ресурсного центра поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Крым. Артур Колесник, руководитель Керченского МО ВСКС, возглавивший группу, вспоминает как это было: «Команда у нас уже сформированная, сработанная. Многие ребята прошли обучение и имеют первичную подготовку добровольцев, участвовали в различных форумах как регионального, так и федерального уровня. Когда произошел взрыв на Крымском мосту, мы получили инструкции руководства по объему задач. Каждый понимал, зачем он приехал. Ребята работали на износ, каждый чувствовал себя неотъемлемой частью команды». По его словам, первые сутки были самыми сложными, потому что работа велась без перерывов. Как волонтер Артур работает уже порядка 7 лет. По его наблюдениям, сегодня движение волонтерства переживает всплеск интереса со стороны молодежи.

Алена Афонина тоже считает, что волонтерство приобрело второе дыхание. «В период пандемии начался резкий подъем социальной ответственности, все прочувствовали, прониклись общей бедой. В связи с военной операцией необходимость в объединении общества только возросла. Волонтеры принимают участие в гуманитарных миссиях, выезжают в ДНР, где помогают мирному населению и нашей российской армии. Даже пожилые люди являются волонтерами. Общими усилиями мы с любой проблемой справимся», - отметила Алена.

Сама Алена Афонина прошла путь от волонтера до руководителя Татарстанского РО ВСКС. За ее плечами поездки в Мариуполь, Донецк, Макеевку, Северодонецк. В составе группы она оказывала помощь не только во время ЧП на Крымском мосту. В Джанкое она помогала в установке мобильных палаток, выезжала на помощь мирным жителям в ДНР, сдавала плазму для российской армии, провела более 40 мероприятий в родном регионе.

«Как волонтер я работаю в зоне чрезвычайных ситуаций, я очень хорошо помню первые разы, когда я приезжала на пожар и видела людей, у которых не осталось дома, денег, ничего. Было очень тяжело морально смотреть им в глаза. Теперь я понимаю: ситуация уже произошла, это не исправить, я должна помочь. Нужно уметь абстрагироваться и мыслить конструктивно. Мой опыт научил меня ценить то, что я имею. Во время поездки в ДНР мы сидели в подвале без воды и еды, без света, мы прислушивались к выстрелам со стороны ВСУ и взрывам их снарядов. По-другому ощущаются простые вещи. Именно благодаря волонтерству я многое поняла про себя и про настоящие ценности», - отмечает Алена.

close 100% пресс-служба Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»

«Нами движет энтузиазм»

Существует много направлений, которые требуют внимания со стороны волонтеров «Мы вместе». Так, экологическое волонтерство – это добровольческая деятельность в области защиты окружающей среды. Эта работа ведется систематически и направлена на формирование экологической культуры в обществе. Жить по принципу «никто кроме нас» непросто. Такая работа сопряжена с серьезными нагрузками в далеко непростых условиях.

Доброволец ЦСО ВСКС Ярослав Блажеев был в числе тех, кто участвовал в экологической экспедиции на необитаемый остров Вильцкого в Карском море (Ямало-Ненецкий автономный округ). Волонтерам предстояло в течение трех недель провести работы по уборке территории острова от бытового мусора на береговой линии.

«На острове оставались давно заброшенные деревянные казармы. Мы занимались их разбором, распилом металла, сборкой металла в одном месте, чтобы в последующем отправить весь мусор с острова и утилизировать. Командировка длилась 18 дней, мы были без связи и интернета. Все дни шел дождь, а температура воздуха была около восьми градусов, температура воды около двух градусов, порывы ветра достигали до сорока метров в секунду», - вспоминает Ярослав. Поездкой он остался доволен: все работы были завершены в срок.

О своем пути в волонтерство Ярослав рассказывает в нескольких фразах: стремление помогать людям было всегда, волонтерство помогло реализовать себя в этом направлении максимально эффективно. «Я принимал участие в различных мероприятиях, связанных с помощью людям, еще со школы. После 9 класса поступил в техникум. Затем в Крымский федеральный университет. На каждом из этапов жизни я находил возможность быть полезным», - вспоминает волонтер. Первым его масштабным выездом уже в составе ВСКС стало ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в результате серьезного подтопления в Ялте, а затем в поселке Куйбышево Бахчисарайского района. Эта работа требует усилий: волонтеры очищали русла рек от мусора, разбирали конструкции пострадавших построек в частном секторе, занимались откачкой воды и расчисткой помещений и т.д.

close 100% Александр Гальперин/РИА Новости

Ярослав также был участником гуманитарной миссии в составе группировки добровольцев, отправившихся в ДНР. «Мы занимались аварийно-восстановительными работами. Разбирали здания и наводили порядок внутри помещений, восстанавливали памятник, начинали разборку храма, который был выжжен дотла из-за обстрелов ВСУ. Сейчас ребята начинают его восстанавливать практически с самого нуля», - отмечает Ярослав.

«Границ в этой деятельности не существует. Можно реализоваться, можно помогать в абсолютно любом направлении, к которому лежит душа. Я вижу горящие глаза ребят, которые присоединяются к этому движению. Нами движет энтузиазм, мы заряжены. Каждый выбирает свое дело», - говорит Ярослав.

Напомним, в России в 2021 году была учреждена Международная Премия «Мы вместе», поддерживающая социальные инициативы, направленные на помощь людям. Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) – одно из ключевых направлений национального проекта «Образование». К концу 2021 года в волонтерскую деятельность были вовлечены больше 10 миллионов человек.