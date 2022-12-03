Киево-Печерскую лавру не отдали Украинской церкви. Пока

В Православной церкви Украины сообщили, что Киево-Печерскую лавру передали под управление ПЦУ в качестве монастыря. В Минкульте и Совбезе Украины опровергли эту информацию, заявив, что для таких решений нужна санкция государства. В МИД России считают, что на Украине идет подготовка к захвату лавры.

Глава управления внешних связей ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Иван Зоря) заявил, что Киево-Печерскую лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины.

Он пояснил, что было зарегистрировано юридическое лицо, «которое может получить в пользование имущество — храмы и помещения» в лавре и что будет создана «возможность выбора для монахов и верующих — за кем идти». Евстратий уточнил, что данные о юрлице в составе ПЦУ появились в госреестре 2 декабря.

Что такое ПЦУ Православная церковь Украины создана в декабре 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея. В январе 2019 года она получила автокефалию (независимый статус поместной церкви. — прим. «Газеты.Ru»). Русская православная церковь и УПЦ Московского патриархата (в подчинении РПЦ) не признали ПЦУ. УПЦ позже объявили распущенной.

Фальстарт

Однако вскоре глава украинского Минкульта Александр Ткаченко в ходе телемарафона опроверг передачу лавры ПЦУ. Он объяснил, что президент страны Зеленский выделил два месяца, чтобы определить законность пребывания УПЦ в обители и в соответствии с этим принимать «те или иные решения».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что Киев решения о передачи лавры пока не принимал.

«Лавра — это собственность всего народа. Я не видел, что государство дало возможность пользоваться помещениями. Кто угодно может зарегистрировать общественную организацию по любому адресу, но должно быть согласие собственника. Ни кабмин, ни кто-либо другой таких документов не принимал», – заявил он.

Захват лавры

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что ситуация в лавре – подготовка к ее захвату.

В РПЦ также опровергли передачу Киево-Печерской Лавры ПЦУ. Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что на Украине зарегистрирован устав «параллельного» монастыря ПЦУ «Киево-Печерская лавра», и ее представители будут претендовать на один из храмов верхней лавры.

«Зарегистрирован устав «параллельного» монастыря ПЦУ «Киево-Печерская лавра». Раскольники его давно подали на регистрацию. Теперь, по словам Ивана Зори — спикера ПЦУ, они будут претендовать на один из храмов верхней Лавры, которая находится официально в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника, и помещение для «монашеской деятельности», — сказал он «Интерфаксу».

Балашов заявил, что все это не отменяет регистрацию самой лавры и что могут быть приняты «быстрые дальнейшие решения».

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале, что информация о регистрации юрлица, претендующего на лавру, – часть кампании по устрашению и давлению на каноническую УПЦ.

«Систематические акции устрашения – обыски, задержания, провокации, угрозы на высшем уровне – часть срежиссированной кампании, направленной на создание иллюзии подрыва народного доверия к канонической Церкви с целью оправдания последующего беззакония. Бенефициары что тогда, что сейчас — раскольники, кстати, в обоих случаях «легализованные» Фанаром (Константинопольским патриархатом. — прим. «Газеты.Ru»)», — написал Легойда.

Санкции и обыски

2 декабря СБУ сообщила, что продолжает проводить обыски на объектах УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский запретил в стране деятельность религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России, был подписан указ, который ввел в действие решение СНБО. Также СНБО поручила проверить законность использования имущества Киево-Печерской лавры.

Кроме того, СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ, в том числе наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, сообщила газета «Украинская правда». Отмечается, что под ограничения попали 10 священников УПЦ, а также украинский бизнесмен и экс-депутат Рады Вадим Новинский. В газете отметили, решение о санкциях было принято 1 декабря после рассмотрения СНБО «деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для недопущения раскола в обществе по религиозному признаку».

Об обысках в Киево-Печерской лавре сообщало издание «Страна.ua» 22 ноября. СБУ позже написала в своем Telegram-канале, что проводила в лавре контрразведывательные мероприятия, направленные на «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб». Там намерены не допустить, в числе прочего, использование лавры «как ячейки русского мира».