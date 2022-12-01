«Мать все видела в окно». Трехлетний ребенок погиб при взрыве авто в Волгограде

В Волгограде сгорели четыре автомобиля, в результате чего погиб трехлетний ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД Волгоградской области. Машины загорелись в Советском районе города. Две сгорели полностью, еще две получили повреждения. Тело ребенка нашли в автомобиле Skoda — 52-летний владелец авто пострадал, его доставили в больницу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ЧП произошло утром в четверг в Советском районе Волгограда на улице Комарова, 70, сообщила РИА Новости пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

«В ходе осмотра места происшествия в автомобиле Skoda обнаружено тело ребенка, 52-летний владелец автомобиля с травмами доставлен в больницу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Возгорание, как видно с камер видеонаблюдения, началось со взрыва автомобиля Skoda, затем огонь перекинулся на вторую машину. Владельцы стоящих рядом авто в спешке отталкивали свои автомобили от пожара.

Во время осмотра Skoda полицейские нашли два ацетиленовых баллона, предварительная причина пожара — утечка газа. Владельца автомобиля Ширажкина В. 1970 года рождения доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По информации Telegram-канала «Новости Волгограда», мужчина получил контузию, сотрясение головного мозга, переломы и множественные рваные раны.

СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства возгорания и гибели ребенка. На месте работает следственно-оперативная группа, эксперты-пожаротехники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области.

«Самое страшное – произошедшее в окно видела мать ребенка»

Как сообщили читатели волгоградского ИА «Высота 102, пламя почти сразу перекинулось со Skoda на другой автомобиль.

«Машину полностью раскурочило. Был сильный взрыв. Удивительно, как удалось выжить рядом стоявшему мужчине. Его увезла скорая. Пламя от этого авто мгновенно перекинулось на соседние машины», – рассказали там.

Очевидцы трагедии утверждают, что пострадавший мужчина был отцом погибшего трехлетнего мальчика.

«Утром, ближе к восьми, мужчина вышел во двор с ребенком, открыл машину, посадил мальчика в салон и, видимо, оставил машину прогреваться. Сам в это время он остался на улице. Когда он обходил машину, произошел взрыв. Самое страшное – произошедшее в окно видела мать ребенка», – рассказали свидетели произошедшего.

Другая свидетельница рассказала РЕН ТВ, что взрыв был такой силы, что показался ей взрывом бомбы.

«У меня стекла затрещали, мы подумали, что бомба. Потом соседка рассказала, что машины взорвались, и в одной из них был ребенок. На ровном месте машины не могут взорваться просто так», — сказала Екатерина.

Также отмечается, что по неподтвержденной информации, 52-летний мужчина работал сварщиком. Возможно, ацетиленовые баллоны он перевозил в багажнике для дальнейшего использования на работе.

Однако известно, что пострадавший мужчина действительно ранее работал газовщиком, об этом сообщили журналисту «V1.RU».

По данным из открытых источников, мать ребенка Наталья работала на индивидуального предпринимателя Евгения Силкина. Мужчина руководит компанией «Газовик», которая занимается бытовым газовым оборудованием. Бизнесмен заявил, что фирма уже в курсе произошедшего.

«Конечно, компания поможет семье. Наталья работает у нас менеджером удаленно. Больше занимается тендерными закупками. Супруг ее у нас не работает. Где он точно трудится сейчас я не знаю, но раньше в «Горгазе» работал», — рассказал Силкин.

Он отметил, что их компания не торгует ацетиленовыми баллонами, которые были найдены на месте пожара. На сайте компании действительно не размещен данный товар.