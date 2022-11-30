«Водитель в плохом состоянии». В Новосибирске столкнулись два трамвая, пострадали 15 человек

В Новосибирске столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали 15 человек. Двое пассажиров получили тяжелые травмы. «Газета.Ru» — о том, почему произошла авария.

Главное управление МВД по Новосибирской области сообщило, что в результате столкновения двух трамваев в Кировском районе Новосибирска пострадали 15 человек, пишет NGS.RU.

Всех пострадавших доставили в больницу для тщательного обследования специалистами, рассказали в региональном Минздраве. Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать водителя одного из двух трамваев, он был зажат в покореженной кабине.

Водитель шедшего впереди трамвая заявила новосибирскому изданию, что удар в момент столкновения был очень сильным. «Ехала в первом трамвае. Удар был очень сильный, от удара все пассажиры упали на пол», — рассказала вагоновожатая.

Житель Новосибирска, пострадавший в ДТП, рассказал «Газете.Ru», что ударился об поручень и получил травму головы.

«Я сел в трамвай, ехал стоя. Авария произошла на перекрестке <...>, резко произошел удар в заднюю часть трамвая. В этот момент все пассажиры резко полетели вперед. Я ударился головой об поручень, упал на ноги и очень ушиб ногу и руку. Как только открылись двери, я попытался выйти, очень кружилась голова, было очень плохое состояние. Сейчас вызвал «скорую», чтобы оценить свое физическое состояние и зафиксировать ушибы», — сообщил мужчина.

Трамваи 8 и 15 маршрутов столкнулись на улице Сибиряков-Гвардейцев, на перекрестке с улице Немировича-Данченко. ДТП произошло в 19:30 (15:30 мск) недалеко от дома №40. Прокуратура Кировского района начала проверку, в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

На фото с места происшествия видно, что двери трамваев от удара погнулись. В салонах видны осколки от разбитых стекол и кровь.

Источник NGS.RU в департаменте транспорта мэрии Новосибирска сообщил, что на предыдущем перекрестке с Вертковской неизвестный автомобиль подрезал один из трамваев. Вагоновожатый вынужденно применил экстренное торможение, вследствие этого трамвай потерял управление.

Жительница Новосибирска Евгения, оказавшаяся в одном из трамваев, рассказала «Газете.Ru», что попала в травмпункт с ушибом ноги.

«Я была в первом трамвае. Пострадавших много в разной степени. Водитель трамвая и мужчина из нашего вагона в плохом состоянии. Больше серьезных травм не видела, но я была в шоке немного, так что могла не обратить внимание. В травмпункте со мной мужчина был из нашего вагона, у него травма ноги и плеча. Но я не дождалась его снимков, не знаю перелом или ушиб. У меня ушиб ноги. И таких пассажиров было много», — сообщила она.

Евгения отметила, что не видела на месте происшествия сотрудников ДПС.

«Не помню, притормаживал ли наш вагон или просто ехал, и вдруг все на полу. Водитель открыл двери, кто смог вышел, потому что боялись, что еще прилетит откуда-нибудь. Задний был вагон пустой. Я была там минут двадцать после инцидента, никто из ДПС не приезжал. Не уверена, что кто-то подумал их вызвать. Я позвонила в скорую. Было пять или шесть скорых и пожарные», — резюмировала новосибирка.