«Прошу не применять максимальное наказание»: Бекмансуров выступил с последним словом в суде

Тимур Бекмансуров, устроивший в 2021 году стрельбу в Пермском госуниверситете и убивший шестерых человек, выступил в суде с последним словом. Он признал свою вину в полном объеме и попросил не назначать ему максимальное наказание. Судья заявил, что оглашение приговора состоится 28 декабря.

«Я раскаиваюсь»

Тимур Бекмансуров выступил во вторник с последним словом в суде. Он отметил, что «в полном объеме» признает «вину в совершении преступлений».

«В содеянном я раскаиваюсь. Ущерб, причиненный моими действиями, обязуюсь возмещать с помощью моей пенсии по инвалидности», — сказал массовый убийца.

Он также попросил судью «в процессе принятия итогового решения в полной мере реализовать принципы гуманизма и индивидуальности уголовного наказания».

«Прошу в разрешении вопроса о виде и размере наказания не применять в отношении меня максимального наказания», — пояснил Бекмансуров.

При вынесении приговора он призвал суд учесть смягчающие обстоятельства, включая недавно полученную инвалидность третьей группы, положительные характеристики и активное сотрудничество с правоохранительными органами при расследовании, сообщает газета «Известия».

«Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение состоится 28 декабря», — объявил судья.

Просьба прокурора

Накануне на заседании суда Бекмансуров признал заявленные к нему потерпевшими и родственниками убитых требования о выплате компенсаций на сумму более 25 миллионов рублей, сообщило РИА Новости. Он также согласился выплатить 275 тысяч рублей пермскому госуниверситету за повреждение мебели, стен и другого имущества вуза.

Государственный обвинитель попросил суд приговорить Бекмансурова к пожизненному лишению свободы.

«Просим признать виновным. По совокупности преступлений прошу назначить Бекмансурову Тимуру Маратовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал прокурор.

Он уточнил, что первые пять лет массовый убийца должен провести в тюрьме, а затем отбывать срок в исправительной колонии особого режима.

Прокуратура также допустила, что признание вины и состояние здоровья Бекмансурва можно считать смягчающими обстоятельствами.

По информации РИА Новости, гособвинение считает, что у убийцы есть шизоидное расстройство личности. Но при этом он осознает характер своих действий и их опасность.

«Считаю пожизненное наказание справедливым. Такое существо не должно нести свои мысли в мир. Жизнь за жизнь. От таких людей нужно ограждать этот мир», — привело агентство слова отца погибшего при стрельбе студента Ярослава Арамелева.

Адвокат подсудимого Виктор Паньков на том же заседании суда попросил не назначать Бекмансурову пожизненный срок.

«Необходимо учесть молодой возраст подзащитного, он непродолжительное время находился в статусе совершеннолетнего <...> Прошу <...> не назначать пожизненное лишение свободы», — попросил защитник.

Он считает, что суд должен учесть увлечение Бекмансурова компьютерными играми, которые могли на него повлиять. Паньков также указал на недавно полученную инвалидность подсудимого – при задержании он получил пулевые ранения, из-за которых ему ампутировали часть левой ноги.

Защитник напомнил, что убийца не согласен с решением судебно-психиатрической экспертизы, которая признала его вменяемым. Еще одним основанием для смягчения приговора Паньков счел раскаяние подзащитного. При этом он отметил, что не оспаривает озвученную прокуратурой квалификацию преступлений.

Расстрел в пермском вузе

Утром 20 сентября 2021 Бекмансуров, одетый во все черное, пришел к кампусу Пермского госуниверситета и открыл прицельную стрельбу по людям из заранее купленного турецкого помпового ружья.

По версии следствия, он прошел от пропускного пункта к учебным корпусам, побывал в коридорах зданий. При этом он стрелял по людям, добивал раненых выстрелами в упор. Бекмансуров успел убить шестерых и ранить еще 40 человек, прежде чем был задержан полицейским. Сотрудник правоохранительных органов подстрелил нападавшего из табельного оружия.

По мнению гособвинения, Бекмансуров начал думать о массовом убийстве еще в школе из-за ненависти к людям и к себе.