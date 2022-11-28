«Никогда не приходило в голову, что девочка с девочкой». Депутат обвинила «Тату» в появлении лесбиянок

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что до появления группы «Тату» на эстраде никому даже в голову не приходило, что две девушки могут состоять друг с другом в каких-то отношениях, кроме дружеских. Она также сравнила гомосексуальность с болезнью и призвала в таком случае «идти к врачу». По ее мнению, новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ не ограничивает артистов, однако свои произведения они должны писать «в стол».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») выразила мнение, что творчество группы «Тату» спровоцировало рост количества ЛГБТ-людей в России. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции «Запрет фильмов и изъятие книг. Как будет работать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды» на площадке «Национальной службы новостей».

«Никогда в жизни в нашем детстве не приходило в голову, что девочка с девочкой, пока не вышли «Тату». И стали девочка с девочкой за руку, потому что их видели, потому что на каждом канале, их везде крутили», — сказала депутат.

Музыка, по словам Буцкой, — это не просто ритм и текст, а еще и посыл «смотри на меня, делай как я, попробуй».

Ведущий напомнил ей песню группы «Тату» «Мальчик-гей», на что эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева ответила: «Вы называете это народным достоянием, но мы же можем без этого прожить».

«Если кому-то очень нравится, включи наушники и слушай дома. Что делать с тем, что уже было? Мы знаем и творчество Моисеева, мы же можем без этого прожить. В общественном поле таких песен быть не должно», — заявила она.

Буцкая сравнила гомосексуальность с болезнью и призвала в таком случае «идти к врачу».

«Мальчик должен выглядеть как мальчик, девочка как девочка. Если у тебя есть заболевание, его надо лечить, а не хвастаться: «вот у меня зуб кариозный, вот печень не работает», — сказала депутат.

В ходе пресс-конференции Буцкая также предположила, что гей-клубы после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ начнут закрываться сами.

«Пусть собираются дома на кухне, тихонько», — сказала она.

Буцкая также выразила мнение, что новый закон никак не ограничивает артистов: «Хочешь писать, пиши. Хочешь рисовать — рисуй. Но в стол». Она посоветовала авторам произведений с ЛГБТ-тематикой самореализовываться «тихо, для себя».

Комментируя принятие закона депутат подчеркнула, что «Россия — центр возрождения традиционных семейных ценностей».

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«Природа от нас не зависит»

Группа «Тату» объявила о прекращении существования в 2011 году, с тех пор ее солистки Юлия Волкова и Елена Катина периодически воссоединяются для редких совместных выступлений. Волкова замужем, у нее двое детей. Елена Катина вышла замуж во второй раз летом 2022 года. Есть сын. По ее словам, она православная христианка, регулярно ходит в церковь. В разговоре с «Газетой.Ru» PR-менеджер Катиной сказала, что она не даст комментарий, поскольку беременна.

В беседе с «Газетой.Ru» один из создателей «Тату» композитор Александр Войтинский прокомментировал слова Татьяны Буцкой о том, что ей «никогда не приходило в голову», что девочки могут быть с девочками. «А в другие головы, вероятно, приходило. Она же не знает, что приходило в головы другим людям», — отметил Войтинский.

Он указал, что никто не проводил статистического исследования о том, что было до и что стало после активности группы. «Но я согласен, что девочек, которые ходят за руку, возможно, действительно стало больше. А вот лесбиянок как было, так и осталось столько, сколько было отмерено природой, а не музыкальными проектами», — сказал композитор.

При этом он не исключил, что деятельность группы могла поспособствовать большей открытости ЛГБТ-людей. «И ощущению безопасности тех, кто, возможно, скрывались и жили сложной, тяжелой, трагической жизнью, получили для себя окошко, повод быть честными с собой и окружающим миром», — отметил он, назвав это позитивным вкладом группы «Тату».

«Общество может либо принимать людей, либо применять к ним силу. Две опции только есть. Природа от нас не зависит, а вот отношение к людям, непохожим на нас, от нас зависит», — подчеркнул Войтинский.

«Та самая книга»

На конференции Буцкая также рассказала, что побудило депутатов выступить с инициативой о запрете ЛГБТ-пропаганды. По ее словам, отправной точкой для инициирования подобного закона стала книга Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» об отношениях двух юношей.

«Я называю ее «та самая книга», с которой все началось. Если с классической литературой не так страшно, там нет ярких примеров, где бы это смаковалось и пропагандировалось. Даже в «Лолите» [писателя Владимира] Набокова повторить судьбу главного героя, уверена, никто не хочет. А вот с новыми произведениями надо быть бдительными», — заявила депутат.

По ее словам, она жаловалась в Роспотребнадзор после появления книги в магазинах. Однако там не увидели ничего противозаконного, ведь издание выходит в России с пометкой 18+.

24 ноября Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ. Согласно документу, нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Издатели отреагировали и приостановили продажи многих книг после принятия закона.