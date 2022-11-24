«Подумали, что взрыв или авария». На Кубани разбился паралет, двое мужчин погибли

Telegram-канал Kub Mash опубликовал видео крушения параплана, которое произошло 24 ноября в Краснодарском крае — летательный аппарат упал на автомобиль BMW. По предварительным данным, пилот не справился с управлением, он и его пассажир погибли. Кроме того, ранение осколками получила случайная прохожая. Подробности ЧП — в материале «Газеты.Ru».

Момент падения паралета (моторный летательный аппарат с крылом нежесткой конструкции, оснащенный колесной или лыжной тележкой) на автомобиль попал на видео, его опубликовал Telegram-канал Kub Mash. В результате инцидента в Хадыженске (Краснодарский край) погибли два человека — 46-летний пилот Сергей Сердюк и 31-летний пассажир Иван Светашов.

«Это был учебный полет, вылетали с местной площадки, все необходимые документы были при себе. Летали вокруг стадиона, но внезапно начали падать», — говорится в сообщении.

Припаркованный автомобиль BMW получил повреждения. «Параплан летал над домами, кружился, в какой-то момент он резко начал падать, и прям на краевую часть багажника упали. Оба мужчина молодые — 30-35 лет», — рассказала Telegram-каналу Shot владелица машины.

В прокуратуре Краснодарского края рассказали, что, по предварительным данным, пилот паралета не справился с управлением.

«Предварительно установлено, что собственник моторизированного параплана не справился с управлением, в связи с чем произошло падение. В настоящее время прокуратурой района организована проверка причин и условий, способствовавших его падению», — сообщили в ведомстве.

На странице пользователя по имени Сергей Сердюк «ВКонтакте» указана дата рождения — 17 ноября 1976 года, город Хадыженск. В профиле в качестве рода деятельности указано: «пилот СЛА» [сверхлегкой авиации. — прим. «Газеты.Ru».

«Осколки порезали лицо»

Местная жительница Ольга в беседе с «Газетой.Ru» добавила, в результате ЧП пострадала девушка — ее ранило осколками от разбитых стекол автомобиля, на который упал паралет.

«Я лично не видела, уже пошли туда, когда упал. Муж ходил, смотрел. Сказал, что во дворе была девушка. И когда они упали, осколки от стекла машины порезали лицо девушке», — отметила она.

Очевидец Елена рассказала «Газете.Ru», что паралет упал с высоты 15-20 метров.

«Я стояла на остановке. Сначала было все хорошо, потом параплан резко наклонился вниз и падал к земле как по спирали, это все так быстро произошло. Звуков я не слышала и криков тоже, может, из-за того, что стояла около дороги. Примерно только могу сказать, что было метров 20 в высоту или 15», — рассказала она.

Очевидец Сергей рассказал «Ленте.ру» о громком звуке, сопровождавшем падение.

«Говорят, были мужчина и подросток. Оба погибли. Там сейчас «скорая», пожарные. Звук был очень громкий, подумали, что какой-то взрыв или авария», — поделился мужчина.

Третье падение за осень

8 сентября 2022 года турист из Санкт-Петербурга разбился на параплане в горах Таджикистана. Свой последний полет он снял на видео.

На кадрах видно, что мужчина пытается выровнять стропы, но у него не получается. Туриста сносит ветром, после чего происходит падение.

8 октября турецкий телеканал Habertürk сообщил, что гражданин России Максим Кузин погиб в результате падения с параплана на скалы в провинции Мугла.

«Россиянин Максим Кузин поднялся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. Кузин, взлетевший после подготовки, упал на скалы», — говорится в сообщении.

В район отправились поисково-спасательные службы. Позже они сообщили, что Кузин скончался. Тело мужчины доставили вертолетом в морг государственной больницы Фетхие.