«Переезд он воспринял болезненно»: глава Минцифры Чувашии ушла в отставку из-за видео сына с куском мяса

Кристина Майнина, глава Минцифры Чувашии, покинула правительство региона из-за роликов и угроз, опубликованных ее сыном-подростком. После того как молодой человек, измазав лицо кровью, пообещал одноклассникам «кое-что сделать», в дом Майниной нагрянула полиция.

Скандал, связанный с сыном главы Минцифры Чувашии Кристины Майниной, привел к ее отставке. Об уходе чиновницы сообщил в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

«Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы Минцифры Чувашии», – написал он.

Николаев отметил, что свое решение министр приняла не только чтобы сохранить репутацию команды правительства республики, но и чтобы «уделить больше внимания сыну и семье». По словам губернатора, за время работы Майниной «Чувашия сделала существенный рывок в области внедрения цифровой трансформации и достижения цифровой зрелости, <...> регион вошел в топ субъектов России в этой сфере».

Сама Майнина также опубликовала заявление в своем аккаунте во «ВКонтакте».

«Волна негатива, которая поднялась в рядах общественности, не должна нанести вред репутации правительства региона», – говорится в посте Майниной.

Она поблагодарила всех, с кем работала в Чувашии: «Это настоящие профессионалы своего дела, нацеленные на высокий результат. Чувашия действительно космос!»

Говоря о ситуации с сыном, Майнина объяснила, что он просто «хотел привлечь к себе внимание». Чиновница также признала случившееся своим «упущением». При этом заявления о том, что подросток «планировал совершить преступление», она назвала не соответствующими действительности.

«Да, с подростком непросто, серьезную роль здесь сыграл переезд в другой город – смену места жительства он воспринял болезненно. Но готова заверить всех, кого напугало странное поведение моего сына, что это было сделано без злого умысла», – заверила она.

Экс-министр Чувашии отметила, что «друзья, одноклассники, многие здесь знают Роберта как доброго, отзывчивого парня». В настоящее время, как рассказала чиновница, семья общается с правоохранителями, а «психологи ведут разъяснительную работу».

«И я искренне надеюсь, что ситуация будет исчерпана. Прошу отнестись всех с пониманием и воздержаться от травли моего ребенка, нам сейчас действительно непросто. Берегите своих детей, они самые уязвимые в интернет-пространстве, одним необдуманным словом или поступком могут наломать дров», – заключила она.

Ранее ее сын, ученик 10-го класса «М» гимназии №5 в Чебоксарах, опубликовал в Telegram-чате своего класса несколько видео, пишет Telegram-канал Mash.

На первой записи подросток ест сырое мясо, на второй – откусывает голову лягушке и сообщает, что ему не понравился вкус. В подписи к третьему видео молодой человек сообщает, что «впервые попробовал обмазать лицо кровью».

«Я и раньше хотел, да крови не было. А сегодня в банке с мясом натекла пара чайных ложек. Вот ими и умылся. Ощущение не очень. Кровь засохла и стянула мое личико, но цвет нравится и запах. В глаз попало, щипало», – рассказал он.

По информации Telegram-канала «Чувашия без цензуры», мальчик пообещал 25 ноября устроить массовое убийство в своей школе.

«Уверяю вас – мне можно доверить огнестрельное оружие», – цитирует издание пост подростка.

Канал также сообщает, что школьник начал обратный отсчет до «часа Х». Отмечается, что на этот день в гимназии было запланировано мероприятие.

Сообщения сына Майниной напугали одноклассников. Те рассказали обо всем родителям, которые и обратились в полицию.

В итоге в квартиру теперь уже экс-министра Чувашии нагрянули правоохранители. Как сообщают источники «Коммерсанта» в правоохранительных органах, из подозрительного полицейские заметили только кружку с нацистским крестом, которую хозяева якобы хранили дома как раритет. Признаков подготовки к массовому убийству не нашли.

Школьника допросили. «Он в принципе начитанный и сообразительный подросток. Из всех событий был сделан вывод, что он своими постами просто неудачно хайпанул», – сказал источник издания в правоохранительных органах Чувашии.

Также собеседник издания отметил, что сын чиновницы «через свои необычные посты хотел привлечь к себе внимание большего количества сверстников и пользователей интернета». Формально проверка продолжается.