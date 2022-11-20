Пожар со взрывом в центре Москвы: в здании могут быть заблокированы люди

В районе трех вокзалов в Москве горит двухэтажное кирпичное здание. Площадь пожара достигла 2,5 тыс. квадратных метров, частично обрушились перекрытия. В тушении задействовали три вертолета Ка-32 и пожарный поезд. По информации экстренных служб, из здания эвакуировали семь человек, но внутри остаются заблокированными еще двое. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти. Подробнее о ЧП — в материале «Газеты.Ru».

В центре Москвы горит двухэтажное кирпичное складское здание по адресу Комсомольская площадь, д. 1, стр. 18. Здесь находятся магазин мебели и магазин цветов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, огонь распространился на площади 2,5 тыс. квадратных метров. Изначально пожару был присвоен второй ранг сложности, потом он был повышен до третьего. Наблюдается сильное задымление, очевидцы в соцсетях сообщают о взрывах. По данным Telegram-канала Baza, из-за взрыва перекрытия между этажами обрушились на площади в 500 квадратных метров.

Из горящего здания эвакуировали семь человек, но внутри мог оставаться заблокированными еще двое. Сейчас силы прибывших пожарных направлены на спасение людей.

На месте работают около 20 единиц техники и более 100 специалистов. В тушении пожара задействовали пожарный поезд. «Тушение пожара производится с привлечением пожарного поезда. Также решается вопрос о привлечении авиации», — отметил представитель экстренных служб.

Как уточнили агентству «Москва» в пресс-службе Московской железной дороги, специальный пожарный поезд станции «Люблино» МЖД оснащен мощным оборудованием, в его состав включены две цистерны, которые содержат 120 тонн воды и более 5 тонн пенообразователя. Чуть позже стало известно, что для тушения привлекли три вертолета.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС рассказали, что перекрытия между первым и вторым этажами уже частично обрушились.

«В результате пожара произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами», — говорится в сообщении. Площадь обрушения межэтажных перекрытий — до 700 квадратов. Тушение осложняют высокая пожарная загрузка внутри здания и сложная планировка помещения.

«С неба на десятки метров разлетаются куски пенопласта. Это все падает на головы очевидцев и спасателей», — сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

По данным Readovka, огонь перекинулся на пристройку. На помощь спасательным бригадам направлены пожарные поезда станций Люблино и Тверь.

Последствия ЧП

Горящие магазины находятся рядом с вокзалами, но на движение поездов дальнего и пригородного сообщения ЧП не повлияло. Данный инцидент не влияет и на дорожное движение, заверили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ работает передвижная лаборатория, пробы собрали специалисты Роспотребнадзора.

«В связи с возникновением пожара в районе площади трех вокзалов (Москва) управлением Роспотребнадзора по Москве осуществлен выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию для проведения исследований», — сообщили в управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.

О результатах исследований будет объявлено дополнительно.

По данным Telegram-канала Shot, это не первый пожар в этом здании за последнее время. Ровно три года назад, в ноябре 2019-го, здание уже горело, тогда огонь удалось остановить на площади в 700 квадратных метров. Как утверждает канал, здесь располагается оптовый цветочный склад компании «Цветы от Мачелюка».

Московская межрегиональная транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства, при которых возник пожар в здании. «В центре Москвы на Комсомольской площади произошло возгорание складского помещения. Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения», - сообщает пресс-служба ведомства. На место выехал северный транспортный прокурор Вадим Курсов.

По данным Telegram-канала 112, уже два человека обратились к врачам из-за пожара на складе, но оба отказались от госпитализации. По предварительным данным, медики диагностировали у них отравление угарным газом.

«Известия» сообщают, что огонь с горящего складского здания перекинулся на соседнее строение. По информации издания, пламя не поддается тушению, пожар только усиливается, недалеко от здания загорелось дерево.