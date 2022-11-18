«Миссис Крым» отказали в гражданстве России после исполнения песни «Червона калина»

Украинке Ольге Валеевой, финалистке конкурса «Королева красоты — Крым», отказали в получении российского гражданства после публикации в соцсетях записи исполнения украинской песни «Червона Калина». В МВД назвали композицию «гимном экстремистской организации». Суд признал Валееву виновной по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, а также публичном демонстрировании запрещенной символики. Ранее девушка принесла извинения и сказала, что не подозревала о значении композиции.

Министерство внутренних дел по Республике Крым отклонило заявление о приеме в российское гражданство 34-летней украинки Ольги Валеевой, финалистки конкурса «Королева красоты — Крым». В октябре суд признал жительницу Симферополя виновной в дискредитации ВС РФ и публичном демонстрировании запрещенной символики.

Основанием для привлечения к ответственности стала видеозапись исполнения двумя девушками украинской песни «Ой у лузі червона калина» («Червона калина»), которую в МВД назвали «гимном экстремистской организации». Пока композиция не включена в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ.

«В августе текущего года гражданка обратилась с заявлением о приеме в гражданство РФ. В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что в октябре текущего года гражданка привлекалась к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ и ст. 20.3 КоАП РФ», — заявила пресс-служба МВД по Крыму.

В ведомстве заявили, что это является основанием для отклонения заявлений о приеме в гражданство.

Валеева и ее подруга были задержаны сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Крым при содействии сотрудников УМВД России по Симферополю и регионального управления ФСБ в октябре.

Суд привлек обеих исполнительниц песни к административному наказанию: Валееву оштрафовали на 40 тыс. рублей, ее подругу арестовали на 10 суток.

После инцидента Госсовет Крыма направил обращение в МВД с просьбой признать песню «Червона калина» экстремистской. Председатель парламентского комитета по культуре и охране культурного наследия Николай Волков назвал композицию «песней мясников и преступников» и потребовал наказывать за ее исполнение «по полной», вплоть до тюремного заключения.

«Ответ от МВД пришел. Песню эту петь нельзя. Это нарушение закона», — заявлял «КП-Крым» Волков.

В МВД по Крыму заявили, что «Червона калина» — «неофициальный гимн украинских националистических организаций» УНА-УНСО (организация запрещена в России) и УПА (организация запрещена в России), которые признаны экстремистскими и запрещены в РФ. Поэтому композиция, как и сами организации, с которыми ее ассоциируют, в стране тоже под запретом, объяснили в ведомстве.

«Знать не знала, что эта песня с чем-то связана»

После обвинений Валеева и ее подруга публично принесли извинения и заявили, что не хотели ничего пропагандировать и исполняли песню без злого умысла.

«Говорю как есть! Я знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является какой-то запрещенной! И пели мы ее без всяких смыслов и подсмыслов и символов! Просто спели украинскую песню (мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно)», — объяснила она.

По словам Валеевой, видео «провисело буквально две минуты», пока она не увидела и не попросила подругу удалить его, но кто-то успел сделать запись и распространил ее в соцсетях.

«Если бы я знала, что значит эта песня, как оказалось, думаете, я бы этой ерундой страдала? Я знать не знала», — подчеркнула она.

«Червону калину» удалили из «Яндекс.Музыки»

9 ноября сервис «Яндекс.Музыка» удалил песню «Червона калина» в исполнении украинского хора.

В техподдержке сервиса объяснили Telegram-каналу Baza, что песню заблокировали после того, как Роскомнадзор «направил всем музыкальным платформам уведомление о необходимости ограничить доступ к этому треку». При этом на «Яндекс.Музыке» до сих пор доступна «Червона калина» в исполнении Александра Малинина и несколько каверов на песню.

«Сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к данному треку. По закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» «Яндекс.Музыка» обязана исполнять подобные требования в течение 24 часов», — заявил РБК представитель «Яндекса».

Песню «Червона калина» написал в 1914 году поэт и театральный режиссер Степан Чарнецкий для спектакля о гетмане Дорошенко. В ее основу легла народная мелодия. Композиция стала маршем Украинских сечевых стрельцов. После начала российской военной операции «Червона калина» обрела популярность на Украине, особенно среди военных.

В сентябре шесть жителей Крыма были привлечены к административной ответственности за то, что на свадьбе в ресторане звучала «Червона калина». Их признали виновными в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики и дискредитации российской армии.