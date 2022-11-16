Что известно о подрыве нефтебазы «Стальной конь» в 180 км от границы с Украиной

Нефтебаза под названием «Стальной Конь» — по названию одноименного села — рядом с Орлом подверглась нападению беспилотника — на один из резервуаров дрон сбросил взрывчатку. Несмотря на повреждения, возгорания не произошло. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что жертв тоже нет. Атака на Стальной Конь — не первый случай повреждения нефтяной инфраструктуры на российской территории за последние дни.

Утром 16 ноября на село Стальной Конь, расположенное в шести километрах к северу от Орла, была совершена атака. Первым о ней сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — написал губернатор в Telegram.

Спустя примерно полчаса Mash написал, что инцидент произошел в 4.30 утра. По информации издания, дрон сбросил взрывчатку на терминал, обслуживающий нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть через Украину поставляется в Европу.

По данным Mash, беспилотник прилетел предположительно со стороны Украины. Издание отмечает, что это первый случай, когда боевой БПЛА залетает так далеко вглубь российской территории.

Позже Baza сообщила, что нападение произошло около 5 часов утра.

«Беспилотник врезался в резервуар №28 станции «Стальной конь», который был заполнен на четверть. Аппарат пробил верхнюю обшивку — образовалась воронка диаметром около 3,5 метров. Нижняя обшивка резервуара осталась не поврежденной. Пожара и утечки горючего удалось избежать», — написало издание.

На опубликованных снимках видно, что нефтебаза принадлежит компании «Транснефть». На одном из резервуаров заметно отверстие размером в несколько метров со следами горения на стенках.

Орловская область не граничит с Украиной. Ближайшей пограничной точкой к Стальному Коню является украинской город Середина Буда в Сумской области — расстояние по прямой до него составляет около 180 км.

При этом беспилотнику, чтобы достичь нефтебазы в Стальном Коне, сначала бы пришлось пролететь около 80 км над Брянской областью и еще около 100 км — над Орловской.



Накануне пресс-секретарь российской «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что компании поступило сообщение от украинской стороны о прекращении прокачки нефти в направлении Венгрии. По словам Демина, причиной остановки транзита нефти стало падение напряжение в энергосистеме.

Вечером 15 ноября российские вооруженные силы нанесли массированные удары по объектам энергетики Украины, из-за чего на половине территории страны пропал свет. По словам президента Владимира Зеленского, доступа к электричеству лишились 10 млн украинцев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после остановки прокачки нефти по «Дружбе» собрал заседание Совета безопасности, сообщал пресс-секретарь правительства Золтан Ковач.

Утренний инцидент в Стальном Коне — не первый случай повреждения нефтяной инфраструктуры на российской территории за последние дни. Тремя днями ранее, 13 ноября, беспилотник, который прилетел предположительно со стороны Украины, сбросил неустановленный боеприпас на нефтеналивной терминал «Жече» в Брянской области.

По информации SHOT, взрывы услышали около 21.00 в районе нефтеналивного терминала, расположенного в 50 км от российско-украинской границы.

«Сотрудники »Русснефть Брянск» осмотрели территорию. В одном из 20-тонных резервуаров обнаружили небольшое возгорание остатка нефти (около трех тонн). Его локализовали. Предварительная причина пожара — сброс неустановленного боеприпаса с БПЛА», — сообщало издание.

Терминал «Жеча» уже подвергался атаке — впервые это произошло еще 30 апреля. По данным российского Минобороны, удары наносила украинская авиация. Тогда взрывной волной от первого снаряда была повреждена обшивка технологического здания нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил прилегающую территорию. Как и в ноябре, весной обошлось без жертв.