«Вытри сопли, бичиха». Смерть пациентки в Хабаровском крае проверяет прокуратура

В больнице №7 Комсомольска-на-Амуре в приемном покое скончалась пациентка, которой, по заверениям очевидцев, несколько часов не оказывали медицинскую помощь. В самом учреждении уверяют, что делали все возможное, а врачи действовали правильно. Свидетель, снявший мучения женщины на видео, сообщил, что персонал больницы над ней буквально издевался. К проверкам подключились СК и прокуратура. «Газета.Ru» разбиралась в трагедии в Хабаровском крае.

Что говорят очевидцы

В воскресенье, 13 ноября, в социальных сетях начало распространяться видео из Городской больницы №7 Комсомольска-на-Амуре, на котором запечатлели поступившую в приемный покой женщину, стонавшую от боли. Автор записи рассказал, что ей долго не оказывали помощь, а потом она умерла.

Как сообщило местное издание Komcity, история произошла еще несколько дней назад. В больницу поступила 40-летняя пациентка, которую нашли избитой в подъезде. Ее уложили на каталку в смотровом кабинете, где она долго стонала и ворочалась. При этом помощь ей никто не оказывал: лишь охранник подходил несколько раз, чтобы предотвратить ее падение с каталки. Как полагает издание, действия охранника отличались грубостью, поскольку он посчитал, что женщина ведет бродяжнический образ жизни. Позже женщина затихла, ее перевели в реанимацию, где она скончалась через два дня.

Снявший это на видео другой пациент больницы по имени Виктор рассказал изданию «Подъем», что происходило в приемном покое. По его словам, он сидел с травмой головы и ждал нейрохирурга.

«Через какое-то время медсестра открыла дверь смотровой, где лежала эта женщина. Она очень сильно стонала от боли. Врач зашла с чашкой чая и сказала ей: «Вытри сопли, бичиха» и оставила там охранника. А охранник над ней издевается, таскает туда-сюда, схватил за ж**у, подтянул ее, ногой ударил», — описал происходящее Виктор.

Грубое обращение с пациенткой, по словам мужчины, длилось около полутора часов.

«Когда она перестала подавать признаки жизни, охранник крикнул: «Она типа все уже». Вот тогда все зашевелились. Ее направили в реанимационное отделение. Я спросил у охранника: «Почему так называете ее бомжихой?». Ответил: «Да она без прописки, нашли в подъезде избитую», — рассказал очевидец.

Что говорят медики

Мужчина утверждает, что главврач больницы, его заместитель и старшая медсестра отрицают издевательства над пациенткой, но на видео все видно. Виктор отметил, что медперсонал «занял глухую оборону», обвинив его в сливе видео в соцсети. Он утверждает, что охранник не имел никакого права заходить в смотровой кабинет к пациенту при смерти, но медперсонал пытался его переубедить в обратном.

В минздраве Хабаровского края заявили, что у умершей пациентки был цирроз печени, ей оказали всю необходимую помощь, но спасти женщину не удалось. При этом в больнице в связи с инцидентом начали служебное расследование.

Что говорят силовики

Проверку начали и правоохранительные органы. Вечером 13 ноября краевая прокуратура сообщила, что контролирует соответствующую процессуальную проверку.

«13 ноября 2022 года в сети интернет размещена информация о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине, доставленной в городскую больницу №7 г. Комсомольска-на-Амуре. Ход проверки, проводимой правоохранительными органами, и принятие процессуального решения контролируется прокуратурой г. Комсомольска-на-Амуре. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В понедельник о доследственной проверке заявил и Следственный комитет региона. «В настоящее время проводится процессуальная проверка по факту смерти женщины в лечебном учреждении. В ходе проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, следователями будет дана всесторонняя оценка, в том числе действиям персонала медицинского учреждения. По ее результатам будет принято законное процессуальное решение», — отчитался хабаровский СК.

В социальных сетях пользователи разошлись во мнениях о происходящем на видео. В комментариях городскую больницу №7 Комсомольска-на-Амуре называли «сборищем непрофессионалов» и «неуправляемым учреждением», сообщали, что подобное отношение к пациентам там не редкость, а медицинский персонал употребляет на работе алкоголь. Другие местные жители не увидели ничего грубого в действиях охранника, допустив, что он просто пытается удержать на каталке нетрезвую пациентку.