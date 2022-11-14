«Я хотела отдать им фекалии. Но ведро проскользнуло и опрокинулось»

На прошлой неделе в Первоуральске — небольшом городе в Свердловской области — в местном «Водоканале» произошел инцидент фекалиями. В офис организации пришла экс-депутат от КПРФ Наталья Крылова и разлила ведро экскрементов. Таким образом, как пишут СМИ, она выразила протест против действий коммунальщиков, которые долгое время не могли решить проблему с затопленным фекалиями подвалом одном из многоквартирных домов. Как в итоге завершилась история и за что депутата оштрафовали, выяснила «Газета.Ru».

История с ведром фекалий из Первоуральска началась задолго до 11 ноября — еще около шести лет назад в подвале многоквартирного дома на улице Емлина начали скапливаться нечистоты из канализации. Обращения в официальные инстанции — управляющую компанию, «Водоканал», аварийные службы — не давали результатов. В квартирах годами стоял неприятный запах. В итоге жильцы обратились к бывшему городскому депутату Асбеста и члену КПРФ Наталье Крыловой.

«Колодец чистили тросиком, а нужна специальная машина. Она в городе есть, но очень старая и постоянно занята. С такими объемами эта машина не справляется, новая такая стоит около 7 миллионов рублей, и купить ее должен бюджет», — рассказывала экс-депутат о ситуации в доме.

Драматическая развязка произошла в прошлую пятницу. Крылова пришла в «Водоканал» с ведром фекалий, которые она зачерпнула из злополучного подвала на улице Емлина. Женщина неаккуратно поставила ведро на стойку ресепшена, оно соскользнуло внизу, и его содержимое пролилось на рабочее место с компьютером.

Однако на этом история не закончилась. Крылову забрали в полицию, где выписали административный протокол за мелкое хулиганство и штраф в 1000 рублей. Как рассказала женщина «Газете.Ru», она собирается обжаловать его в суде.

«Штраф буду обжаловать, потому что у меня не было хулиганских побуждений. Я хотела отдать им фекалии. Я искала директора, замдиректора, искала главного инженера. Секретарь начала приглашать мне специалистов, но пришла какая-то заместитель директора по экономическим вопросам, и они вызвали охрану, начали мне рассказывать про какой-то цирк и какое-то шоу. Тем самым спровоцировали меня оставить это ведро на стойке. Оно соскочило. Стойка высокая, ведро очень тяжелое. Я резко рукой дернула вверх, его же закинуть туда надо. А сама стойка оказалась узенькая. По идее оно должно было проскользнуть и остановиться, а оно проскользнуло и опрокинулось. Я его не выливала туда. Поэтому я пойду в суд, даже если адвокаты окажутся дороже, чем сам штраф. Кстати, штраф жители мне уже перевели, тысячу рублей, сами. Но мы в любом случае будем обжаловать», — объяснила экс-депутат.

При этом Крылова не исключает, что «Водоканал» может с нее пытаться взыскать дополнительный моральный вред и компенсацию за материальный ущерб, поскольку одной из присутствовавшей при инциденте чиновнице «туфельки замочили». Сколько может составить сумма взыскания, она еще не знает.

«Я заставляла сотрудников полиции на камеру включить системный блок, который не был залит. Мышка, клавиатура не работали, признаю. Системный блок включился, окна все открывались. Мышка подзависала, но в принципе система работала», — отметила Крылова.

Тем не менее женщина констатировала: после федеральной огласки истории проблему с затопленным фекалиями подвалом начали решать.

«Сейчас ситуация поменялась. Сегодня по заданию областной прокуратуры прокурор города Первоуральска создал межведомственную комиссию, и они приехали туда определять кто виноват — управляющая компания или «Водоканал». Мне без разницы, почему я должна разбираться, это в их зонах ответственности. С раннего утра до позднего вечера все выходные там работали управляющая компания и «Водоканал». Канализация больше не течет», — рассказала Крылова.