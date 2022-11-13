«На этот раз оступился». Опытный мотоциклист погиб в Абрау-Дюрсо, сорвавшись со скалы

В Краснодарском крае в селе Абрау-Дюрсо погиб сорвавшийся со скалы мотоциклист. Он не удержался на байке, соскользнул с узкой тропы и упал с обрыва. У погибшего остались двое малолетних детей. Супруга и друг погибшего назвали произошедшее случайностью. Как опытный спортсмен мог упасть с обрыва — в материале «Газеты.Ru».

12 ноября в Краснодарском крае после падения со скалы погиб 38-летний мотоциклист Михаил Блюменфельд, говорится в сообщении паблика «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Новороссийска». Инцидент попал на видео.

«Вчера в районе Лиманчика в Абрау-Дюрсо упал со скалы и разбился насмерть хороший парень, эндуро мотоциклист», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Kub Mash, мужчина вместе с друзьями проезжал спортивную базу «Лиманчик» в Абрау-Дюрсо. На видео видно, как он остановился и посмотрел вниз, затем попытался продолжить движение, но не удержался и сорвался с питбайка (мини-мотоцикл для внедорожной езды) вниз с обрыва.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили изданию «Коммерсант-Кубань», что по факту произошедшего назначена проверка для установления всех обстоятельств трагедии.

Отмечается, что от полученных травм Михаил Блюменфельд скончался на месте. У него остались жена и двое детей. В спортивных кругах Блюменфельд был известен и регулярно участвовал в различных соревнованиях по мотоспорту, в которых становился призером.

«Он занимался с 14 лет»

Юлия Блюменфельд, вдова погибшего, рассказала «Газете.Ru», что Михаил был опытным мотоциклистом и любил экстрим.

«Этим видом спорта он занимался с 14 лет. Да, очень любил экстрим, имел большой опыт, умел очень хорошо кататься. Как так получилось. С ним была мотоциклетная команда, я их, если честно, далеко не всех знаю. Он был целеустремленным, жизнерадостным, ответственным», — заявила она.

Друг мотоциклиста Сергей Чернобай подтвердил «Газете.Ru», что Блюменфельд буквально «жил» мотоспортом и был настоящим профессионалом. Однако, по его словам, это не мешало Михаилу Блюменфельду быть всегда с семьей и заботиться о ней.

«Больше 10 лет мы вместе катали. Он жил этим, очень любил, постоянно себя испытывал трудными подъемами экстремальными. Но на этот раз оступился. Он не новичок, он профессионал своего дела. Это случайность была. Друзья были с ним, которые вместе катались, и на камеру попал случай падения. Он был всегда отзывчивым, добрым, всегда на позитиве, никогда не отличался никакими выпадками. Человек был хороший, ничего плохого никто ему никогда не мог сказать. Всегда с семьей, кормилец был», — сказал Чернобай.

Он отметил, что распространение видеоролика только увеличивает горе семьи.

«Видео запостили, это еще больше подстегивает. Я думаю, что зря оно распространилось по сетям, семье тяжело и так, а тут еще увидят процесс. Мы уже открыли сбор средств на похороны и поддержку, у него двое маленьких детей остались. Сейчас, да, будет тяжело. Но ничего будем помогать», — заключил он.