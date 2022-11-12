«Воспитатель кормила птиц». Как годовалая девочка сбежала в одном подгузнике из сада в Кирове

Днем 10 ноября во время тихого часа из частного детского сада в Кирове сбежала полуторагодовалая девочка. Ребенок в одном подгузнике шел по улице, где температура воздуха не превышала восьми градусов. Малышку спасли прохожие. Детсад закрылся, ответственного воспитателя уволили, а правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Босиком по тротуару

О побеге полуторагодовалой девочки из частного детского сада в Кирове сообщил Telegram-канал Baza. К посту также был прикреплен видеоролик, на котором видно, как практически голая малышка идет босиком по тротуару.

Девочка могла выйти из здания садика во время тихого часа, рассказали каналу сотрудники. Согласно информации Baza, одна из воспитателей, уложив детей, вышла на улицу и забыла закрыть дверь. Проснувшись, ребенок ушел вслед за ней. При этом, вернувшись, воспитатель не заметила пропажу малышки.

На видеоролике в какой-то момент гуляющую девочку замечает курьер, который проезжал мимо на велосипеде. Он остановился, вскоре к нему и ребенку подошла пожилая женщина. Они с курьером о чем-то договорились, после чего мужчина взял малышку на руки и пошел за пенсионеркой.

Как уточнила Baza, женщина – местная жительница, курьер отнес девочку к ней в квартиру. После этого они вызвали скорую и полицию.

«Сейчас со здоровьем девочки все хорошо. При этом отец ребенка считает, что девочку могли специально выставить на улицу в качестве наказания. Воспитатели же заявляют, что подобных наказаний они не практикуют», — отмечается в сообщении.

Telegram-канал RT уточнил, что девочка отсутствовала в саду как минимум час, но сотрудники ее не хватились. Сейчас ребенка уже передали родителям.

Согласно данным РЕН, в тот день температура воздуха не поднималась выше восьми градусов.

Директор детского сада заявила Telegram-каналу Shot, что воспитатель вышла на улицу «покормить птиц после того, как уложила детей спать», но забыла закрыть дверь. При этом малышка часто просыпается во время тихого часа и начинает искать воспитателя.

Доследственные проверки

Губернатор Кировской области Александр Соколов написал в своем Telegram-канале, что «шокирован» историей, приключившейся в детском садике. Согласно его данным, все произошло на улице Чапаева, где индивидуальный предприниматель организовал группу по присмотру за детьми «в полуподвальном помещении и без лицензии на образовательную деятельность».

«В тот день в группе были три ребенка. Воспитательница отправила детей на тихий час, вышла в другую комнату. Девочка вышла в открытую дверь. Без присмотра, абсолютно свободно. Сейчас компетентные органы проводят проверку этой частной группы. Действия (или бездействие) ответственных за присмотр детей должны получить должную оценку в рамках российского законодательства», — написал чиновник.

Он также обратился к «правоохранителям и профильным ведомствам» с призывом проверить «все подобные учреждения».

«Это наши дети, нельзя создавать для них необоснованные риски. Со своей стороны, хочу сказать слова благодарности курьеру, который не проехал мимо девочки. Помог, вместе с женщиной из соседнего дома, вызвали скорую. Главное – человеческое отношение к ближним», — заключил Соколов.

Прокуратура и следственный комитет Кировской области начали проверку случившегося, об этом сообщается на сайтах ведомств. Прокуратура проверяет «соблюдение законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», ситуацию взял на личный контроль прокурор области.

А в следственном комитете проверяют, есть ли «факты возможного оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

Закрытие садика

Директор частного детского сада «Маленькая страна» Любовь Бакина, откуда сбежала девочка, заявила «Газете.Ru», что после инцидента решила закрыть учреждение.

«На данный момент все у нас проверяется. Воспитатель не работает, он уволен. Садик тоже будет закрыт, это не минутное дело все. Я сама приняла такое решение. Очень нехорошая ситуация произошла, дальше работать в этой сфере не планируем», — сказала она.

Женщина уточнила, что приехала в учреждение, когда там уже была машина скорой помощи и комиссия по делам несовершеннолетних.

«У девочки все хорошо. Ее забрали родители, «скорая» ее осмотрела. Все хорошо у нее было. Конечно, вся эта ситуация очень неприятная и из ряда вон выходящая. Сейчас будем проверять это все», — заключила Бакина.