Всех спас раненый фельдшер. Что известно о крушении Ми-2 в Костромской области

Вечером во вторник в Костромской области потерпел крушение санитарный вертолет Ми-2. На его борту находились пять человек, включая пожилого пациента, которого эвакуировали из Шарьи. В результате аварии пенсионер погиб, а пилоты и фельдшеры были госпитализированы в тяжелом состоянии. Главное о трагедии – в материале «Газеты.Ru».

Крушение при посадке

О крушении вертолета Ми-2 в Костромской области ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В Костромской области, примерно в 4 км от аэропорта «Сокеркино», потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. На борту были пять человек», — рассказал источник агентства.

Согласно его данным, вертолет потерпел крушение при заходе на посадку. По словам источника, в результате один человек погиб, четверо пострадали. В региональной администрации уточнили, что погиб 67-летний пациент, которого санитарным бортом эвакуировали из Шарьи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Информацию о крушении позднее подтвердили в региональном управлении МЧС.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что рассматриваются две версии крушения Ми-2 — техническая неисправность и ошибка пилотирования. Но точно установить все детали произошедшего удастся позже.

По его словам, вертолет принадлежал авиакомпании «Костромское авиапредприятие», после аварийной посадки он оказался сильно поврежден.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству сообщили, что четверых пострадавших «деблокировали» и передали медикам. А источник в медицинских службах отметил, что состояние пострадавших предварительно оценивается как тяжелое.

Спасательная операция

Губернатор Костромской области Сергей Ситников, узнав о произошедшем, выехал к месту аварийной посадки. Его пресс-служба уточнила в Telegram-канале чиновника, что по его поручению к месту крушения также выехали пять бригад скорой помощи.

«Четверо пострадавших – два фельдшера и два пилота — получили травмы. Больницы готовы к приему пострадавших. Координирует работу центр медицины катастроф», — уточнили в канале губернатора.

Вскоре пресс-служба чиновника сообщила, что Ситников прибыл в аэропорт «Сокеркино» и «возглавил штаб по определению места аварийной посадки вертолета». При этом удалось установить связь с пострадавшим фельдшером.

Ожидая, пока удастся выяснить, где именно приземлился борт, бригады скорой помощи дежурили со стороны трассы Кострома-Шарья и Кострома-Сусанино. Вскоре пресс-служба губернатора уведомила, что по его поручению в воздух был поднят дополнительный вертолет для поиска места аварийной посадки. К предполагаемому месту происшествия прибыли четыре пожарные цистерны.

Однако из-за низкой облачности вскоре пришлось вернуть в аэропорт поисковый вертолет. Вместо него для определения точного места крушения в воздух подняли два квадрокоптера и тепловизор. В итоге Ми-2 обнаружили у деревни Щетниково.

«Медицинская помощь пострадавшим в результате аварийной посадки вертолета Ми-2 будет оказана на базе городской больницы Костромы. Две хирургические бригады готовы к оказанию помощи. Идет эвакуация людей», — заявили в пресс-службе губернатора.

Ситников уточнил, что поисковые мероприятия длились полтора часа. Он добавил, что потерпевший крушение вертолет вез пациента с инфарктом миокарда, и пока неизвестно, по какой причине он погиб – при аварии или из-за недуга.

«Я хочу слова благодарности выразить всем костромским спасателям, работникам МЧС, скорой помощи. Работу делали правильно, хорошо <…> Слова отдельной благодарности – фельдшеру Александру, который летел на вертолете. Он единственный, с кем удалось установить связь по сотовому телефону, потому что связь с бортом была полностью потеряна. Благодаря его неимоверным усилиям, когда человек получил травму и испытывал тяжелейшую боль, по телефону сообщал, что он слышит сигналы сирен, крики поисковых групп. Ему большое спасибо. Скорость поиска сегодня зависела от этого человека», — сказал Ситников.

Губернатор также посетил городскую больницу, в которую доставили первого пострадавшего. Пресс-служба чиновника уточнила, что его состояние оценивается как тяжелое, однако в медицинском учреждении «имеются все необходимые медикаменты и компоненты крови».