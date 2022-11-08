Некоглай спародировал ролик с военным. Мизулина назвала тиктокера «выродком» и обратится в МВД

Блогер Некоглай выложил ремейк ставшего популярным видеоролика, на котором российский солдат дважды успешно откинул от себя гранаты, сброшенные с квадрокоптера. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала пожаловаться на блогера-«выродка» в МВД и Генпрокуратуру, а депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов опубликовал в своем Telegram обращение к генпрокурору с просьбой проверить «издевательство над солдатом армии России».

Ремейк от Некоглая

Видеоролик, на котором украинский беспилотник дважды сбрасывает гранаты на спрятавшегося в окопе российского военного, накануне опубликовали многие отечественные СМИ. На кадрах видно, что солдат остался невредимым, так как оба раза быстро отбросил снаряды. Затем он встал и убежал по траншее прочь.

Согласно информации The Sun, видео было снято еще весной в Донбассе, а российский военнослужащий выжил.

Блогер Некоглай записал и выложил ремейк популярного видеоролика. Дома, лежа на ковре, он отбросил «гранату», а затем кувырнулся через голову назад. На голове у него были красные рога, которые он часто использует при записи видеороликов. В качестве саундтрека Некоглай использовал кавер песни Boney M Rasputin.

«Глумление над подвигом»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что считает видеоролик Некоглая «глумлением над подвигом солдата».

«Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе. Что переживают матери, сестры, братья, отцы, жены наших военнослужащих», — написала чиновница.

Согласно ее информации, позже блогер «трусливо удалил видео», «но интернет помнит все».

Мизулина заявила, что вверенная ей организация обратится в Генпрокуратуру и МВД, так как считает, что «действия блогера Некоглая» были «направлены на дискредитацию использования ВС РФ».

Депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов также решил пожаловаться на видео Некоглая. В своем Telegram-канале он опубликовал письмо на имя генпрокурора России Игоря Краснова. По мнению свердловского парламентария, Некоглай, настоящее имя которого Николай Лебедев, «издевается над солдатом армии России».

«Прошу провести проверку <…> на предмет нарушения законодательства РФ», — заключил Свалов.

«Настолько нечем заняться?»

Некоглай в ответ на жалобу Мизулиной записал и выложил видеообращение, в котором прибавил к возрасту чиновницы семь лет, возмутившись, что «за свои 45 лет жизни» она «так и не выучила английский язык» «даже на самом базовом уровне». Блогер мог иметь в виду текст песни, под которую он повторил трюк российского солдата. Дословно прозвучавшие слова переводятся как: «Давным-давно жил в России один человек. Он был большим и сильным, в его глазах пылал огонь».

Затем Некоглай выложил еще одно видеообращение, в котором заявил, что «точно не хотел <…> глумиться и смеяться над этой ситуацией».

«Я вообще не понимаю, с чего такая реакция <…> Это просто бред. Посмотрите этот ролик, послушайте музыку на фоне, внимательно ее послушайте. А мои рога – это мой атрибут как блогера. Я в них снимаюсь в клипах, даю интервью. Это мой образ. Я со всем уважением отношусь к солдатам и их подвигам», — подчеркнул Некоглай.

В еще одном видеообращении, выложенном в Telegram, тиктокер возмутился тем, что Мизулина назвала его «выродком». По его мнению, «тем самым» чиновница «нарушила административный кодекс Российской Федерации».

При этом блогер пообещал «не писать на нее заявление» и «поступить мудро».

«Меня просто забавляет сам факт, что вам, Екатерина, действительно настолько нечем заняться, что вы просматриваете ролики тикток блогеров и ищете там что-то, подаете запросы в МВД и Генпрокуратуру. По-вашему, там людям нечем заняться? Это самое важное дело, которым они должны сейчас заняться?» — возмутился он.

Некоглай отметил, что лишь выражает «свое недопонимание действий главы лиги безопасного интернета». По его мнению, Мизулина «занимается слегка не теми делами».

«Также я не упомянул про клевету с ее стороны. Клевета заключается в том, что я трусливо удалил свой ролик. Когда ролик до сих пор доступен для просмотра в моем тик ток профиле», — написал Некоглай под видеообращением.