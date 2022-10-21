«Обнял адвокатов со слезами на глазах». Кевин Спейси оправдан по делу о домогательствах

Суд присяжных в Нью-Йорке оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах к звезде «Звездного пути: Дискавери» Энтони Рэппу, когда тому было 14 лет. Теперь Спейси предстоит защищаться в британском суде по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии в отношении трех мужчин и одному пункту обвинения в принуждении к сексу без согласия.

«Части тела мистера Рэппа»

Федеральное жюри присяжных на Манхэттене признало Кевина Спейси невиновным в домогательствах к Энтони Рэппу, когда тому было 14 лет, сообщает The New York Times. Рэпп подал гражданский иск против голливудского актера, заявив, что 26-летний звезда «Карточного домика» попытался соблазнить его в 1986 году.

Согласно заявлениям Рэппа, все произошло на вечеринке в нью-йоркской квартире голливудского актера. Якобы Спейси положил его на кровать и забрался на него сверху, «прижимая свой пах к бедру мистера Рэппа».

Рэпп подал иск в соответствии с законом штата Нью-Йорк «О детях-жертвах». Он позволяет «оглянуться назад» во времени и рассмотреть претензии, по которым уже истек срок годности, говорится в статье.

Заседание суда продлилось чуть меньше 90 минут. Адвокаты Спейси «засыпали Раппа вопросами», которые «поставили под сомнение его память о событиях, которые, как утверждается, произошли более 36 лет назад».

11 присяжных пришли к выводу, что сторона обвинения не привела достаточно доказательств того, что Спейси прикасался хотя бы к одной из «сексуальных или интимных частей тела мистера Рэппа».

«После вынесения вердикта мистер Спейси встал со слезами на глазах и обнял своих адвокатов. Он молчал во время выхода из здания суда, но мисс Келлер (адвокат Спейси) сказала журналистам: «Мы просто благодарны, что присяжные увидели правду», — сообщает The New York Times.

В статье говорится, что Рэпп «был невозмутим», когда услышал вердикт присяжных. Позже в его Twitter было опубликовано заявление, в котором Рэпп отметил, что «глубоко благодарен» за то, что его дело заслушали присяжные.

«Этот иск всегда был направлен на то, чтобы пролить свет на правду в рамках более широкого движения против всех форм сексуального насилия», — написал Рэпп.

Секс-скандал

Как отмечается в статье, секс-скандал вокруг Кевина Спейси начался в 2017 году как раз с обвинений Рэппа. Они прозвучали в первые дни появления движения #MeToo, в рамках которого жертвы насилия стали рассказывать о пережитом опыте в соцсетях. Из-за обвинений Рэппа карьера Спейси забуксовала – он лишился контракта на продолжение «Карточного домика» и выбыл из еще нескольких проектов.

Также Рэпп обвинил Спейси в побоях и потребовал возместить ему ущерб в размере 40 млн долларов. Голливудский актер отверг все обвинения.

«Если бы я действительно вел себя тогда так, как он описывает, я должен принести ему самые искренние извинения за то, что было бы крайне неуместным поведением в состоянии алкогольного опьянения, и я сожалею обо всех чувствах, которые, по его словам, он носил с собой все эти годы», — написал он в Twitter.

В последующие годы Спейси обвинили в домогательствах и насилии 15 человек.

Обвинения в Великобритании

Юридический аналитик CNN Джоуи Джексон считает вердикт присяжных «огромной победой» Спейси, которая «демонстрирует, что присяжные могут не обращать внимания на шум, связанный с предполагаемыми преступлениями знаменитости, о которых сообщалось в рамках движения #MeToo». Джексон считает, что присяжные «оценивали дело только на основе фактов, представленных в суде».

«Теперь Спейси одержал две победы по обвинениям в сексуальном насилии против него, включая это дело и то, которое ранее было прекращено в Нантакете. Ему, однако, предстоит тяжелая борьба с другими обвинителями и более серьезными уголовными обвинениями в Великобритании», — приводит телеканал слова еще одного адвоката Спейси Каллана.

В статье напомнили, что в мае британская королевская прокурорская служба предъявила Спейси обвинения по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии в отношении трех мужчин и одному пункту обвинения в принуждении человека к сексу без согласия. Голливудский актер не признает себя виновным ни по одному из обвинений.

Как сообщает CNN, ранее в Нантакете мужчина утверждал, что Спейси трогал его, когда он был 18-летним помощником официанта в ресторане. Тогда актер тоже не признал себя виновным. Прокуратура в конечном итоге прекратила уголовное дело против Спейси.