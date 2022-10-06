Капрал расстрелял 36 человек в детском саду в Таиланде. Затем он поехал домой и убил свою семью

Бывший полицейский устроил стрельбу в детском центре на северо-востоке Таиланда, погибли по меньшей мере 36 человек, сообщила газета Khaosod. 22 из погибших — дети. После нападения мужчина уехал домой, где убил жену и троих детей, а потом покончил с собой. СМИ сообщают, что из полиции его уволили из-за проблем с наркотиками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда бывший полицейский устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста, передает телеканал Thai PBS. Нападение на детский сад называют самым крупным в истории Таиланда.

Стрелявшим оказался бывший полицейский, 34-летний капрал Панью Камраб. Вооруженный дробовиком, пистолетом и ножами, он ворвался в детский сад около 12:50 по местному времени во время тихого часа.

В ходе нападения были убиты по меньшей мере 35 человек, среди которых 22 ребенка. Также он беспорядочно вел огонь по воспитателям и другим сотрудникам детского сада, когда убегал из Центра. Позднее администрация провинции уточнила, что погибли 36 человек. Отмечается, что среди погибших была беременная женщина на позднем сроке. Мотивы нападавшего неизвестны.

Ранения получили не менее 12 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. На место трагедии прибыли экстренные службы, она оказывают помощь пострадавшим, а также психологическую поддержку родителям погибших детей.

После нападения тайские власти приказали временно закрыть все детские центры.

Убийство семьи

После нападения экс-полицейский уехал к себе домой на белом пикапе Toyota Vigo. Туда приехали полицейские, которые обнаружили автомобиль на стоянке. Полагая, что злоумышленник находится внутри, полиция попыталась вступить с ним в переговоры, однако никто не откликнулся. Исходя из предположения, что преступник скрылся на другом транспорте или ушел пешком, они все же проникли в дом, где обнаружили тело самого капрала, его жены и детей с пулевыми ранениями.

По словам генерал-майора полиции Пайсала Луесомбуна, стрелявший, судя по всему, был под воздействием наркотиков. Год назад капрала задержали с несколькими таблетками амфетамина и уволили в связи с злоупотреблением наркотиками. Поводом для вызова полиции тогда стал звонок соседей, которые жаловались на агрессивное поведение полицейского и злоупотребление алкоголем и психотропными препаратами. На суде он утверждал, что пристрастился к наркотикам в связи с перенапряжением и раздражением.

Обманутый военный

В феврале 2020 года тайский военный Джакрапанта Томма застрелил 26 человек в городе Накхонратчасима. Поводом для расправы, как выяснилось, стали проблемы в личной жизни – мужчина не мог продать дом. Недвижимость хотел купить родственник командира военного, однако он посчитал, что его обманывают, и открыл стрельбу. По словам тайских властей, ранее за Томма не наблюдалось проблем или странного поведения.

Сначала Томма открыл стрельбу на территории воинской части. Первой жертвой стал его командир, затем были убиты еще двое человек – военный и 63-летняя женщина. Затем он украл из гарнизона огнестрельное оружие, сел во внедорожник Humvee и поехал в торговый центр, по пути расстреливая прохожих. Все свои действия он транслировал в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), пока соцсеть не заблокировала его аккаунт. Когда он прибыл в ТЦ, посетители не знали, что им делать — бежать или прятаться. В итоге в заложниках у военного оказались 16 человек.

На место происшествия прибыл спецназ. В итоге военного ликвидировали. От правоохранительных органов он скрывался около 17 часов на территории ТЦ, где продолжил расстрел. В результате его действий 26 человек убиты, еще 57 получили ранения.

Армейские источники отмечали, что Томма был метким стрелком и прошел курсы по нападениям, включая планирование засад. Он активно пользовался социальными сетями, в том числе размещал свои фотографии с оружием. До нападения он написал на своей странице в Facebook: «Смерть неизбежна для всех».