«Схватил за голову и тряс». Джоли обвинила Питта в нападении на борту самолета

Американская актриса Анджелина Джоли подала иск против своего бывшего супруга Брэда Питта, обвинив его в насилии. Из документов следует, что в 2016 годуактер во время ссоры душил и бил детей, а затем накинулся на жену, повредил ей спину и руку. Представитель Питта в ответ заявил, что доводы Джоли «не соответствуют действительности», и ее экс-супруг не будет «брать на себя ответственность за то, чего он не делал».

«Дети умоляли Питта остановиться»

Журналисты Variety ознакомились с иском Анджелины Джоли. В нем она утверждает, что «Питт душил одного из детей и ударил другого ребенка по лицу». Затем он якобы схватил жену за голову и тряс ее. Все это происходило в 2016 году в самолете. Адвокат актрисы пояснил, что ссора началась после того как Питт обвинил Джоли в «слишком почтительном» отношении к их детям. Драка супругов началась в туалетной кабинке.

«Питт схватил Джоли за голову и встряхнул ее, а затем схватил за плечи и снова встряхнул, а после толкнул в стену ванной. Затем Питт несколько раз ударил кулаком в потолок самолета, из-за чего Джоли вышла из туалета», — говорится в иске.

Согласно показаниям актрисы, на этом конфликт не закончился. Дети встали на защиту матери.

«Когда один из детей словесно защищал Джоли, Питт бросился на собственного ребенка, и Джоли схватила его сзади, чтобы остановить. Чтобы сбросить Джоли со спины, Питт бросился назад на сиденья самолета, повредив ей спину и локоть. Дети бросились к ним и мужественно пытались защитить друг друга. Прежде чем все закончилось, Питт душил одного из детей и ударил другого по лицу. Некоторые из детей умоляли Питта остановиться. Все они были напуганы. Многие плакали», — отмечается в иске.

По прибытии в аэропорт Джоли с детьми направились в отель без Питта. Согласно информации издания, в том же году состоялся судебный процесс, на котором актриса обвинила супруга в нападении. Однако в ФБР решили не предъявлять Питту обвинения в уголовном преступлении. Тогда Джоли подала в суд иск против ФБР и потребовала предоставить ей документы, связанные с расследованием.

По ее мнению, агент ведомства, расследовавший инцидент в самолете, «пришел к выводу, что у правительства были вероятные основания для обвинения Питта в федеральном преступлении за его поведение в тот день».

В статье уточняется, что нынешний иск актрисы последовал в ответ на иск Питта, в котором актер обвинил ее в продаже своей доли во французской винодельне Château Miraval без его ведома.

С точки зрения актера, этим она нарушила «договорные права». Но адвокаты Джоли настаивают, что переговоры с командой Питта о продаже ее части компании прервались после того, как он потребовал от нее подписать «соглашение о неразглашении, которое по контракту запрещало бы ей говорить вне суда о физическом и эмоциональном насилии Питта над ней и их детьми».

«Трюк, призванный причинить боль»

Представитель Брэда Питта назвал в беседе с CNN последние утверждения Анджелины Джоли об инциденте с самолетом в 2016 году «полностью неверными».

Телеканал уточнил, что Джоли продала свою половину винодельни в 2021 году Tenute del Mondo, дочерней компании Stoli Group, подконтрольной российскому предпринимателю Юрию Шефлеру. Питт подал в суд на Джоли в феврале 2022 года, утверждая, что у них с Джоли было соглашение, согласно которому ни один из них не будет продавать без согласия другой стороны.

«История (Джоли) продолжает развиваться каждый раз, когда она рассказывает ее, добавляя новые необоснованными утверждениями. Брэд взял на себя ответственность за то, что он сделал, но не будет брать на себя ответственность за то, чего он не делал. Эти новые обвинения совершенно не соответствуют действительности», — сказал представитель Питта.

В свою очередь пресс-секретарь ФБР Лаура Эймиллер сообщила CNN, что ведомство «провело проверку обстоятельств» ссоры в самолете в 2016 году и решило, что «не будет проводить дальнейшего расследования».

«В ответ на обвинения, сделанные после полета в рамках специальной юрисдикции самолетов Соединенных Штатов, который приземлился в Лос-Анджелесе с Брэдом Питтом и его детьми <…> никаких обвинений по этому поводу предъявлено не было», — заявила пресс-секретарь.

Источник, близкий к Питту, сообщил телеканалу, что информация о ссоре на борту самолета «была у всех сторон в течение почти шести лет и использовалась в предыдущих судебных разбирательствах».

«Здесь нет ничего нового и не служит никакой цели, кроме того, что это рекламный трюк, призванный причинить боль», — считает он.

Как сообщает The New York Times, Джоли и Питт познакомились на съемках боевика 2005 года «Мистер и миссис Смит». В 2008 году они приобрели контрольный пакет акций французской винодельни Château Miraval, рассматривая ее как семейный дом и бизнес. Несколько лет спустя пара поженилась на этом участке. У пары есть шесть детей, которым сейчас от 14 лет до 21 года. В 2016 году актриса подала документы на развод, который завершился в 2019 году.