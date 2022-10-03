Полиция просит завести уголовное дело на Ксению Собчак. Это связано с Михалковым

МВД требует возбудить уголовное дело в отношении Ксении Собчак. Полиция считает, что журналистка распространяла «фейки о государственной власти». Ранее уголовное дело возбудили против режиссера Виталия Манского, заявившего в интервью Собчак о том, что на Московском международном кинофестивале воруются не менее 85% выделенных денег. Заявление на Манского написал Никита Михалков — президент ММКФ, он считает информацию клеветой.

Российская полиция усматривает распространение фейков о государственной власти в действиях журналистки Ксении Собчак. МВД направило материалы в отношении Собчак в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела, передает ТАСС.

Неназванный представитель силовых структур заявил агентству, что уголовное дело хотят возбудить в связи с «фейком про государственное финансирование фестивалей».

Полиция ранее возбудила уголовное дело о клевете в отношении документалиста Виталия Манского. В интервью Собчак на ее YouTube-канале он заявил, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ), который возглавляет режиссер Никита Михалков, крадут бюджетные средства.

«Воруется на Московском международном кинофестивале не меньше 85% бюджета. Не меньше. Я, как фестивальный менеджер, могу точно просчитать, сколько стоит этот фестиваль. Он стоит в лучшем случае 15% от тех сумм, которые он получает напрямую от государства», — сказал Манский.

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Собчак была допрошена по этому делу как свидетельница.

«На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет», — сообщил источник ТАСС.

В действиях Собчак усмотрели состав преступления по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий». В течение месяца в СК должны принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.

Статья 207.3 УК РФ была введена в марте. Максимальное наказание по ней составляет три года лишения свободы.

Уголовное дело о клевете на Манского возбудили по заявлению режиссера Никиты Михалкова — по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ, либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

Сейчас Манский находится в розыске. Он не живет в России с 2013 года, однако периодически наведывался в страну.

«Честь и достоинство — какие-то такие у него [Михалкова] претензии, что он не вор, что он честный человек. Он, видимо, хочет это доказать. Уж не знаю, каким способом он может это сделать. Я не живу в России, не бываю в России, никаких заявлений не получал», — говорил Виталий Манский в беседе с РБК.

По мнению Манского, реальным опровержением его слов будет только обнародование Михалковым документации и бюджета ММКФ.

close 100% Президент ММКФ, председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков Артем Сизов/«Газета.Ru»

«Откровенно говоря, деятельность Михалкова не находится в центре моего внимания. Но если Михалков хочет о себе напомнить и возмутиться «кровавыми наветами» на его деятельность, то… ну, пусть опубликует отчетность по Московскому кинофестивалю. Чтобы люди сами могли оценить, каким образом он получает от государства <…> Пусть общественность увидит, какие гонорары за свою деятельность на фестивале получает сам Михалков», — сказал Манский RTVI.

Заведение уголовного дела на Манского в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал адвокат Михалкова Павел Астахов. По его мнению, режиссер борется за торжество правды.

«Никита Сергеевич ожидает, чтобы правда восторжествовала. Он всегда борется за правду. В данной ситуации, если кто-то заявляет, а тем более говорит в этом интервью, что готов перед судом отвечать и подтверждать свои слова, ну, мы ждем — пускай Манский приезжает и перед судом подтверждает свои слова», — сказал он.