Новое направление: кто сможет претендовать на президентские гранты в 2023 году

По итогам заседания Координационного комитета принято решение открыть новое тематическое направление в конкурсах Фонда президентских грантов. Оно будет связано с помощью семьям участников специальной военной операции. Прием заявок на участие продлен до конца следующего месяца.

29 сентября состоялось заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко вместе с участниками заседания определили победителей специального конкурса президентских грантов 2022 года. Всего на президентские гранты претендовала 2 141 инициатива.

«Признаны победителями 493 проекта — 23%, почти каждый четвертый из поступивших проектов признан победителем. На эти 493 проекта 2 млрд рублей выделяется из Фонда президентских грантов, еще 1,3 млрд рублей — стороннее софинансирование. В общей сложности на проекты поддержки жителей освобожденных территорий будет направлено 3,3 млрд рублей», — рассказал Кириенко после заседания.

Проекты-победители организаций получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. При этом избранные победителями инициативы смогут стартовать уже с 1 октября.

Примечательно то, что в первом конкурсе следующего года, заявки на который принимаются уже сейчас, не только сохранятся связанные с помощью жителям Донбасса тематики, но и появится новая — поддержка семей участников специальной военной операции. По этой причине прием заявок на конкурс продлен до 31 октября, а итоги подведут в середине января, согласно изначальному плану.

Что касается проектов-победителей завершившегося конкурса, 121 из них будет реализовываться именно на территориях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. 234 идеи касаются помощи людям, которые вынужденно покинули свои дома. Остальные проекты нацелены на преодоление негативного влияния действий со стороны иностранных государств на социально уязвимые группы.

Самый крупный грант выделен центральной клинической больнице святителя Алексия, Митрополита Московского. Она получит средства на проект комплексной медико-социальной помощи жителям Донбасса и Украины в размере 50 млн рублей. Инициатива, в частности, предполагает выезды волонтеров-медиков на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для оказания медпомощи. Также будет оказываться паллиативная помощь социально незащищенным группам, оказавшимся в стационарах местных больниц, а волонтеров и родственников тяжелобольных будут обучать по программе курса «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».

Обладателям самого маленького гранта в размере 192 тысячи рублей стала автономная некоммерческая организация «Центр ресурсной поддержки некоммерческих организаций «Кузница общественных инициатив» из Новокузнецка. Она реализует патриотическую акцию «Дети детям», в рамках которой дети с ограниченными возможностями вместе с людьми пожилого возраста на занятиях в творческой мастерской сделают 120 текстильных игрушек для детей из ДНР.

В качестве примеров наиболее активных российских регионов в рамках спецконкурса Сергей Кириенко назвал Белгородскую, Ростовскую и Воронежскую области.

«Это как раз приграничные территории, на которых у нас сегодня самое большое количество гуманитарных центров. И органы власти там огромную помощь оказывают, сюда еще Крым надо добавить с Севастополем, и некоммерческие организации здесь очень большую активность проявляют, помощь оказывают людям», — отметил Кириенко.

390 организаций, победивших в этом конкурсе, ранее уже получали президентские гранты — такую поддержку впервые получат только 103 победителя. Среди них также есть некоммерческие предприятия, получившие поддержку с 9-й, 10-й и даже с 11-й попыток. К примеру, с 11 попытки победителем в конкурсе стала автономная некоммерческая организация «Возрасту.нет», запросившая грант на «школу подготовки нянь-гувернанток». По заявлению участника, такая школа даст возможность беженкам из освобожденных областей получить востребованную высокооплачиваемую специальность с дипломом гособразца и помощь в трудоустройстве. Не реализацию своей инициативы организация получила 6 млн рублей.

В общей сложности, с учетом двух предыдущих конкурсов, Фонд президентских грантов в 2022 году поддержал 4 324 социально значимых проекта на сумму 10 млрд рублей. Еще 2 млрд распределили между субъектами РФ на финансирование их собственных конкурсов для социально ориентированных некоммерческих организаций.

Начиная с апреля 2017 года всего фонд провел 14 конкурсов, поддержав напрямую 24 345 социально значимых проектов на общую сумму 51 млрд рублей; еще 3,6 млрд рублей выделено региональным конкурсам. Осенью Координационный комитет огласит итоги реализации ранее поддержанных проектов, которые завершились в прошлом году. Среди них выберут сотню лучших.