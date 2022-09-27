6 выстрелов в военкома. Мобилизованный в Усть-Илимске назвал причины своего поступка

25-летний Руслан Зинин, который вместе с другими мобилизованными пришел в военкомат, рассказал следователям, почему выстрелил в военкома. По данным Telegram-канала Baza, он заявил, что причиной стали повестка его двоюродному брату и гибель лучшего друга во время спецоперации.

Житель Усть-Илимска Иркутской области Руслан Зинин, который накануне утром устроил стрельбу в местном военкомате объяснил мотивы своих действий, пишет Telegram-канал Baza.

По его словам, на этот поступок он решился после смерти лучшего друга и после того, как двоюродный брат получил повестку. 25-летний Зинин рассказал следователям, что его друг – 19-летний Даниил – погиб в марте в ходе спецоперации России на Украине. Брата Зинина – 21-летнего Василия Гурова – недавно призвали в рамках частичной мобилизации.

Преступление

26 сентября в 12:20 (7:20 мск) Зинин пришел в военкомат в Усть-Илимске. Он вместе с остальными мобилизованными поднялся в актовый зал. Когда начальник военкомата, полковник Александр Елисеев выступал перед собравшимися, молодой человек стал задавать вопросы о своем друге, отмечает Baza. В какой-то момент, как пишет Telegram-канал «Инцидент Усть-Илимск» со ссылкой на очевидцев, Зинин заявил, что «никто не будет воевать» и выстрелил в военкома.

После этого стрелок пытался выйти через пожарный выход, там его и задержали, дополняет Baza. Как пишет «Лента.ру» сам 25-летний Зинин должен был быть мобилизован.

Очевидец произошедшего Сергей Шевченко рассказал «Ленте.ру», что Зинин выстрелил во время инструктажа в актовом зале, когда все уже отдали документы.

«Военком начал рассказывать о ситуации в стране. Затем с места подскочил стрелок. После этого он выстрелил в военкома», – вспоминает Шевченко.

Очевидец отметил, что после первого выстрела он упал на пол, а после второго побежал к выходу из помещения.

После инцидента мужчин вывели из военкомата, добавил собеседник издания. «Затем спросили: «Кто мобилизованные?» И начали заводить обратно по 15 человек. Военники мы уже сдали, вся информация уже в военкомате — скрываться намерений не было», – заключил он.

Состояние военкома

Александр Елисеев после инцидента был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его сразу прооперировали и перевели в отделение реанимации. Предварительно, как пишет «Лента.ру», в него выстрелили шесть раз.

Сегодня, 27 сентября, Елисеева в состоянии медикаментозной комы доставили самолетом в Иркутск. «Его везут в иркутскую областную клиническую больницу. После осмотра специалистами будет определена дальнейшая тактика лечения», – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («Незаконное хранение и ношение оружия») УК РФ.