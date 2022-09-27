Судья КС РФ Арановский ушел в отставку. Он называл СССР «незаконно созданным государством»

Константин Арановский, известный рядом резонансных высказываний, ушел в отставку с поста судьи Конституционного суда России. Арановский утверждал, что Советский Союз был «незаконно созданным государством» и что РФ не должна быть его правопреемницей.

Конституционный суд РФ во вторник, 27 сентября, прекратил полномочия судьи Константина Арановского, передает портал РАПСИ со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Конституционный Суд РФ рассмотрел личное заявление судьи КС РФ Константина Арановского об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности и удовлетворил его», — следует из сообщения.

Таким образом, с сегодняшнего дня 57-летний Константин Арановский имеет статус судьи КС РФ в отставке, уточнили в суде. Он был назначен судьей КС 3 марта 2010 года на заседании СФ по представлению Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента РФ.

Учеба с Медведевым

Арановский родился в 1964 году, в 1987-м окончил с отличием юридический факультет Дальневосточного государственного университета. Затем поступил в аспирантуру Ленинградского государственного университета на кафедру государственного права. В ЛГУ проходил аспирантуру вместе с Дмитрием Медведевым.

Арановский неоднократно высказывал особые мнения, привлекавшие внимание общества. В частности, в делах об адвокатской тайне, о праве лиц с двойным гражданством владеть СМИ, о допуске условно осужденных к выборам и о системе высшего образования в России. Наиболее широкий резонанс получили его слова о СССР — он назвал Советский Союз «незаконно созданным государством».

Арановский также утверждал, что РФ не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

Эту позицию он высказал в феврале 2020 года в дополнение к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий.

«Особое мнение или мнение судьи Конституционного суда является, по существу, его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного суда по этому вопросу», — разъясняли в инстанции ТАСС.

Особое мнение Арановского

Как считает Арановский, «даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма».

«Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима», — написал он.

В колонке для «Газеты.Ru» эту позицию комментировал журналист Семен Новопрудский:

«С безмерной невыносимой виной конкретных людей и дикого античеловеческого советского государственного строя сложно спорить.

Миллионы сломанных судеб государственной машиной репрессий и служившей ей — по убеждениям, ради выживания или из страха — армией палачей, не починишь.

Есть оценки, по которым из-за революции, сталинских репрессий и военных потерь СССР в ХХ веке к концу своего существования недосчитался 90-100 миллионов человек. Это больше, чем все население нынешней Германии, полторы Великобритании, полторы Франции», — указал публицист.