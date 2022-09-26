Стрельба в клубе «16 тонн» в Москве. Подозреваемый задержан, на месте найден карабин

Полицейским удалось задержать мужчину, который устроил стрельбу в центре Москвы в клубе «16 тонн», сообщают СМИ. По предварительным данным, он начал стрелять после спора с охраной — за час до этого его не пустили в заведение его. Несмотря на ранение, один из охранников сумел обезоружить нападавшего. Мужчина попытался скрыться на черном Mercedes-Benz, позже его нашли. Охранника госпитализировали с пулевым ранением в ногу, других пострадавших нет.

В московском клубе «16 тонн» на Пресненском Валу неизвестный открыл стрельбу. Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что прозвучало три выстрела. По информации Mash, нападавший открыл огонь по охранникам, пуля задела одного из них. Преступник начал стрелять со стороны главного входа в клуб — возле лестницы, ведущей на второй этаж.

Нападение произошло в 15:30 26 сентября. Сообщается, что посетитель повздорил с сотрудником службы безопасности и ушел, однако потом вернулся с оружием и выстрелил в ногу 27-летнему охраннику.

По данным Mash, стрелял мужчина славянской внешности 60 лет, который был сильно пьян. Канал уточняет, что за час до инцидента его не пустил в клуб охранник. Позднее личность нападавшего установили, им оказался 58-летний Дмитрий Свиридов.

Когда преступник открыл огонь, администраторы быстро направили всех посетителей через кухню и подсобки на задний двор клуба. Вернувшись назад, люди увидели в дверном проеме охранника с поврежденной ногой. Рядом лежал автомат. Спустя 10–15 минут приехали скорая и полиция. Охранника госпитализировали.

«Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Предварительно установлено, что по данному адресу, в развлекательном заведении, между сотрудником охраны и посетителем произошел конфликт, в ходе которого последний причинил ранение мужчине и скрылся», — заявили в ГУ МВД России по Москве. Полицейские оцепили территорию возле клуба.

Стрельба и попытка скрыться

Момент нападения попал на видео. На записи видно, как нападавший подходит к охраннику заведения вплотную, а затем стреляет. Между мужчинами завязывается борьба, охранник вырывает оружие из рук нападавшего, затем оба падают. Стрелявший пытается забрать оружие, но отступает, увидев сотрудников заведения. Свое оружие мужчина бросает в баре.

В правоохранительных органах сообщили, что нападавший использовал автомат Калашникова или охотничий карабин, сделанный на его основе. «Данное оружие обнаружено на месте происшествия. В настоящее время оно направлено на экспертизу», — уточнил собеседник ТАСС.

По информации «Российской газеты», оружием был автомат Калашникова. Mash пишет — что это охотничий карабин «Сайга». Эксперты выяснят, как подозреваемый его приобрел.

Telegram-канал «112» сообщил, что после стрельбы нападавший скрылся на черном Mercedes. Полиция обнаружила машину в километре от места происшествия, в ней также нашли оружие.

«Автомобиль принадлежит 35-летней москвичке Дарье Водяницкой. Сама женщина заявила, что за рулем был ее родственник», — пишет «112».

Telegram-канал уточнил, что речь идет о свекре владелицы машины.

Быстрое задержание

Полиции удалось быстро найти и задержать стрелявшего. «Мужчина, устроивший стрельбу в баре и ранивший охранника, задержан», — сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе московского ГУ МВД подтвердили, что сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали мужчину, подозреваемого в нападении. «В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства», — отметили полицейские.

Охраннику, защитившему гостей и сотрудников клуба от пьяного стрелка с автоматом, команда заведения написала благодарственное письмо.

«Никто из посетителей и сотрудников клуба не пострадал. А нашему герою Саше, который сейчас находится в больнице, мы желаем скорейшего выздоровления, — сообщили в Telegram-канале заведения.

Сейчас раненый мужчина находится в больнице, его состояние не тяжелое.

Клуб «16 тонн» открылся в центре Москвы в 1996 году и известен как старейший английский паб столицы. В разное время в клубе выступали многие российские и зарубежные музыканты, в частности, 8 мая 1999 года там состоялась презентация дебютного альбома Земфиры.