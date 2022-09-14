«Мать гуляла с коляской и пивом». Обезвоженную девочку нашли в Раменском рядом с телами родителей

В подмосковном Раменском нашли тела мужчины и женщины без следов насильственной смерти, вместе с ними находилась шестилетняя девочка, сообщили в СК. По предварительным данным, отец мог умереть от передозировки наркотиков, а мать от сердечного приступа. Обезвоженную девочку госпитализировали, ее планируют передать под опеку старшей сестры. Что могло произойти с родителями ребенка — в материале «Газеты.Ru».

В Раменском обнаружили тела 42-летнего мужчины и 46-летней женщины без признаков насильственной смерти, вместе с ними была обезвоженная шестилетняя девочка, она госпитализирована. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента, будет дана оценка работе органов опеки. Ребенка планируют передать под опеку старшей сестры. По предварительным данным, смерть родителей могла наступить из-за употребления алкоголя или наркотиков.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Раменской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также полноте и своевременности действий органов системы профилактики», — сообщили в прокуратуре Московской области 13 сентября.

Тела 46-летней женщины и 42-летнего мужчины обнаружила старшая дочь погибшей 13 сентября в 18:20 в квартире на ул. Десантная в Раменском. По предварительным данным, мать ребенка скончалась от сердечного приступа, а ее сожитель — от передозировки наркотиков. Шестилетнюю девочку госпитализировали с диагнозом «Обезвоживание», угрозы жизни и здоровью нет.

При этом семья, по данным следствия, не состояла на учетах в органах комиссии по делам несовершеннолетних.

14 сентября РИА «Новости» со ссылкой на Главное следственное управление СК сообщило, что по факту случившегося начата проверка. «По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия», — сообщили в ведомстве. Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой.

Неназванный источник РИА «Новости» также сообщил, что родители скорее всего умерли несколько дней назад, и девочка находилась все это время в квартире без воды и еды. По его словам, ребенку окажут всестороннюю психологическую помощь. Собеседник рассказал, что тревогу забила старшая дочь погибших, поскольку не могла связаться с родителями несколько дней.

«По предварительным данным, родители девочки умерли несколько дней назад. Предположительно, все это время с ними находилась рядом девочка», — сказал собеседник агентства.

«Малышку готовы отдать девушке»

Сосед погибшей женщины рассказал «Газете.Ru», что у нее были проблемы с алкоголем.

«Учились в одной школе. Она старше на несколько классов была. Видел ее часто. Выпивала. С коляской с ребенком ходила и всегда с подружками и с пивом. Дочка, я так понял, что по развитию отставала. У нее две старшие дочери. Видел их, но вот где они были, вопрос. В той квартире давно жила. Лет 10 точно», — сообщил мужчина.

Также он сообщил, что вряд ли смерть женщины наступила из-за употребления наркотиков. Он предположил, что причиной послужил алкоголь.

«Наркотики — нет. Алкоголь скорее всего. После алкоголя у нее часто было повышенное давление», — отметил он.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила «Газете.Ru», что шестилетнюю девочку отдадут под опеку старшей сестры.

«Мы следим за ситуацией в Раменском, где шестилетняя девочка несколько дней находилась в квартире с умершими родителями. Девочка помещена в больницу. Врачи говорят, что она чувствует себя хорошо. Сейчас решается вопрос о ее передаче под опеку старшей сестре. Как только будут урегулированы все юридические вопросы, малышку готовы отдать девушке. Делается все возможное, чтобы сделать это как можно скорее. Всем будет оказана необходимая помощь, прежде всего, психологическая», — сказала Мишонова.