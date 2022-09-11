На концерте «Ленинграда» в «Лужниках» погибла женщина, упав с трибуны

Двое зрителей упали с высокой трибуны на концерте группы «Ленинград». Одна из пострадавших умерла в больнице от остановки сердца. Мужчина же упал с десятиметровой высоты, но остался жив. Врачи диагностировали у него травму головы. Это первый концерт «Ленинграда» с 2019 года. Площадка, рассчитанная на более чем 80 000 мест, была заполнена поклонниками почти полностью. Полиция проводит проверку, чтобы выяснить, как обеспечивалась безопасность на концерте.

Два зрителя упали с трибуны на стадионе «Лужники» в Москве, где проходил концерт группы «Ленинград». В результате один человек погиб, другой получил серьезные травмы, сообщает Telegram-канал «112».

42-летняя Оксана Телевева, которая смотрела концерт на трибуне «Д», почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Из-за этого женщина упала с десятиметровой высоты. Ей оказали первую помощь и экстренно госпитализировали, однако она умерла в больнице. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца. Родственники утверждают, что погибшая никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем.

Кроме того, через 20 минут после начала концерта петербургского коллектива с верхнего яруса этой же трибуны в проход упал 39-летний мужчина. Сначала он попал на натянутый рекламный баннер, и это смягчило падение. Мужчина потерял сознание, ему вызвали скорую и оказали помощь его друзья. Пострадавшего отвезли в больницу им. Боткина с травмой головы.

Telegram-канал «112» утверждает, что мужчина был пьян.

Полиция занялась расследованием инцидентов. Правоохранители собирают все данные, чтобы выяснить, как обеспечивалась безопасность зрителей на концерте «Ленинграда». Кроме того, они проверят, как осуществлялся вход на шоу и соблюдались ли правила досмотра.

Представитель группы «Ленинград» гитарист Дмитрий Гугучкин в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сообщил о хорошей организации концерта в «Лужниках».

«Я во время концерта лично ходил на трибуны и, по моему мнению, все было организовано в лучшем виде. Мне сложно сказать что-то по этому поводу еще», — указал он.

По его словам, все требования безопасности на трибунах были соблюдены.

Первый концерт за три года

Ранее присутствующие на концерте группы рассказали, что площадка, рассчитанная на более чем 80 000 мест, была заполнена поклонниками. За первую неделю с момента старта продаж билетов были раскуплены 20 тыс. мест.

Лидер группы Сергей Шнуров заявил, что после концерта он распустит группу, но только на один день. Он отметил, что коллектив вернулся на большую сцену впервые за три года с программой «Ленинград» — Классика» и собрал почти полные «Лужники».

Концерт должен был начаться в 19:00, но по техническим причинам мероприятие началось в 19:40. Выступление группы стало одним из самых ожидаемых событий года в области музыки.

Заработок рок-группы за концерт в «Лужниках» составил около 120 млн рублей. Отмечается, что эту информацию музыкант подтвердил в разговоре с журналистами.

«Цифры сопоставимые, да», — сказал Шнуров.

Концерт совпал по дате с празднованием 875-летия Москвы. Музыканты на стадионе выступили с песней «Москва, по ком звонят твои колокола?» В ней Сергей Шнуров поет о своем сне, в котором столица «сгорела» вместе с чиновниками.

Однако СМИ сообщают, что мероприятие было организовано петербургской концертной компанией и не имело отношения ко Дню города.