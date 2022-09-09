Как изменятся титулы и роли членов королевской семьи после смерти Елизаветы II

После смерти королевы Елизавета II, чье правление стало рекордным в истории британской монархии по длительности, королем станет сын Елизаветы Чарльз — Карл III. Как изменится традиционная структура монархии и какие роли в ней теперь будут занимать члены королевской семьи, – в материале «Газеты.Ru».

Новый король Карл III и королева Камилла

После смерти Елизаветы II престол по праву унаследовал ее сын – 73-летний принц Чарльз, ставший королем с тронным именем Карл III. Как ранее писала «Газета.Ru», несмотря на то, что имена Чарльз и Карл пишутся и звучат по-разному, это одно и то же имя.

«Имя Карл германского происхождения, которое на латинском языке еще с первого тысячелетия нашей эры звучало как «Carolus», произносилось в Англии «Чарльз», во Франции «Шарль», в Испании «Карлос». Но на межгосударственном уровне это всегда был «Carolus», так как это было приемлемо согласно правилам латинского языка. Русская историография и дипломатическая практика сохранила именно такое произношение и написание имен западно-европейских монархов», — объяснил лингвист и ведущий программы «Полиглот» Дмитрий Петров.

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Помимо нового имени и статуса короля Карл III получит титул герцога Ланкастера и станет защитником веры и верховным правителем англиканской церкви.

Также, вступив на престол, король Чарльз переедет в Букингемский дворец, так как считает, что монарх должен проживать в штаб-квартире.

Изменится после смерти Елизаветы II и гимн страны. Теперь начало текста будет выглядеть так: «Боже, храни короля». Помимо прочего ожидается, что Королевский монетный двор Великобритании выпустит новую монету с восхождением принца Чарльза на престол. Но это решение требует утверждения комитетом Королевского монетного двора.

Что касается жены Чарльза Камиллы Паркер Боулз – она станет королевой и будет коронована одновременно с мужем. Несмотря на это, конституционной роли коронация Камиллы иметь не будет – она будет королевой-консортом. То есть будет носить статус королевы только потому, что является женой правящего короля.

close 100% Чарльз, принц Уэльский и Камилла, герцогиня Корнуолльская на королевских скачках в Аскоте, 15 июня 2022 года Phil Noble/Reuters

Новые принц и принцесса Уэльские

Как старший сын монарха, принц Уильям теперь получит титул принца Уэльского, который традиционно присваивается наследнику престола мужского пола, а также титул герцога Корнуоллского и графа Честерского.

Как пишет британская пресса, после коронации и переезда Чарльза Уильям также планирует сменить место жительства. С июня 2022 года он проживал в коттедже «Аделаида», а теперь вместе с женой Кейт Миддлтон переедет в Виндзорский замок.

close 100% Герцог и герцогиня Кембриджские Global Look Press

Есть вероятность и того, что Уильям примет титулы принца и великого стюарда Шотландии, графа Каррика, барона Ренфрю, лорда островов и герцога Ротсейского.

Что касается герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, теперь она станет новой принцессой Уэльской и получит нынешний титул Камиллы, станов герцогиней Корнуольской. Более того, получит она и титул графини Честерской и остальные женские эквиваленты титулов ее мужа в том числе.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта и новые возможности для Арчи и Лилибет

9-летний принц Джордж, старший ребенок Кейт и Уильяма, после смерти бабушки стал вторым в списке наследования британского трона и получит титул принца Корнуоллского и Кембриджского, а его сестра Шарлотта – такие же женские эквиваленты.

close 100% Внимание папарацци было приковано к детям герцогов Кембриджских. За четыре дня празднования СМИ обратили внимание на то, как повзрослел восьмилетний принц Джордж… Frank Augstein/AP

Арчи и Лилибет – дети принца Гарри и Меган Маркл – герцога и герцогини Сассекских, которым при рождении не давались официальные титулы, смогут называть себя принцем и принцессой как внуки монарха благодаря соответствующей традиции, введенной королем Георгом V в 1917 году.

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Так что теперь Арчи является первым в истории Его Королевским Высочеством принцем Сассекским.

Но помешать этому опять же может новый король, который ранее обещал не допустить того, чтобы Арчи получил свой титул. Чтобы претворить свои планы в жизнь, Чарльзу придется внести поправки в так называемый «Letters Patent» – документ, который издается монархом и предоставляет должности, права, титулы и статусы. Пока этого не произошло, Арчи будет являться принцем, а его сестра Лилибет – принцессой.