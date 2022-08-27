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Общество

Больше времени для учителей и пометка рекламы в интернете. Что изменится в России с 1 сентября

Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, вступающих в силу с 1 сентября 2022

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Антон Новодережкин/ТАСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил нормы, которые начнут действовать в законодательстве РФ со следующего месяца. В их числе — пометка рекламы в интернете, сокращение обязательной для учителей документации, определение минимальной доли в жилье на одного человека и защита персональных данных. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

C 1 сентября 2022 года появится четкий перечень документов, которые должны предоставлять российские школы. Учителей освободят от обязанности заполнения остальных бумаг, сообщил в субботу, 27 августа, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«У учителей будет больше времени для непосредственной работы с учениками», — отметил он в своем Telegram-канале, где перечислены законы, вступающие в силу в РФ с сентября.

В частности, со следующего месяца на смартфоны и другие «отдельные виды технически сложных товаров» будет обязательно предустанавливаться российский магазин приложений. Соответствующий документ подготовлен в рамках противодействия антироссийским санкциям. «Ранее иностранные платформы ограничили для российских пользователей возможность скачивать приложение», — отмечается в публикации.

Кроме того, с сентября покупателю не смогут отказать в предоставлении услуги, если он не желает предоставлять личную информацию, когда этого не требуется по закону.

«Запрещена и биометрическая обработка данных детей и подростков до 18 лет. Об утечках персональных данных операторы будут обязаны сообщать в профильные ведомства в течение суток после обнаружения проблемы», — следует из текста.

Контекстную, таргетированную и медийную рекламу в интернете с сентября надо будет помечать словом «реклама». Участников рынка обяжут передавать в единую систему учета данные о рекламных кампаниях, в том числе информацию о параметрах аудитории. В случае, если иностранное лицо, «осуществляющее деятельность в интернете» на территории России, не передаст требуемые сведения, в его отношении смогут применить «меры понуждения», отметил спикер Госдумы.

Собственники многоквартирного дома с 1 сентября смогут выбрать управляющую компанию, только если за нее проголосовали более 50% владельцев жилья.

Ранее договор мог быть заключен в случае одобрения 25% собственников + 1 голос. Таким образом законодатели намерены исключить потенциальные конфликтные ситуации между жильцами, указал Володин.

Кроме того, доля квартиры одного собственника в перерасчете на метры не сможет быть меньше 6 кв. м. За счет этого в Госдуме намерены побороться с микродолями, мошенническими сделками и черными риелторами, передает РБК.

Согласно закону, вступающему в силу с сентября, в судебном порядке можно будет изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершал без согласия второго сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.

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