«Стою голая в пилотке, в ванной дед с инфарктом». Как санкции ударили по рынку секс-услуг в России

С начала пандемии спрос на секс-услуги существенно снизился, оставив многих работниц индустрии без стабильного заработка. После начала спецоперации грянула новая напасть – санкции, которые еще сильнее ухудшили ситуацию. Проститутки Алина, Рита и Ольга рассказали «Газете.Ru» о фриковатых клиентах, понижении прайса и прочих эксцессах в процессе работы.

Услуги фрикам на «безрыбье» и агрессивный секс

Секс-работница Алина работает в индустрии уже семь лет. И за последние полгода – с 24 февраля, дела у нее идут хуже некуда. По словам экс-вебкамщицы из Москвы, которая предпочитает, чтобы ее называли «феей», с начала спецоперации она не только потеряла старых клиентов – бизнесменов, которые один за другим стали переезжать в другие страны, но и лишилась значительной части дохода.

«Сейчас дела обстоят так, что поток не очень приятных клиентов увеличился, а оплату за услуги пришлось понижать. Дело в том, что многие постоянники при деньгах – в основном бизнесмены – уехали из страны, а иностранцы перестали приезжать – это был мой основной каст клиентов. Из-за этого поток сильно снизился.

В то же время многие мои коллеги, преимущественно из Украины, которых, например, в нашем агентстве, столько же, сколько и россиянок, или уехали к себе домой, или просто не смогли вернуться обратно. А у них – девочек из Украины или тех же Белоруссии и Таджикистана ставка ниже – они в «премиум» не сразу попадают, даже если на лицо симпатичные и нужные плюшки есть – образование, популярные соцсети или спортивное прошлое. Ну и контингент клиентов из-за низкого сегмента у них, соответственно, не самый лучший. И их приходится принимать нам [проституткам сегмента «премиум»] – чтобы «на безрыбье» обслуживать хоть кого-нибудь», – рассказала Алина.

Так, из-за того, что «выжившие после начала спецоперации» клиенты, не могут платить по высокому ценнику, «феям» пришлось идти на уступки и делать скидки для постоянных клиентов коллег, покинувших страну.

«Вы бы видели это фрик-шоу. То одни приходят и «очень смешно» шутят про то, где патриотизм и почему презервативы «дюрекс», а не «неваляшка». То мамкины секс-террористы в пубертате, которые думают, что они мачо, а по факту выдирают девочкам волосы, пытаясь схватить как в порно, и по три минуты не могут надеть резинку. И да, я бы потерпела, но только если бы за это платили не 10 тыс. рублей, а мои 15-20 тыс. рублей», – жалуется работница секс-индустрии.

По ее словам, стало расстраивать и само «качество» клиентов.

«Раньше парни бывали – сама бы заплатила за ночь, а теперь это редкость – один мой такой постоянник сейчас в Америке, еще двое в Германии. Из бизнесменов остались только скрепные, но с ними приходится говорить о политике. Или выслушивать. Первые два месяца было ничего, сейчас утомляет. Кстати, стала замечать, что запросов на БДСМ и агрессивный секс стало больше. Стресс, может, снимают», – поделилась наблюдениями Алина.

Дикпики, селфхарм-жесть и оценка новых клиентов «на глаз»

Индивидуалке Рите, еще два месяца назад работавшей в одном из петербургских «модельных агентств», пришлось выйти из зоны комфорта в начале марта. Количество ее клиентов уменьшилось примерно на 30% за счет уехавших или разорившихся бизнесменов, иностранцев и золотой молодежи, «свалившей за бугор».

«Клиентов стало меньше, а у тех, кто остался, почему-то вырос спрос на украинок. Мне менеджер «слил», что два моих постоянника ушли к моей соседке, которая три года назад приехала из Львова. Самое смешное, что она постит в социальных сетях картинки с негативом о русских, но живет и зарабатывает именно здесь.

Короче, обстановка в целом очень напряженная, денег всем не хватает и каждый зарабатывает как может. Я поэтому и ушла, потому что привыкла получать много, а теперь доходы упали. Ну еще свою лепту внес один из менеджеров, который решил меня шантажировать, когда я задумала уйти. В апреле я была еще не задеанонена [с нераскрытой личностью], рекрутер сказал, что разошлет друзьям в моих соцсетях информацию о том, кто я и чем занимаюсь. Мне было все равно, я с самого начала работы была к этому готова, поэтому сказала ему, чтобы делал что хочет.

Он видимо думал, что я его на «понт беру», а сама боюсь. До последнего пытался угрожать, я стояла на своем, ну и он слил всю инфу: мои настоящие ФИО и дату рождения, фотки и видео с проходкой [видео, которые менеджеры отправляют клиентам для оценки с позингом девочек], где видно лицо. В общем я все равно ушла, а он только сделал мне бесплатную рекламу и клиентскую базу поднял. Я стала работать открыто через свои соцсети, вернулась к изначальному доходу», – рассказывает Рита.

Тем не менее, работа, по словам девушки, стала в разы сложнее. Раньше отбором клиентуры и безопасностью занималось агентство, а теперь ей пришлось оценивать потенциальных клиентов «на глаз».

«Некоторые дикпики [фотографии мужских половых органов] шлют и думают, что я за красивые гениталии бесплатно отдамся. Самое интересное, что чаще всего гениталии там такие, которые скорее заставят возненавидеть секс и всех мужчин вместе взятых.

Недавно еще запросили селфхарм-жесть, например: «Хочу посмотреть, как ты делаешь себе больно». Надо было сделать несколько порезов лезвиями, бить себя по лицу и плакать. Я отказалась, конечно.

А вот с одним парнем из директа переспать согласилась – там классика и минет с резинкой, но во время процесса началась жесть. Парень астматик и аллергия у него на цветение березы, а у меня вокруг дома их полно, окна были открыты целый день. Короче у него прямо в процессе начался приступ, я сначала думала, мол, вот бедный утомился, дышит тяжело, а он, блин, задыхался. До меня, когда дошло, я слезла, смотрю испуганно, он сказать ничего не может, а я думаю: «Ну все, сейчас умрет и меня посадят». Потом вижу, как он тянется к джинсам, короче достали ингалятор и вроде все стало хорошо. Теперь всегда заранее спрашиваю про болячки и всем коллегам советую», – рекомендует девушка.

Заработки в Казахстане, «выход на содержанку» и ролевые игры с сердечным приступом в военной форме

Независимость от агентства из-за потери клиентов обрела и проститутка с десятилетним стажем Ольга. По словам москвички, многие ее коллеги весной этого года ушли вместе с ней.

«Три девочки, с которыми я работала, сейчас уехали на заработки в Казахстан – их пригласили подружки-эскортницы. Там прайс немного меньше, но и жить дешевле. Я тоже уже подумываю туда перебираться, там хоть стресса поменьше. Три недели назад вот поругалась с клиентом, потому что мы по-разному смотрим на политическую ситуацию. А не говорить об этом нельзя – телек на фоне включен — там что-то услышишь, да и клиенты постоянно сами начинают. Не только у меня. Достало это, в общем.

Многие девочки сейчас пытаются «выйти на содержанку» [найти мужчину, который будет обеспечивать], ищут шейхов или уходят в вебкам, чтобы всего этого избежать. Крутиться приходится, короче. Раньше считалось, что проституция очень простая работа, а теперь попасть все еще может каждый, но стараться, чтобы заработать, нужно в пять раз сильнее. Как минимум в России», – делится Ольга.

А еще подмечает, что в последнее время изменились также предпочтения клиентов. В частности, в категории ролевых игр. Девушка часто практикует переодевания и заметила, что игры в военной форме за последние несколько месяцев стали популярнее.

«Был чудовищный случай, клиент 65+ попросил надеть военную форму и обязательно – пилотку с красной звездой. Я закупилась, нарядилась, он приехал, раздел меня и оставил одну пилотку. Дальше стал пыхтеть, а потом чувствую, что-то не так. Смотрю – он бледнеет, воздух ртом хватает, говорит, мол, больно, за сердце хватается. Я так испугалась, думаю, ну трындец, сердечный приступ. Потом, кстати, так и оказалось. В общем я вызвала скорую, а его начало рвать. Все время пока его тошнило, сидела с ним, а когда они приехали – открыла дверь и, только поймав удивленные взгляды, поняла, что стою голая – в одной пилотке, а в ванной у меня рвет деда с инфарктом», – вспоминает девушка.

И добавляет, что, несмотря на эксцессы, большинство клиентов все-таки здоровые и, что важнее – адекватные. Хотя и последних после ухода из агентства у Ольги стало меньше.

«Теперь все капризы пришлось засунуть подальше. Работаем с тем, что имеем и надеемся, что ситуация все же восстановится. Короче ни я, ни подруги не унываем, хотя и жалко, что правительство никогда не введет меры поддержки проституткам, пострадавшим сначала от пандемии, а потом от санкций», – заключает Ольга.