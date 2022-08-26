Россияне не смогут оформить биометрический загранпаспорт за границей

Консульский департамент МИД РФ объявил, что в дипмиссиях России за рубежом на неопределенный срок прекратили прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов. Паспорта с десятилетним сроком действия и микрочипом с данными владельца перестанут выдавать «по техническим причинам». Россияне по-прежнему могут оформить паспорт без микророчипа сроком на пять лет.

Российские консульства с 26 августа временно остановили прием заявлений на выдачу заграничных паспортов с электронным носителем сроком на 10 лет.

«По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия десять лет). О возобновлении приема будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении консульского департамента МИД РФ.

Ранее стало известно, что выдачу биометрических загранпаспортов приостановили дипмиссии России в Германии, Финляндии, Турции, Швеции, Азербайджане, Латвии и Эстонии. В Германии их не будут оформлять с 29 августа, а в остальных упомянутых странах — с 26-го. При этом неизвестно, когда консульства смогут возобновить выдачу и с чем именно связана приостановка.

Уже записавшиеся на прием граждане смогут подать заявление на загранпаспорт сроком действия пять лет, перенести или отменить запись.

Как отмечается на портале госуслуг, второй загранпаспорт может быть только биометрического образца. Если заказать второй загранпаспорт старого образца, то действующий документ «заберут и аннулируют», даже если он биометрический.

С чем связана приостановка выдачи?

На сайте посольства РФ в Турции говорится, что прием заявлений приостанавливается «по техническим причинам» и «до урегулирования вопроса изготовления паспортов с электронным носителем информации». В российском представительстве в Латвии решение также объяснили «техническими причинами».

Заграничный биометрический паспорт содержит микросхему (электронный чип), где хранится цветная фотография владельца паспорта и изображение его отпечатков пальцев, информация о дате и месте его рождения, дате выдачи паспорта и органе, выдавшем документ. В России паспорта нового образца выдаются с 2006 года.

Рекорды по оформлению загранпаспортов

По данным МВД РФ, что в России за первую половину 2022 года гражданам выдали почти 2,5 млн загранпаспортов, это в полтора раза больше, чем за этот же период 2021 года.

Пик оформления документов пришелся на март, когда документы получили 553 тыс. человек. Сопоставимое количество загранпаспортов — 2,3 млн — россияне получили в первом полугодии 2019 года. Демограф Алексей Ракша предполагает, что рост в январе и феврале «можно расценивать как возвращение в доковидный период», а затем на ситуацию влияла военная операция на Украине.

В июне Forbes со ссылкой на источник в Минцифры писал, что правительство России заморозило проект выдачи цифровых внутрироссийских паспортов. Позднее информацию подтвердил глава министерства Максут Шадаев. Одной из причин заморозки источники Forbes называли дефицит чипов, с которым РФ столкнулась на фоне санкций.

Выдавать цифровые паспорта, которые представляют собой пластиковые карты с российским чипом, планировалось с начала 2023 года в Москве, Московской области и Татарстане. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в конце 2021 года рассказывал, что технически проект уже готов и прошел испытания базовых электронных компонентов.